https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/basaksehirde-iett-otobusunun-carptigi-kisi-hayatini-kaybetti-1091655332.html

Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı. Kazada Ömer Ersin... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T15:39+0300

2024-12-17T15:39+0300

2024-12-17T15:39+0300

türkiye

iett

trafik kazası

başakşehir

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Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı.Bir kişi hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/besiktasta-duraga-yanasan-iett-otobusunun-carptigi-kadin-oldu-1091558705.html

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iett, trafik kazası, başakşehir