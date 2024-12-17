https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-yilinda-ruslarin-en-cok-ziyaret-ettigi-ulke-turkiye-oldu--1091653353.html

2024 yılında Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

2024 yılında Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Sputnik Türkiye

2024 yılında yaklaşık 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T14:45+0300

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türkiye

rusya

turist

türkiye

rus turist

rus turistler

istanbul

gezi

federal meclis (rusya)

mısır

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Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus’un yurt dışına seyahat edeceğini belirterek, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rus turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Gorin, yurt dışı seyahatlerinde toparlanma yaşandığını vurguladı. Gorin, “Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. Rus turistler en çok, doğrudan hava ulaşımı olan ve vizesiz ya da basitleştirilmiş vize uygulaması sunan ülkeleri tercih ediyor” dedi.Gorin, Rusya’dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımız özel, iş veya turistik amaçlarla yurt dışına seyahat etmiş olacak” ifadelerini kullandı.6.7 milyon Rus turist ağırladıTürkiye’nin bu yıl yaklaşık 6,7 milyon Rus turisti ağırlaması beklendiğine dikkat çeken Gorin, “Türkiye, Rus turistler için en popüler destinasyon olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da yoğun ilgi görüyor,” dedi.Gorin ayrıca, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan gibi destinasyonlara da artan bir ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcu-turkiye-ile-rusya-son-derece-iyi-iliskilere-sahip-1088000342.html

türkiye

rusya

istanbul

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

tayland

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rusya, turist, türkiye, rus turist, rus turistler, istanbul, gezi, federal meclis (rusya), mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), tayland