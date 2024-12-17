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Batı basını: Tümgeneral Kirillov cinayetini Ukrayna Güvenlik Servisi üstlendi
Batı basını: Tümgeneral Kirillov cinayetini Ukrayna Güvenlik Servisi üstlendi
Sputnik Türkiye
New York Times (NYT), Moskova'daki Tümgeneral Kirillov'a yönelik terör saldırısını Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) üstlendiğini öne sürdü. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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terör saldırısı
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New York Times'ın haberine göre, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un ölümüne neden olan Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üstlendi.Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen bir SBU yetkilisi NYT’ye, saldırıyı Kirillov'u ‘meşru bir hedef’ olarak gören Ukrayna Güvenlik Servisi’nin gerçekleştirdiğini söyledi.NYT'nin SBU'dan ‘iki kişinin patlamadan birkaç saniye önce binadan ayrıldığını gösteren' bir video aldığı belirtilen haberde, SBU tarafından gönderilen görüntülerin yeri ve zamanının terör saldırısının yeri ve zamanıyla örtüştüğü ve görüntülerde ayrıca bir scooter'ın da göründüğü öne sürüldü.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bulunan konutunun girişinde bir scooter'a yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yardımcısıyla birlikte yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.Olayla ilgili olarak terör saldırısı, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rusya-disisleri-tumgeneral-kirillovun-oldurulmesi-teror-saldirisi-1091675807.html
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the new york times (nyt), ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, igor kirillov, terör saldırısı, rusya soruşturma komitesi
the new york times (nyt), ukrayna güvenlik servisi, sbu, batı, igor kirillov, terör saldırısı, rusya soruşturma komitesi

Batı basını: Tümgeneral Kirillov cinayetini Ukrayna Güvenlik Servisi üstlendi

23:55 17.12.2024
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© Rusya Savunma Bakanlığı
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New York Times (NYT), Moskova'daki Tümgeneral Kirillov'a yönelik terör saldırısını Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) üstlendiğini öne sürdü.
New York Times'ın haberine göre, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un ölümüne neden olan Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üstlendi.
Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen bir SBU yetkilisi NYT’ye, saldırıyı Kirillov'u ‘meşru bir hedef’ olarak gören Ukrayna Güvenlik Servisi’nin gerçekleştirdiğini söyledi.
NYT'nin SBU'dan ‘iki kişinin patlamadan birkaç saniye önce binadan ayrıldığını gösteren' bir video aldığı belirtilen haberde, SBU tarafından gönderilen görüntülerin yeri ve zamanının terör saldırısının yeri ve zamanıyla örtüştüğü ve görüntülerde ayrıca bir scooter'ın da göründüğü öne sürüldü.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bulunan konutunun girişinde bir scooter'a yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yardımcısıyla birlikte yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Olayla ilgili olarak terör saldırısı, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Tümgeneral Kirillov’un öldürülmesi terör saldırısı
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