https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yurt-disi-cikis-harci-odenmesinde-yeni-donem-1-ocakta-basliyor-sistem-nasil-isleyecek-harc-ne-kadar-1091614536.html
Yurt dışı çıkış harcı ödenmesinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Sistem nasıl işleyecek? Harç ne kadar olacak?
Yurt dışı çıkış harcı ödenmesinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Sistem nasıl işleyecek? Harç ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Artık yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T15:03+0300
2024-12-16T15:03+0300
2024-12-16T15:03+0300
türkiye
türkiye
yurt dışı çıkış harcı
gelirler idaresi başkanlığı
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Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek. 2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödenmesi zorunlu. Eski ücretle alınan pullar ne zamana kadar kullanılabilecek? Tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 gününde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek çıkış yapabilecek. Ancak 11 Ocak ve sonrasında yurtdışına çıkacak vatandaşlar için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.10 Ocak 2025 itibarıyla, yurtdışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona eriyor. 2024 yılında alınmış harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
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yurt dışı çıkış harca pulu, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcı pul fiyatı, yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam geldi, yurt dışı çıkış harcı uygulaması
yurt dışı çıkış harca pulu, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcı pul fiyatı, yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam geldi, yurt dışı çıkış harcı uygulaması
Yurt dışı çıkış harcı ödenmesinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Sistem nasıl işleyecek? Harç ne kadar olacak?
Yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Artık yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınacak.
Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek. 2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödenmesi zorunlu.
Eski ücretle alınan pullar ne zamana kadar kullanılabilecek?
Tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 gününde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek çıkış yapabilecek. Ancak 11 Ocak ve sonrasında yurtdışına çıkacak vatandaşlar için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.
10 Ocak 2025 itibarıyla, yurtdışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona eriyor. 2024 yılında alınmış harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.