https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bati-afrika-ulkelerinden-ortak-para-birimi-eko-1091669968.html
Batı Afrika Ülkeleri'nden ortak para birimi: EKO
Batı Afrika Ülkeleri'nden ortak para birimi: EKO
Sputnik Türkiye
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ortak para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için ECOWAS 65. Olağan Oturumu'nda uzlaşıya varıldığını... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T20:19+0300
2024-12-17T20:19+0300
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanı 2027 yılı için planlandı.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), tek bir para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için pratik düzenlemeler konusundaki çabalarını yoğunlaştırdı. ECOWAS, 65. Olağan Oturumu'nda ortak para birimi konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi. 15 Aralık Pazar günü Abuja'da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 66. Olağan Oturumu'nun sonunda yayınlanan bildiride koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanının 2027 yılı için planlandığı belirtildi. EKO para biriminin, ticaret maliyetlerini düşürmesi ve şu anda farklı ulusal para birimlerinin birbirine dönüştürülememesi nedeniyle engellenen bölge içi ticareti iyileştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.ECOWAS toplamda 15 üye ülkeden oluşmakta ve bu ülkeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bursa-esnafi-sahte-50-ve-100-dolara-cozum-buldu-bizde-sahte-para-gecmez-1090903714.html
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afrika, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), para, eski para, banka, banka hesabı, merkez bankası, döviz, döviz bürosu, döviz kuru, döviz borcu, döviz açığı
afrika, batı afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), para, eski para, banka, banka hesabı, merkez bankası, döviz, döviz bürosu, döviz kuru, döviz borcu, döviz açığı
Batı Afrika Ülkeleri'nden ortak para birimi: EKO
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ortak para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için ECOWAS 65. Olağan Oturumu'nda uzlaşıya varıldığını açıkladı. Abuja'da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 66. Olağan Oturumu'nun sonunda yayınlanan bildiride ortak paranın 2027 yılında hayata geçirileceği belirtildi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanı 2027 yılı için planlandı.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), tek bir para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için pratik düzenlemeler konusundaki çabalarını yoğunlaştırdı. ECOWAS, 65. Olağan Oturumu'nda ortak para birimi konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi. 15 Aralık Pazar günü Abuja'da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 66. Olağan Oturumu'nun sonunda yayınlanan bildiride koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanının 2027 yılı için planlandığı belirtildi.
EKO para biriminin, ticaret maliyetlerini düşürmesi ve şu anda farklı ulusal para birimlerinin birbirine dönüştürülememesi nedeniyle engellenen bölge içi ticareti iyileştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.
ECOWAS toplamda 15 üye ülkeden oluşmakta ve bu ülkeler:
3.Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)