https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yurt-disi-cikis-harci-odenmesinde-yeni-donem-1-ocakta-basliyor-sistem-nasil-isleyecek-harc-ne-kadar-1091614536.html

Yurt dışı çıkış harcı ödenmesinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Sistem nasıl işleyecek? Harç ne kadar olacak?

Yurt dışı çıkış harcı ödenmesinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Sistem nasıl işleyecek? Harç ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Yurt dışı çıkış harcanın pulla ödenmesi dönemi 1 Ocak'ta sona eriyor. Artık yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T15:03+0300

2024-12-16T15:03+0300

2024-12-16T15:03+0300

türkiye

türkiye

yurt dışı çıkış harcı

gelirler idaresi başkanlığı

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Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor. Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek. 2024 sonunda alınan 500 TL tutarındaki harç pulları ise 10 Ocak 2025’e kadar kullanılabilecek. Bu tarihten sonra ise güncellenmiş harç tutarı olan 710 lirayı ödenmesi zorunlu. Eski ücretle alınan pullar ne zamana kadar kullanılabilecek? Tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 gününde yurtdışına çıkacak vatandaşlar, 2024 yılına ait harç ücreti olan 500 TL’yi ödeyerek çıkış yapabilecek. Ancak 11 Ocak ve sonrasında yurtdışına çıkacak vatandaşlar için harç bedeli 710 TL olarak uygulanacak.10 Ocak 2025 itibarıyla, yurtdışına çıkışlarda harç pulu uygulaması tamamen sona eriyor. 2024 yılında alınmış harç pulları ise yalnızca 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Yurtdışına çıkış harcını ödeyen ancak çıkış yapmayan vatandaşlar, iade talebinde bulunabilecek.

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