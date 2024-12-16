https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/unlu-mobilya-markasina-en-dusuk-fiyat-cezasi-gercek-indirim-yapmadigi-ortaya-cikti-1091591722.html

Ünlü mobilya markasına 'en düşük fiyat' cezası: Gerçek indirim yapmadığı ortaya çıktı

Ünlü mobilya markasına 'en düşük fiyat' cezası: Gerçek indirim yapmadığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü mobilya firması Kilim Mobilya, reklamlarında kullandığı 'en düşük fiyat' sözleri nedeniyle yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin lira para... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:09+0300

2024-12-16T11:09+0300

2024-12-16T11:09+0300

ekonomi

reklam kurulu

kilim mobilya

indirim

haksız rekabet

idari para cezası

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Kilim Mobilya'nın 40 bin 361 liralık koltuk takımını 30 bin 495 liraya sattığına ilişkin reklamını inceledi. İncelemede koltuk takımının hiçbir zaman '40 bin 361 liraya' satılmadığı tespit edilince firmaya 550 bin lira idari para cezası kesildi. İndirim 'gerçek' olmadığı ortaya çıktıReklam Kurulu, Kilim Mobilya'nın bir reklamında haksız ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle yapılan şikayeti inceledi. Şirketin internet sitesinde yayımlanan reklama göre, koltuk takımı 40 bin 361 liralık orijinal fiyatından 30 bin 495 liraya satılacağı belirtildi. Ancak yapılan incelemeler sonucu ürünün hiçbir zaman 40 bin 361 liradan satılmadığı ve reklamda yer verilen 'indirimli fiyat'ın gerçek bir indirimi yansıtmadığı ortaya çıktı.'En düşük fiyatı kanıtlayamadıReklamda ayrıca kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok bilgisinin reklamda belirtilmediği ve üzeri çizili olan 40 bin 361 liralık fiyatın, reklam tarihinden önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat olduğu kanıtlanamadığı değerlendirmesi yapıldı. Firmaya, ilgili maddelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, ilgili reklamın yayından kaldırılmasına karar verildi.

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reklam kurulu, kilim mobilya, indirim, haksız rekabet, idari para cezası