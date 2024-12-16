500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yerlikaya: '7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ve zenginleşen illeri
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yarismada-soruyu-goren-telefona-sarildi-sonuc-herkesi-sasirtti-ne-idigi-belirsiz-mi-ne-idugu-1091573963.html
500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?
500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 'doğru yazım' soruldu. Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:54+0300
2024-12-16T09:57+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
tdk
türk dil kurumu (tdk)
ne idiği belirsiz
kelime
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091574275_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46e604df7576ff61a055f148f0047877.jpg
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya 'Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?' diye soruldu.Yarışmayı izleyenler hemen arama motorlarına girdi. Kelimenin doğru yazımı birçok kişiyi şaşırttı.Yarışmacı soruya yanıt olarak 'ne üdüğü belirsiz' yanıtını verdi. Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/muhtesem-yuzyilin-mihrimah-sultani-yillar-sonra-ekranda-kim-milyoner-olmak-isterde-200-bin-tllik-1091045892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091574275_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b6c52a7042a196913d3211051f8b7b27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ne idüğü belirsiz tdk doğru yazılışı, ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin tdk sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir, ne idüğü belirsiz tdk, tdk, ne olduğu belirsiz tdk, ne oldugu belirsiz tdk, ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin tdk sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir, ne idiği belirsiz tdk, ne üdüğü belirsiz, ne idüğü belirsiz tdk
ne idüğü belirsiz tdk doğru yazılışı, ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin tdk sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir, ne idüğü belirsiz tdk, tdk, ne olduğu belirsiz tdk, ne oldugu belirsiz tdk, ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin tdk sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir, ne idiği belirsiz tdk, ne üdüğü belirsiz, ne idüğü belirsiz tdk

500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?

09:54 16.12.2024 (güncellendi: 09:57 16.12.2024)
© Fotoğrafkim milyoner olmak ister
kim milyoner olmak ister - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 'doğru yazım' soruldu. Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir? sorusu ardından izleyicilerin çoğu kelimenin doğru yazılığını arama motorlarında arattı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya 'Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?' diye soruldu.
Yarışmayı izleyenler hemen arama motorlarına girdi. Kelimenin doğru yazımı birçok kişiyi şaşırttı.
Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?
Yarışmacı soruya yanıt olarak 'ne üdüğü belirsiz' yanıtını verdi. Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.
A-Ne idüğü belirsiz
B-Ne idiği belirsiz
C-Ne idiğü belirsiz
D-Ne üdüğü belirsiz
Melis Mutluç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
YAŞAM
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı yıllar sonra ekranda: Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL'lik soruyu açtırdı
2 Aralık, 09:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала