https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kuzey-kibristan-gelen-kargolarin-vergilenmesinde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1091635565.html
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs'tan getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T09:25+0300
2024-12-17T09:25+0300
2024-12-17T09:25+0300
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kktc
türkiye
avrupa birliği
tl
vergi
kuzey kıbrıs
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'tan yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/sosyal-medyadan-yasam-koclugu-ve-danismanlik-yapanlara-vergi-kiskaci-maliye-bakanligi-inceleme-1091486114.html
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kktc vergi, kuzey kıbrıs vergi, kuzey kıbrıstan alınan eşyalar, kktc resmi gazete
kktc vergi, kuzey kıbrıs vergi, kuzey kıbrıstan alınan eşyalar, kktc resmi gazete
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs'tan getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile Kuzey Kıbrıs için Avrupa Birliği'nden gelen eşyalara uygulanan tek ve maktu vergi tahsil edilecek.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'tan yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.
Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.
Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.