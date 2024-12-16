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Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı
Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Yuliya Jdanova, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 6 bin 500 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:11+0300
2024-12-16T09:11+0300
2024-12-16T09:17+0300
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rusya savunma bakanlığı
yabancı militan
paralı asker
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Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkan vekili olan Yuliya Jdanova, özel askeri hareketin başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 15 bin yabancı militanın geldiğini anımsattı. Büyük kısmı Polonya, ABD ve Gürcistan’dan olan paralı askerlerin amacının, sivil Rusları öldürmek olduğunu ve bunu Kursk Bölgesi’nde gözler önüne serdiğini kaydeden Jdanova, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’ya gelen 15 bin paralı askerin yaklaşık 6 bin 500’ü artık etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak isteyen yabancı sayısının, büyük kayıplar ve çatışmaların karmaşıklığı nedeniyle azaldığını ekledi.
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rusya, ukrayna, viyana, rusya savunma bakanlığı, yabancı militan, paralı asker, polonya, abd, gürcistan
rusya, ukrayna, viyana, rusya savunma bakanlığı, yabancı militan, paralı asker, polonya, abd, gürcistan
Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı
09:11 16.12.2024 (güncellendi: 09:17 16.12.2024)
Rus diplomat Yuliya Jdanova, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 6 bin 500 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkan vekili olan Yuliya Jdanova, özel askeri hareketin başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 15 bin yabancı militanın geldiğini anımsattı.
Büyük kısmı Polonya, ABD ve Gürcistan’dan olan paralı askerlerin amacının, sivil Rusları öldürmek olduğunu ve bunu Kursk Bölgesi’nde gözler önüne serdiğini kaydeden Jdanova, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’ya gelen 15 bin paralı askerin yaklaşık 6 bin 500’ü artık etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak isteyen yabancı sayısının, büyük kayıplar ve çatışmaların karmaşıklığı nedeniyle azaldığını ekledi.