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Ahmet Özer'e acı biber salçası gönderen öğrencisi de tutuklular arasında
Ahmet Özer'e acı biber salçası gönderen öğrencisi de tutuklular arasında
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Tutuklama... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 12 şüpheliden 11 hakkında tutuklama kararı verildi. 'Acı biber salçası sipariş etti'Tutukluların ifadelerine ulaşan Gazete Duvar'ın haberine göre tutuklananlardan biri olan M.Ç., ifadesinde Ahmet Özer'in 1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde hocası olduğunu belirtti. Özer ile mezun olduktan sonra iletişiminin devam ettiğini belirten M.Ç., Özer’in kendisinden acı biber salçası sipariş ettiğini bu sebeple telefonda görüştüklerini anlattı. M.Ç. Özer ile 10 kez telefonda görüştüğünü belirtti.
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Ahmet Özer'e acı biber salçası gönderen öğrencisi de tutuklular arasında

10:50 17.12.2024
© İHAAhmet Özer
Ahmet Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Tutuklama kararı verilen 11 kişiden biri olan M.Ç.'nin ifadesinde, Özer'in üniversitedeyken hocası olduğunu ve memleketine döndükten sonra kendisinden acı biber salçası sipariş ettiğini belirtti.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 12 şüpheliden 11 hakkında tutuklama kararı verildi.

'Acı biber salçası sipariş etti'

Tutukluların ifadelerine ulaşan Gazete Duvar'ın haberine göre tutuklananlardan biri olan M.Ç., ifadesinde Ahmet Özer'in 1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde hocası olduğunu belirtti. Özer ile mezun olduktan sonra iletişiminin devam ettiğini belirten M.Ç., Özer’in kendisinden acı biber salçası sipariş ettiğini bu sebeple telefonda görüştüklerini anlattı. M.Ç. Özer ile 10 kez telefonda görüştüğünü belirtti.
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
POLİTİKA
Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi
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