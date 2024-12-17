https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/chp-lideri-ozel-aman-efendim-belediyelerin-sgk-borcu-var-haciz--geldi-o-geldi-gelsin-viz-gelir-1091630876.html
CHP lideri Özel: Aman efendim 'belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi', gelsin vız gelir tırıs gider
CHP lideri Özel: Aman efendim 'belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi', gelsin vız gelir tırıs gider
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili yapılan yorumlara "'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T01:01+0300
2024-12-17T01:01+0300
2024-12-17T01:15+0300
özgür özel
türkiye
sgk
chp
ak parti
politika
borç
haciz
anayasa
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091018087_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_48fe0d7b4d846d246d61662d1f8c3999.jpg
CHP lideri Özgür Özel, Anayasal Değerlerin Korunması panelinde yaptığı açıklamalarda gündemde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' dediği bazı CHP'li belediyelerin borçlarına dair değerlendirmede bulundu.Özel konuyla ilgili şunları söyledi:'SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın'"Yemeği AK Partililer yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek" sözleriyle tepki gösteren Özel şunları kaydetti:CHP'li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız olunduğunu söyleyen CHP lideri Özel, haczedilen paralarla ilgili CHP'li belediyelerin icraatlarının haczedildiğini şu sözlerle aktardı:Anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a daha önce de "Anayasaya uymayanlarla ve o uymayanlara sessiz kalanlarla oturup bir anayasa yapmayacağız" dediğini hatırlatarak şunları söyledi:'Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında olmayız'Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik 'sözcü' değerlendirmesi yaparak şunları dile getirdi:Anayasa tartışmalarının sis etkisi yaptığını ve gündemin konuşulmasına engel olduğunu ileri süren Özel, bugün Türkiye'nin gündeminde, en düşük emekli maaşı, 17 bin liralık asgari ücret, çiftçilerin, esnafın sorunları, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri, gençlerin ümitsizliği olduğunu söyledi.'23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık'MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili de eleştiri bulunan Özel "Devlet Bey'e sorarsan, beka sorunu, dünyanın güçlü ve zengin ülkeleri bu topraklarda hayal kuruyor. Kursun. Yüzyıl önce geldi kurdu hayali, nasıl gittiklerini gördük. Biz, o gelenleri görünce Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden kaçanların safında değiliz Devlet Bey. Biz, o gelenleri görünce 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin partisinde siyaset yapıyoruz. O yüzden dünyanın güçlü, zengin ülkelerinin Anadolu üzerinde, Trakya üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir ama bu ülkenin gençlerinin dünyanın zengin, güçlü ülkelerinde hayal kurmaları beka sorunudur. Gençlere bu ülkede hayal kurdurtamayan 23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/cumhurbaskani-erdogan-sgk-borclarini-bile-odemiyorlar-1091624698.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091018087_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c38ca123180cd0e5fb91c0c2ca690357.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, türkiye, sgk, chp, ak parti, borç, haciz, anayasa, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
özgür özel, türkiye, sgk, chp, ak parti, borç, haciz, anayasa, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
CHP lideri Özel: Aman efendim 'belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi', gelsin vız gelir tırıs gider
01:01 17.12.2024 (güncellendi: 01:15 17.12.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili yapılan yorumlara "'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi...' Gelsin, vız gelir tırıs gider" yanıtını verdi.
CHP lideri Özgür Özel, Anayasal Değerlerin Korunması panelinde yaptığı açıklamalarda gündemde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' dediği bazı CHP'li belediyelerin borçlarına dair değerlendirmede bulundu.
Özel konuyla ilgili şunları söyledi:
"Gazeteci arkadaşlar ısrarla 'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi...' Gelsin, vız gelir tırıs gider. Şunu görsün herkes. Tayyip Bey, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını gördü, oradan ders almadı. 31 Ekim'de kendisinin önüne konulan anketleri gördü, Türkiye'de bütün CHP belediyelerinden memnuniyet ortalaması yüzde 58. Bu gidişat, CHP'nin dürüst ve temiz belediyecilik anlayışının, halktan yana belediyecilik anlayışının, Cumhuriyet Halk Partisi'ni nereye taşıdığını ve Türkiye'de kimi iktidara taşıdığını görüyor artık."
'SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın'
"Yemeği AK Partililer yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek" sözleriyle tepki gösteren Özel şunları kaydetti:
"Bunu yapmak yerine, rakibine arkadan çelme takmak, rakibinin yaptığı işlere bir şekilde engel olmak, hizmeti götüren belediye arabasının lastiğinin altına çivi koymak gibi bir işlere kalkışıyorsan eğer, o zaman yani SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın, bir kerede CHP'den faiziyle alacaksın. Sonra da gelecek ay şirketlerin borçlarının faizlerini silip ana parayı böleceksin ama CHP'li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin. Yemeği AK Partililer yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek, vatandaş da buna sessiz kalacak, öyle mi? Bu hazımsızlığı yaparsan sadece gönlünden değil vatandaşın gözünden de düşersin."
CHP'li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız olunduğunu söyleyen CHP lideri Özel, haczedilen paralarla ilgili CHP'li belediyelerin icraatlarının haczedildiğini şu sözlerle aktardı:
"Bu haczedilen para, Mansur Yavaş'ın yoksulların kapattırdığı veresiye defterlerinin parasıdır, doğal gaz yardımının parasıdır. Bu para Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 5 yaşına, 4 yaşına kadar çocuğu olan annelere verdiği 'Anne Kart'ın, 'İyi ki Doğdun Bebek' parasının, okullarda yapılan temizliğin, Beyoğlu Belediyesinin ve pek çok belediyemizin okullarda dağıttığı ücretsiz suyun, her evin kapısına sabah konulan 2 şişe sütün parasıdır."
Anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a daha önce de "Anayasaya uymayanlarla ve o uymayanlara sessiz kalanlarla oturup bir anayasa yapmayacağız" dediğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Meraklısına buradan bir kez daha söylüyorum. Numan Bey, 'Ocak ayında yine ziyaretler yapacağım, yine konuşacağım' diyor. Numan Bey'e son söylediğimi şimdi baştan söyleyeyim, randevu istediğinde elbette vereceğiz, kapımız açık, diyalogdan yanayız ama Anayasa'ya uymayanlarla Anayasa konuşma noktasında biz orada yokuz, kusura bakmayın. Önce bir, Can Atalay'ı getireceksin bu Meclis'e. Hatay'ın seçtiği milletvekili buraya gelecek. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına teker teker uyacaksınız. Gezi Davası hakkında verilmiş AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına, verilmiş ve verilecek bütün kararlara harfiyen uyacaksınız. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bütün kararları arkasından dolanmadan uygulayacaksınız."
'Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında olmayız'
Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik 'sözcü' değerlendirmesi yaparak şunları dile getirdi:
"Biz, Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında, sağında, solunda, kıyısında, köşesinde olmayız. Eğer Anayasa'ya bağlı olarak ettiği yemine sadıksa Numan Bey de olmasın. Çünkü bu bir tarafsız duruş değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın umutları, korkuları, hedefleri, kaygıları üzerinden yürütülen bir sürecin sözcülüğüdür. Meclis Başkanı'na böyle bir sözcülük de yakışmaz" diye konuştu.
Anayasa tartışmalarının sis etkisi yaptığını ve gündemin konuşulmasına engel olduğunu ileri süren Özel, bugün Türkiye'nin gündeminde, en düşük emekli maaşı, 17 bin liralık asgari ücret, çiftçilerin, esnafın sorunları, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri, gençlerin ümitsizliği olduğunu söyledi.
'23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık'
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili de eleştiri bulunan Özel "Devlet Bey'e sorarsan, beka sorunu, dünyanın güçlü ve zengin ülkeleri bu topraklarda hayal kuruyor. Kursun. Yüzyıl önce geldi kurdu hayali, nasıl gittiklerini gördük. Biz, o gelenleri görünce Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden kaçanların safında değiliz Devlet Bey. Biz, o gelenleri görünce 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin partisinde siyaset yapıyoruz. O yüzden dünyanın güçlü, zengin ülkelerinin Anadolu üzerinde, Trakya üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir ama bu ülkenin gençlerinin dünyanın zengin, güçlü ülkelerinde hayal kurmaları beka sorunudur. Gençlere bu ülkede hayal kurdurtamayan 23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık" dedi.