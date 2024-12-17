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Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı. Kazada Ömer Ersin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T15:39+0300
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Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı.Bir kişi hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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iett, trafik kazası, başakşehir
iett, trafik kazası, başakşehir

Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

15:39 17.12.2024
© İHA / BATUHAN TOPRAK - HACER İNCİ-AW352050Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA / BATUHAN TOPRAK - HACER İNCİ-AW352050
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İstanbul’un Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı. Kazada Ömer Ersin hayatını kaybetti.
Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı.

Bir kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
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