https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yarismada-soruyu-goren-telefona-sarildi-sonuc-herkesi-sasirtti-ne-idigi-belirsiz-mi-ne-idugu-1091573963.html
500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?
500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 'doğru yazım' soruldu. Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:54+0300
2024-12-16T09:54+0300
2024-12-16T09:57+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
tdk
türk dil kurumu (tdk)
ne idiği belirsiz
kelime
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Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya 'Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?' diye soruldu.Yarışmayı izleyenler hemen arama motorlarına girdi. Kelimenin doğru yazımı birçok kişiyi şaşırttı.Yarışmacı soruya yanıt olarak 'ne üdüğü belirsiz' yanıtını verdi. Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/muhtesem-yuzyilin-mihrimah-sultani-yillar-sonra-ekranda-kim-milyoner-olmak-isterde-200-bin-tllik-1091045892.html
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500 bin liralık soruyu gören telefona sarıldı, sonuç herkesi şaşırttı: Ne idiği belirsiz mi, ne idüğü belirsiz mi?
09:54 16.12.2024 (güncellendi: 09:57 16.12.2024)
Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen bölümünde yarışmacıya 'doğru yazım' soruldu. Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir? sorusu ardından izleyicilerin çoğu kelimenin doğru yazılığını arama motorlarında arattı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Aralık günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya 'Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?' diye soruldu.
Yarışmayı izleyenler hemen arama motorlarına girdi. Kelimenin doğru yazımı birçok kişiyi şaşırttı.
Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı nedir?
Yarışmacı soruya yanıt olarak 'ne üdüğü belirsiz' yanıtını verdi. Ancak sorunun cevabı 'ne idiği belirsiz', yani B şıkkı olacaktı.