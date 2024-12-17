https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/bati-afrika-ulkelerinden-ortak-para-birimi-eko-1091669968.html

Batı Afrika Ülkeleri'nden ortak para birimi: EKO

Batı Afrika Ülkeleri'nden ortak para birimi: EKO

Sputnik Türkiye

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ortak para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için ECOWAS 65. Olağan Oturumu'nda uzlaşıya varıldığını... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T20:19+0300

2024-12-17T20:19+0300

2024-12-17T20:19+0300

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanı 2027 yılı için planlandı.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), tek bir para birimi olan EKO'nun hayata geçirilmesi için pratik düzenlemeler konusundaki çabalarını yoğunlaştırdı. ECOWAS, 65. Olağan Oturumu'nda ortak para birimi konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi. 15 Aralık Pazar günü Abuja'da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları'nın 66. Olağan Oturumu'nun sonunda yayınlanan bildiride koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında ertelenen EKO para biriminin lansmanının 2027 yılı için planlandığı belirtildi. EKO para biriminin, ticaret maliyetlerini düşürmesi ve şu anda farklı ulusal para birimlerinin birbirine dönüştürülememesi nedeniyle engellenen bölge içi ticareti iyileştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.ECOWAS toplamda 15 üye ülkeden oluşmakta ve bu ülkeler:

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