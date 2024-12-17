https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/2024-yilinda-ruslarin-en-cok-ziyaret-ettigi-ulke-turkiye-oldu--1091653353.html
2024 yılında Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu
2024 yılında Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu
Sputnik Türkiye
2024 yılında yaklaşık 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T14:45+0300
2024-12-17T14:45+0300
2024-12-17T15:11+0300
türkiye
rusya
turist
türkiye
rus turist
rus turistler
istanbul
gezi
federal meclis (rusya)
mısır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_0:0:2593:1458_1920x0_80_0_0_649f9295b3628399319b7530d7e5b547.jpg
Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus’un yurt dışına seyahat edeceğini belirterek, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rus turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Gorin, yurt dışı seyahatlerinde toparlanma yaşandığını vurguladı. Gorin, “Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. Rus turistler en çok, doğrudan hava ulaşımı olan ve vizesiz ya da basitleştirilmiş vize uygulaması sunan ülkeleri tercih ediyor” dedi.Gorin, Rusya’dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımız özel, iş veya turistik amaçlarla yurt dışına seyahat etmiş olacak” ifadelerini kullandı.6.7 milyon Rus turist ağırladıTürkiye’nin bu yıl yaklaşık 6,7 milyon Rus turisti ağırlaması beklendiğine dikkat çeken Gorin, “Türkiye, Rus turistler için en popüler destinasyon olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da yoğun ilgi görüyor,” dedi.Gorin ayrıca, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan gibi destinasyonlara da artan bir ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcu-turkiye-ile-rusya-son-derece-iyi-iliskilere-sahip-1088000342.html
türkiye
rusya
istanbul
mısır
birleşik arap emirlikleri (bae)
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087543908_78:0:2459:1786_1920x0_80_0_0_7c4ca660b26fd4d5489792a999d38dff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, turist, türkiye, rus turist, rus turistler, istanbul, gezi, federal meclis (rusya), mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), tayland
rusya, turist, türkiye, rus turist, rus turistler, istanbul, gezi, federal meclis (rusya), mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), tayland
2024 yılında Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu
14:45 17.12.2024 (güncellendi: 15:11 17.12.2024)
2024 yılında yaklaşık 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti.
Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, bu yıl yaklaşık 30 milyon Rus’un yurt dışına seyahat edeceğini belirterek, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.
Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rus turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Gorin, yurt dışı seyahatlerinde toparlanma yaşandığını vurguladı. Gorin, “Uluslararası seyahatlere yönelik mevcut kısıtlamalara rağmen, yurt dışı turizm yüzde 20 büyüme gösterdi. Rus turistler en çok, doğrudan hava ulaşımı olan ve vizesiz ya da basitleştirilmiş vize uygulaması sunan ülkeleri tercih ediyor” dedi.
Gorin, Rusya’dan şu anda 36 ülkeye doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 29-30 milyon vatandaşımız özel, iş veya turistik amaçlarla yurt dışına seyahat etmiş olacak” ifadelerini kullandı.
6.7 milyon Rus turist ağırladı
Türkiye’nin bu yıl yaklaşık 6,7 milyon Rus turisti ağırlaması beklendiğine dikkat çeken Gorin, “Türkiye, Rus turistler için en popüler destinasyon olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland da yoğun ilgi görüyor,” dedi.
Gorin ayrıca, Rus turistlerin Maldivler, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan gibi destinasyonlara da artan bir ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.