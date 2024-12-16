https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ahmet-ozere-iliskin-sorusturmada-12-tutuklama-talebi--1091626091.html

Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi

Ahmet Özer’e ilişkin soruşturmada 12 tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer' ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

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politika

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esenyurt belediyesi

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.12 şüpheliden 6’sının örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanması delegesi olduğu, içlerinden 1 şüphelinin ise 2022’de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın 4. dönem toplantısında "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar, ben kaldırıyorum elimi. Buyurun, buyurun kaldıranları bir görsün kameralar. YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın, kameralar iyi seyretsin. Terör örgütü diyenler elini kaldırsın" şeklindeki sözlerinin üzerine el kaldırmadığı belirtilmişti.Ayrıca 12 şüpheliden 5’inin örgüt lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığının tespit edildiği, 1 şüphelinin ise örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüterek şehir merkezlerinde yaşayan örgüte arka çıkan şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle örgüte yakın kurumlarda oluşturulan ’Adalet ve Barış Komisyonu’ isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html

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ahmet özer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, esenyurt, esenyurt belediyesi