https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/chp-lideri-ozel-aman-efendim-belediyelerin-sgk-borcu-var-haciz--geldi-o-geldi-gelsin-viz-gelir-1091630876.html

CHP lideri Özel: Aman efendim 'belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi', gelsin vız gelir tırıs gider

CHP lideri Özel: Aman efendim 'belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi', gelsin vız gelir tırıs gider

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili yapılan yorumlara "'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T01:01+0300

2024-12-17T01:01+0300

2024-12-17T01:15+0300

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CHP lideri Özgür Özel, Anayasal Değerlerin Korunması panelinde yaptığı açıklamalarda gündemde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' dediği bazı CHP'li belediyelerin borçlarına dair değerlendirmede bulundu.Özel konuyla ilgili şunları söyledi:'SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın'"Yemeği AK Partililer yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek" sözleriyle tepki gösteren Özel şunları kaydetti:CHP'li belediyelerin hizmetlerinden rahatsız olunduğunu söyleyen CHP lideri Özel, haczedilen paralarla ilgili CHP'li belediyelerin icraatlarının haczedildiğini şu sözlerle aktardı:Anayasa çalışmalarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a daha önce de "Anayasaya uymayanlarla ve o uymayanlara sessiz kalanlarla oturup bir anayasa yapmayacağız" dediğini hatırlatarak şunları söyledi:'Recep Tayyip Erdoğan için yapılacak hiçbir Anayasa değişikliğinin yanında olmayız'Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik 'sözcü' değerlendirmesi yaparak şunları dile getirdi:Anayasa tartışmalarının sis etkisi yaptığını ve gündemin konuşulmasına engel olduğunu ileri süren Özel, bugün Türkiye'nin gündeminde, en düşük emekli maaşı, 17 bin liralık asgari ücret, çiftçilerin, esnafın sorunları, Suriyeli sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmeleri, gençlerin ümitsizliği olduğunu söyledi.'23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık'MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili de eleştiri bulunan Özel "Devlet Bey'e sorarsan, beka sorunu, dünyanın güçlü ve zengin ülkeleri bu topraklarda hayal kuruyor. Kursun. Yüzyıl önce geldi kurdu hayali, nasıl gittiklerini gördük. Biz, o gelenleri görünce Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden kaçanların safında değiliz Devlet Bey. Biz, o gelenleri görünce 'Geldikleri gibi gidecekler' diyenlerin partisinde siyaset yapıyoruz. O yüzden dünyanın güçlü, zengin ülkelerinin Anadolu üzerinde, Trakya üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir ama bu ülkenin gençlerinin dünyanın zengin, güçlü ülkelerinde hayal kurmaları beka sorunudur. Gençlere bu ülkede hayal kurdurtamayan 23 yıllık bir iktidarın yorgun ve hırçın ortağı olmaktan vazgeçin artık" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/cumhurbaskani-erdogan-sgk-borclarini-bile-odemiyorlar-1091624698.html

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