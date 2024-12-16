https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/vanda-iki-aile-arasinda-kavga-15-kisi-hastaneye-kaldirildi-1091627176.html

Van'da iki aile arasında kavga: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Van'da iki aile arasında kavga: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Van'da husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve bıçak da araya girince olay hastanede son buldu. Kavgada 15 aile üyesi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T21:34+0300

2024-12-16T21:34+0300

2024-12-16T21:34+0300

türkiye

kavga

bıçaklı kavga

van

aile

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Van'ın Erciş ilçesinde Eser ve Gülsarı aileleri üyeleri arasında yaşanan tartışma kavgaya, kavga da arbedeye dönüştü.Husumetli aileler arasındaki olayda taş, sopa ve bıçakların da kullanılmasıyla jandarma ve polis müdahalesi gerçekleşti.İki aileden 15 kişinin yaralandığı olay sonrasına sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yeni bir olaya karşı mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kiz-cocugu-tankerin-altinda-kaldi-surucu-aractan-inerek-kacti-1091627060.html

türkiye

van

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kavga, bıçaklı kavga, van, aile