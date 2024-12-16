https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yarismada-soruyu-goren-telefona-sarildi-sonuc-herkesi-sasirtti-ne-idigi-belirsiz-mi-ne-idugu-1091573963.html

500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?

500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 'doğru yazım' soruldu. Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:54+0300

2024-12-16T09:54+0300

2024-12-16T09:57+0300

yaşam

kim milyoner olmak ister

tdk

türk dil kurumu (tdk)

ne idiği belirsiz

kelime

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Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya 'Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?' diye soruldu.Yarışmayı izleyenler hemen arama motorlarına girdi. Kelimenin doğru yazımı birçok kişiyi şaşırttı.Yarışmacı soruya yanıt olarak 'ne üdüğü belirsiz' yanıtını verdi. Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/muhtesem-yuzyilin-mihrimah-sultani-yillar-sonra-ekranda-kim-milyoner-olmak-isterde-200-bin-tllik-1091045892.html

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