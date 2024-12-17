Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari Ücret Komisyonu neden çalışamıyor?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kuzey-kibristan-gelen-kargolarin-vergilenmesinde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1091635565.html
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs'tan getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T09:25+0300
2024-12-17T09:25+0300
türkiye
kktc
türkiye
avrupa birliği
tl
vergi
kuzey kıbrıs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_8044e305512de502362a0957540502f1.jpg
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'tan yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/sosyal-medyadan-yasam-koclugu-ve-danismanlik-yapanlara-vergi-kiskaci-maliye-bakanligi-inceleme-1091486114.html
türkiye
kktc
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086030775_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_9dd4087c946f8d6fa46581fc4b687e53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kktc vergi, kuzey kıbrıs vergi, kuzey kıbrıstan alınan eşyalar, kktc resmi gazete
kktc vergi, kuzey kıbrıs vergi, kuzey kıbrıstan alınan eşyalar, kktc resmi gazete

Kuzey Kıbrıs'tan gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

09:25 17.12.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Kuzey Kıbrıs'tan getirilen eşyalara yönelik uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile Kuzey Kıbrıs için Avrupa Birliği'nden gelen eşyalara uygulanan tek ve maktu vergi tahsil edilecek.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'tan yolcu beraberi veya kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınmasına karar verildi.
Bu düzenlemeye göre, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığı ile serbest dolaşıma sokulacak eşya, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.
Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla uygulamaya kondu.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
EKONOMİ
Sosyal medyadan yaşam koçluğu ve danışmanlık yapanlara vergi kıskacı: Maliye Bakanlığı inceleme başlattı
13 Aralık, 10:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала