https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ahmet-ozere-iliskin-sorusturmada-12-tutuklama-talebi--1091626091.html
Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi
Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer' ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T20:33+0300
2024-12-16T20:33+0300
2024-12-16T20:35+0300
politika
ahmet özer
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soruşturma
esenyurt
esenyurt belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089887118_0:0:1144:645_1920x0_80_0_0_82224e3ed3c083caf760a6d66be70846.jpg
PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.12 şüpheliden 6’sının örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanması delegesi olduğu, içlerinden 1 şüphelinin ise 2022’de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın 4. dönem toplantısında "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar, ben kaldırıyorum elimi. Buyurun, buyurun kaldıranları bir görsün kameralar. YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın, kameralar iyi seyretsin. Terör örgütü diyenler elini kaldırsın" şeklindeki sözlerinin üzerine el kaldırmadığı belirtilmişti.Ayrıca 12 şüpheliden 5’inin örgüt lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığının tespit edildiği, 1 şüphelinin ise örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüterek şehir merkezlerinde yaşayan örgüte arka çıkan şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle örgüte yakın kurumlarda oluşturulan ’Adalet ve Barış Komisyonu’ isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089887118_156:0:1092:702_1920x0_80_0_0_db7c0c0644e41ab389cf6e2c1802509d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet özer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, esenyurt, esenyurt belediyesi
ahmet özer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, esenyurt, esenyurt belediyesi
Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi
20:33 16.12.2024 (güncellendi: 20:35 16.12.2024)
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer' ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
12 şüpheliden 6’sının örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanması delegesi olduğu, içlerinden 1 şüphelinin ise 2022’de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın 4. dönem toplantısında "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar, ben kaldırıyorum elimi. Buyurun, buyurun kaldıranları bir görsün kameralar. YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın, kameralar iyi seyretsin. Terör örgütü diyenler elini kaldırsın" şeklindeki sözlerinin üzerine el kaldırmadığı belirtilmişti.
Ayrıca 12 şüpheliden 5’inin örgüt lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığının tespit edildiği, 1 şüphelinin ise örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüterek şehir merkezlerinde yaşayan örgüte arka çıkan şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle örgüte yakın kurumlarda oluşturulan ’Adalet ve Barış Komisyonu’ isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü açıklanmıştı.