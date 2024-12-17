https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kuzey-kibristan-gelen-kargolarin-vergilenmesinde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1091635565.html

Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs'tan getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T09:25+0300

2024-12-17T09:25+0300

2024-12-17T09:25+0300

türkiye

kktc

türkiye

avrupa birliği

tl

vergi

kuzey kıbrıs

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'tan yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.

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