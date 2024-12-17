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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cinden-54-ulkeye-10-gun-vizesiz-gecis-1091676152.html
Çin'den 54 ülkeye 10 gün vizesiz geçiş
Çin'den 54 ülkeye 10 gün vizesiz geçiş
Sputnik Türkiye
Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına 72 saat ve 144 saat olarak uygulanan serbest geçiş süresi 10 güne kadar uzattığını bildirdi. Vize muafiyeti, Çin'deki eyalet... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T22:30+0300
2024-12-17T22:30+0300
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vize muafiyeti
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Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına başka ülkelere seyahat ederken Çin'den vizesiz geçiş süresini 10 güne kadar uzattığını duyurdu.Ulusal Göçmenlik İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce 72 saat ve 144 saat olarak uygulanan serbest geçiş süresi, 240 saate çıkarıldı.Bu düzenlemeye göre, ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, üçüncü bir ülkeye veya bölgeye geçiş yaparken Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabilecek. Vize muafiyeti ise Çin'deki 24 eyalet düzeyindeki idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişi noktasında geçerli olacak.Çin, Kovid-19 salgını sonrası yurt dışı seyahatlerini canlandırmak amacıyla Kasım 2023'te, 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72, bazı bölgelerde ise 144 saat vizesiz geçiş hakkı tanımıştı. Bu programın ilk aşamasında, vize muafiyeti sadece 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişiyle sınırlıydı.Pekin yönetimi ayrıca, çeşitli ülkelerle yapılan vize muafiyeti anlaşmalarıyla yurt dışından Çin'e gelen seyahatleri artırmayı hedefliyor. Aralık 2023'te başlatılan ve 15 günle sınırlı olan vize muafiyeti programına katılan ülke sayısı 38'e yükselirken, süresi de 30 güne çıkarıldı.Çin, şu anda 18 ülke ile standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Ayrıca, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-yilinda-ruslarin-en-cok-ziyaret-ettigi-ulke-turkiye-oldu--1091653353.html
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çin, pekin, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, geçiş
çin, pekin, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, geçiş

Çin'den 54 ülkeye 10 gün vizesiz geçiş

22:30 17.12.2024
© AP Photo / Andy WongChina
China - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
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Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına 72 saat ve 144 saat olarak uygulanan serbest geçiş süresi 10 güne kadar uzattığını bildirdi. Vize muafiyeti, Çin'deki eyalet düzeyindeki 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişinin kullanıldığı seyahatlerde geçerli olacak.
Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına başka ülkelere seyahat ederken Çin'den vizesiz geçiş süresini 10 güne kadar uzattığını duyurdu.
Ulusal Göçmenlik İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce 72 saat ve 144 saat olarak uygulanan serbest geçiş süresi, 240 saate çıkarıldı.
Bu düzenlemeye göre, ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 54 ülkenin vatandaşları, üçüncü bir ülkeye veya bölgeye geçiş yaparken Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabilecek. Vize muafiyeti ise Çin'deki 24 eyalet düzeyindeki idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişi noktasında geçerli olacak.
Çin, Kovid-19 salgını sonrası yurt dışı seyahatlerini canlandırmak amacıyla Kasım 2023'te, 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72, bazı bölgelerde ise 144 saat vizesiz geçiş hakkı tanımıştı. Bu programın ilk aşamasında, vize muafiyeti sadece 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişiyle sınırlıydı.
Pekin yönetimi ayrıca, çeşitli ülkelerle yapılan vize muafiyeti anlaşmalarıyla yurt dışından Çin'e gelen seyahatleri artırmayı hedefliyor. Aralık 2023'te başlatılan ve 15 günle sınırlı olan vize muafiyeti programına katılan ülke sayısı 38'e yükselirken, süresi de 30 güne çıkarıldı.
Çin, şu anda 18 ülke ile standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Ayrıca, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları bulunuyor.
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