https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/beyaz-saray-atacms-konusunda-trumpa-neden-danismadigini-acikladi-1091632072.html
Beyaz Saray, ATACMS konusunda Trump'a neden danışmadığını açıkladı
Beyaz Saray, ATACMS konusunda Trump'a neden danışmadığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli ATACMS saldırılarına izin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T04:11+0300
2024-12-17T04:11+0300
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Kirby, gazetecilere verdiği röportajda, “Size sadece ATACMS ile ilgili kararın seçimden önce, biz bir sonuç almadan önce alındığını söyleyebilirim” dedi. Kirby, söz konusu kararın Biden yönetimi içinde alındığını, ancak seçimlerden sonra Beyaz Saray'ın eylemlerinin mantığını seçilmiş başkana iletmeye çalıştıklarını da ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu ifade etmişti. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına misilleme olarak, Rusya 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna askeri-sanayi kompleksi tesisine yönelik birleşik bir saldırı başlatmış, saldırıda füze ekipmanı ve silah üreten büyük bir sanayi kompleksi hedef alınmıştı. Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik, çatışma koşulları altında, bu kez nükleerden arındırılmış hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-guclu-bir-fuze-sistemi-hattinin-gelistirilmesini-tamamliyor-1091631942.html
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abd, beyaz saray, atacms, rusya
Beyaz Saray, ATACMS konusunda Trump'a neden danışmadığını açıkladı
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli ATACMS saldırılarına izin verme kararının 5 Kasım'daki seçimlerden önce alındığını belirtti.
Kirby, gazetecilere verdiği röportajda, “Size sadece ATACMS ile ilgili kararın seçimden önce, biz bir sonuç almadan önce alındığını söyleyebilirim” dedi.
Kirby, söz konusu kararın Biden yönetimi içinde alındığını, ancak seçimlerden sonra Beyaz Saray'ın eylemlerinin mantığını seçilmiş başkana iletmeye çalıştıklarını da ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri Amerikan uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu ifade etmişti.
ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına misilleme olarak, Rusya 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bir Ukrayna askeri-sanayi kompleksi tesisine yönelik birleşik bir saldırı başlatmış, saldırıda füze ekipmanı ve silah üreten büyük bir sanayi kompleksi hedef alınmıştı.
Ayrıca, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik, çatışma koşulları altında, bu kez nükleerden arındırılmış hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildi.