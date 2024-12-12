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Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD'nin New Jersey eyaletinde son zamanlarda görülen düzinelerce 'gizemli dronun kıyıda gizlenen bir İran gemisine' ait olmadığını duyurdu. Eyaletin... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T10:26+0300
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ABD'nin New Jersey eyaletinde görülen düzinelerce dron, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. 'Gizemli dronların' kaynağını araştıranlara New Jersey eyaletinin Temsilciler Meclisi Üyesi Jeff Van Drew de katıldı. 'Dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran ana gemisinden geliyor'Cumhuriyetçi kongre üyesi Jeff Van Drew, ABD basınına dün yaptığı açıklamalarda dronların vurularak düşürülmesi gerektiğini belirtip 'gizemli dronlarla' ilgili şu ifadeleri kullandı:Ancak Pentagon, dronlarla ilgili bir açıklama yaparak komplo teorilerini sona erdirdi. Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, Van Drew'ün iddialarını kastederek "Bunun hiçbir gerçekliği yok" dedi. Singh "Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında İran gemisi yok ve ABD'ye doğru insansız hava araçları fırlatan sözde bir ana gemi de yok" ifadelerini kullandı. Pentagon Basın Sekreteri Yardımcısı, ilk değerlendirmelerinin bunların "yabancı bir kurum veya rakip" kaynaklı olmadığını vurguladı.
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Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil
10:26 12.12.2024 (güncellendi: 10:27 12.12.2024)
Pentagon, ABD'nin New Jersey eyaletinde son zamanlarda görülen düzinelerce 'gizemli dronun kıyıda gizlenen bir İran gemisine' ait olmadığını duyurdu. Eyaletin Temsilciler Meclisi üyesi Jeff Van Drew, "yüksek mevkideki kaynaklarına" dayandırdığı iddialarında dronların ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisi kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü.
ABD'nin New Jersey eyaletinde görülen düzinelerce dron, komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. 'Gizemli dronların' kaynağını araştıranlara New Jersey eyaletinin Temsilciler Meclisi Üyesi Jeff Van Drew de katıldı.
'Dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran ana gemisinden geliyor'
Cumhuriyetçi kongre üyesi Jeff Van Drew, ABD basınına dün yaptığı açıklamalarda dronların vurularak düşürülmesi gerektiğini belirtip 'gizemli dronlarla' ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ulaştırma Komitesinde, Havacılık Alt Komitesindeyim ve insanları tanıyorum. Ve çok yüksek kaynaklardan, çok nitelikli kaynaklardan, çok sorumlu kaynaklardan. Size söyleyeceğim... İran, muhtemelen bir ay kadar önce bu insansız hava araçlarını içeren bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı açıklarında."
Ancak Pentagon, dronlarla ilgili bir açıklama yaparak komplo teorilerini sona erdirdi. Pentagon'un Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, Van Drew'ün iddialarını kastederek "Bunun hiçbir gerçekliği yok" dedi. Singh "Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında İran gemisi yok ve ABD'ye doğru insansız hava araçları fırlatan sözde bir ana gemi de yok" ifadelerini kullandı. Pentagon Basın Sekreteri Yardımcısı, ilk değerlendirmelerinin bunların "yabancı bir kurum veya rakip" kaynaklı olmadığını vurguladı.