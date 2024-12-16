https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bankalar-gucellemeye-hazirlaniyor-yeni-emekli-promosyonlari-icin-tutar-belli-oldu-1091591914.html

Bankalar gücellemeye hazırlanıyor: Yeni emekli promosyonları için tutar belli oldu

Bankalar gücellemeye hazırlanıyor: Yeni emekli promosyonları için tutar belli oldu

Sputnik Türkiye

Ocak ayında emekli promosyonlarında beklenen artış, milyonlarca emeklinin gündeminde. En düşük emekli maaşının 15 bin TL'yi aşmasıyla, yeni promosyon ödemeleri... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:22+0300

2024-12-16T11:22+0300

2024-12-16T11:22+0300

ekonomi

banka

emekli

promosyon

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

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Milyonlarca emekli, ocak ayında maaşlarına bağlı olarak artacak promosyon ödemeleri ile rahat bir nebze nefes almayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, maaşlardaki artışa paralel olarak promosyon tutarları da yükselecek.Temmuz ayında 12 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, ocakta 15 bin TL’yi aşması kesinleşti. Bu durum, daha önce düşük promosyon alan emeklilere otomatik zam yapılacağı anlamına geliyor. Maaşını taşıyan ve yeniden başvuru yapan emekliler, promosyon farkının yanı sıra sistemde geçirdikleri süreye bağlı ek ödeme de alabilecek.Ocak ayında emekli promosyonu ne kadar olacak?31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesinde bankaların emekli promosyon kampanyaları, artan rekabetle dikkat çekiyor. Sözcü'nün haberine göre, kamu bankaları daha önce en düşük maaş olan 10 bin TL için 8 bin TL promosyon ödemesi yaparken, ocak ayından itibaren bu tutar 10 bin TL’ye yükselecek.Özel bankalar ise daha agresif kampanyalarla emekli müşterileri çekmeyi hedefliyor. Pek çok özel banka, maaşını taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere 20 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi teklif ediyor.Özel bankalar ön plana çıktıÖzel bankaların 20 bin TL’ye kadar varan promosyon teklifleri, özellikle maaşını taşıyacak emekliler için cazip hale geliyor. Taahhüt süresi boyunca ek hizmetler ve avantajlar da sunan bu bankalar, emekliler arasında rekabeti artırıyor.Kamu bankalarının ise daha düşük promosyon ödemesi yapması nedeniyle, yeni yılda emeklilerin tercihlerinin değişebileceği tahmin ediliyor.Promosyon tutarları, emeklilerin maaşlarına göre belirleniyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkmasıyla, bankalar arasında 10 bin TL’den başlayan yeni promosyon ödemeleri gündeme gelecek. Bunun yanında, maaşı yüksek olan emeklilere daha avantajlı teklifler sunulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sgk-ve-bag-kur-emekli-maas-zammi-ne-kadar-olacak-sgk-uzmani-en-dusuk-emekli-maasi-icin-en-guclu-1091523646.html

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