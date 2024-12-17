https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bddkdan-onay-yeni-banka-kuruluyor-1091636684.html
BDDK'dan onay: Yeni banka kuruluyor
BDDK'dan onay: Yeni banka kuruluyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanlı bir katılım bankası kurulmasını onayladı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T10:10+0300
2024-12-17T10:10+0300
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BDDK, "Katılımevim Katılım Bankası"nın kurulmasına onay verdi. BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanıyla katılım bankası kurulmasına izin verildi.Yeni banka kuruluyorSöz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kuzey-kibristan-gelen-kargolarin-vergilenmesinde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1091635565.html
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yeni banka, yeni banka bddk, yeni banka kuruluyor
yeni banka, yeni banka bddk, yeni banka kuruluyor
BDDK'dan onay: Yeni banka kuruluyor
10:10 17.12.2024 (güncellendi: 10:12 17.12.2024)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanlı bir katılım bankası kurulmasını onayladı.
BDDK, "Katılımevim Katılım Bankası"nın kurulmasına onay verdi. BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, 10 milyar TL kuruluş sermayeli "Katılımevim Katılım Bankası AŞ" unvanıyla katılım bankası kurulmasına izin verildi.
Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:
"Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6. ve 93. maddeleri uyarınca kurucu ortaklar Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye'de 10 milyar TL kuruluş sermayeli 'Katılımevim Katılım Bankası AŞ' unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."