Ahmet Davutoğlu: Ruh olarak AK Parti'den hiç kopmadım

İsrail’in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dahil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail’in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır.

İsrail beş kilometrelik bir koridor halinde altı ay önce girdi. Esad döneminde girdi, anlaşarak bir bakıma. Esad hiçbir şey yapmadı. İsrail’e karşı tek bir kurşun atmış değildir. Kendi halkını, 1982’de sadece 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, yüz binlerce insan öldürdü.

İsrail’e karşı Suriye, Esad rejimi baba Esad ve oğul Esad. Tek bir kurşun atmadı. Ama bunun iktidarda kalmasını istediler. Çünkü zayıf bir Suriye istiyorlardı. Halkıyla barışık olmayan bir Suriye. Özetle İsrail’in saldırıları, gayrimeşrudur. İslam dünyasının ve Türkiye’nin buna sert tepki vermesi lazım.