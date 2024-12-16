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Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK borçlarını bile ödemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK borçlarını bile ödemiyorlar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Külliyesi'nde bulunan sergi salonunda Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında açıklamalarda bulundu... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T19:02+0300
2024-12-16T19:19+0300
politika
recep tayyip erdoğan
emekli
emekli maaşı
beştepe külliyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda emekliler programında konuştu.Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklimize sağlıklı, güzel ömürler temenni ediyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük öneme sahipsiniz. Her alanda ülkemizin büyüme sürecine önemli katkılar sundunuz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, bu milletin yanında olduğunuzu herkese gösterdiniz. Tüm emeklilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasında bulundu.2002 yılından beri emeklilerin yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Göreve geldiğimiz günden beri yoğun bir samimiyet içindeyiz. 16.6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik, görmüyoruz. Emekliye dönük hizmetlere her gün bir yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal destek güvenlik primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.50 yıldır siyasette olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan meselesidir. Yarın arkamızdan 'bir Tayyip Erdoğan vardı dürüst mert vicdanlı adamdı Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Zaman zaman irademizi aşan durumlar oldu. Covid, salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorluklarla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. 31 Mart seçimleri en fazla istismar edilen alan oldu. Muhalefet adeta bunun üzerinde tepinmiştir. Ancak SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı, beştepe külliyesi
recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı, beştepe külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK borçlarını bile ödemiyorlar

19:02 16.12.2024 (güncellendi: 19:19 16.12.2024)
© AA / Erçin ErtürkErdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Erdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Külliyesi'nde bulunan sergi salonunda Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde emekliler ve muhalefetin SGK borçları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda emekliler programında konuştu.
Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklimize sağlıklı, güzel ömürler temenni ediyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük öneme sahipsiniz. Her alanda ülkemizin büyüme sürecine önemli katkılar sundunuz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, bu milletin yanında olduğunuzu herkese gösterdiniz. Tüm emeklilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasında bulundu.
2002 yılından beri emeklilerin yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Göreve geldiğimiz günden beri yoğun bir samimiyet içindeyiz. 16.6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik, görmüyoruz. Emekliye dönük hizmetlere her gün bir yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal destek güvenlik primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
50 yıldır siyasette olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan meselesidir. Yarın arkamızdan 'bir Tayyip Erdoğan vardı dürüst mert vicdanlı adamdı Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Zaman zaman irademizi aşan durumlar oldu. Covid, salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorluklarla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. 31 Mart seçimleri en fazla istismar edilen alan oldu. Muhalefet adeta bunun üzerinde tepinmiştir. Ancak SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' şeklinde konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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