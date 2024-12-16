https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/cumhurbaskani-erdogan-sgk-borclarini-bile-odemiyorlar-1091624698.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK borçlarını bile ödemiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK borçlarını bile ödemiyorlar

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Külliyesi'nde bulunan sergi salonunda Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında açıklamalarda bulundu... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T19:02+0300

2024-12-16T19:02+0300

2024-12-16T19:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

emekli

emekli maaşı

beştepe külliyesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda emekliler programında konuştu.Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklimize sağlıklı, güzel ömürler temenni ediyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük öneme sahipsiniz. Her alanda ülkemizin büyüme sürecine önemli katkılar sundunuz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, bu milletin yanında olduğunuzu herkese gösterdiniz. Tüm emeklilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasında bulundu.2002 yılından beri emeklilerin yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Göreve geldiğimiz günden beri yoğun bir samimiyet içindeyiz. 16.6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik, görmüyoruz. Emekliye dönük hizmetlere her gün bir yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal destek güvenlik primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.50 yıldır siyasette olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan meselesidir. Yarın arkamızdan 'bir Tayyip Erdoğan vardı dürüst mert vicdanlı adamdı Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Zaman zaman irademizi aşan durumlar oldu. Covid, salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorluklarla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. 31 Mart seçimleri en fazla istismar edilen alan oldu. Muhalefet adeta bunun üzerinde tepinmiştir. Ancak SGK borçlarını bile ödemiyorlar'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ak-parti-sozcusu-celik-sam-buyukelciligimiz-hizmete-basladi-1091621951.html

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recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı, beştepe külliyesi