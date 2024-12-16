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Van'da iki aile arasında kavga: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Van'da iki aile arasında kavga: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Van'da husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve bıçak da araya girince olay hastanede son buldu. Kavgada 15 aile üyesi... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Van'ın Erciş ilçesinde Eser ve Gülsarı aileleri üyeleri arasında yaşanan tartışma kavgaya, kavga da arbedeye dönüştü.Husumetli aileler arasındaki olayda taş, sopa ve bıçakların da kullanılmasıyla jandarma ve polis müdahalesi gerçekleşti.İki aileden 15 kişinin yaralandığı olay sonrasına sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Yeni bir olaya karşı mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kiz-cocugu-tankerin-altinda-kaldi-surucu-aractan-inerek-kacti-1091627060.html
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kavga, bıçaklı kavga, van, aile
kavga, bıçaklı kavga, van, aile

Van'da iki aile arasında kavga: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

21:34 16.12.2024
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Acil servise silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA
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Van'da husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve bıçak da araya girince olay hastanede son buldu. Kavgada 15 aile üyesi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde Eser ve Gülsarı aileleri üyeleri arasında yaşanan tartışma kavgaya, kavga da arbedeye dönüştü.
Husumetli aileler arasındaki olayda taş, sopa ve bıçakların da kullanılmasıyla jandarma ve polis müdahalesi gerçekleşti.
İki aileden 15 kişinin yaralandığı olay sonrasına sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı aile üyeleri ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yeni bir olaya karşı mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da 15 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik ışıklarında hareket eden tankerin altında kaldı. Kaza sonrası çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise tankeri bırakarak kayıplara karıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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