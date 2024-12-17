Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Güney Kıbrıs’a yerleşmesi, Türkiye’yi çevreleme politikasının son aşaması’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret oldu bittiye getirilmemeli
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ahmet-davutoglu-ruh-olarak-ak-partiden-hic-kopmadim-1091645472.html
Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım
Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım
Sputnik Türkiye
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da yaptığı açıklamada dünyanın bir büyük risk içinde olduğunu vurgulayarak, "Gelecek Partisi... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T12:15+0300
2024-12-17T12:16+0300
politika
ahmet davutoğlu
suriye
esad
konya
ak parti
gelecek partisi
mhp
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070728403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_819325471c4802933304efbfeac4ba4a.jpg
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın büyük bir siyasi krizde söyleyen Davutoğlu, Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birer mektup yazdığını açıkladı.Erdoğan ve Bahçeli'ye mektupta tavsiyelerini ilettiğini aktaran Davutoğlu, "Sağ olsun Sayın Bahçeli mektubu aldıktan 2 saat sonra telefonla aradı ve 'tespitlerinize katılıyorum' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hafta sonra mektup ile cevap verdi. Suriye olaylarından sonra da tekrar hem Sayın Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdim. Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, meselemiz, devleti ayakta tutmaktır" şeklinde konuştu.'Ruh bakımından hiç kopmadım'Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirten Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.Ak Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım." diye konuştu.'Asgari ücret 30 bin olmalı'Asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Davutoğlu, asgari ücretin 30 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirde adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla yaşayan, lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup. Diğer taraftan da evine ekmek götüremeyenler. Öyle bir durum. Allah muhafaza, bir olağanüstü şartta, bir krizde, bir savaşta, büyük sosyal patlamalara sevk edilir" dedi.'Suriye'de haklı çıktım'Suriye'de yaşananlara ilişkin ise Davutoğlu şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-ab-komisyon-baskani-von-der-leyen-ile-gorustu-1091644440.html
suriye
esad
konya
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/06/1070728403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14a5f8d8d8c586d9b88ae18d77b61b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet davutoğlu, suriye, esad, konya, ak parti, gelecek partisi, mhp, israil
ahmet davutoğlu, suriye, esad, konya, ak parti, gelecek partisi, mhp, israil

Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım

12:15 17.12.2024 (güncellendi: 12:16 17.12.2024)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone ol
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da yaptığı açıklamada dünyanın bir büyük risk içinde olduğunu vurgulayarak, "Gelecek Partisi, AK Parti'ye karşı kurulmadı. Şimdi beraberlik vaktidir" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünyanın büyük bir siyasi krizde söyleyen Davutoğlu, Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birer mektup yazdığını açıkladı.
Erdoğan ve Bahçeli'ye mektupta tavsiyelerini ilettiğini aktaran Davutoğlu, "Sağ olsun Sayın Bahçeli mektubu aldıktan 2 saat sonra telefonla aradı ve 'tespitlerinize katılıyorum' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hafta sonra mektup ile cevap verdi. Suriye olaylarından sonra da tekrar hem Sayın Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdim. Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, meselemiz, devleti ayakta tutmaktır" şeklinde konuştu.

'Ruh bakımından hiç kopmadım'

Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirten Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim.Ak Partili kardeşlerim ben size küsmüş kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım hala manen sizin aranızdayım." diye konuştu.

'Asgari ücret 30 bin olmalı'

Asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Davutoğlu, asgari ücretin 30 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirde adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla yaşayan, lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup. Diğer taraftan da evine ekmek götüremeyenler. Öyle bir durum. Allah muhafaza, bir olağanüstü şartta, bir krizde, bir savaşta, büyük sosyal patlamalara sevk edilir" dedi.

'Suriye'de haklı çıktım'

Suriye'de yaşananlara ilişkin ise Davutoğlu şöyle konuştu:

İsrail’in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dahil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail’in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır.

İsrail beş kilometrelik bir koridor halinde altı ay önce girdi. Esad döneminde girdi, anlaşarak bir bakıma. Esad hiçbir şey yapmadı. İsrail’e karşı tek bir kurşun atmış değildir. Kendi halkını, 1982’de sadece 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, yüz binlerce insan öldürdü.

İsrail’e karşı Suriye, Esad rejimi baba Esad ve oğul Esad. Tek bir kurşun atmadı. Ama bunun iktidarda kalmasını istediler. Çünkü zayıf bir Suriye istiyorlardı. Halkıyla barışık olmayan bir Suriye. Özetle İsrail’in saldırıları, gayrimeşrudur. İslam dünyasının ve Türkiye’nin buna sert tepki vermesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı von der Leyen ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала