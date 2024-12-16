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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-yok-edilen-yabanci-parali-asker-sayisi-aciklandi-1091571962.html
Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı
Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Yuliya Jdanova, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 6 bin 500 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:11+0300
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viyana
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yabancı militan
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Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkan vekili olan Yuliya Jdanova, özel askeri hareketin başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 15 bin yabancı militanın geldiğini anımsattı. Büyük kısmı Polonya, ABD ve Gürcistan’dan olan paralı askerlerin amacının, sivil Rusları öldürmek olduğunu ve bunu Kursk Bölgesi’nde gözler önüne serdiğini kaydeden Jdanova, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’ya gelen 15 bin paralı askerin yaklaşık 6 bin 500’ü artık etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak isteyen yabancı sayısının, büyük kayıplar ve çatışmaların karmaşıklığı nedeniyle azaldığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-direnis-hareketinden-buyuk-operasyon-silah-uretim-tesisleri-elektriksiz-kaldi-1091570839.html
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rusya, ukrayna, viyana, rusya savunma bakanlığı, yabancı militan, paralı asker, polonya, abd, gürcistan
rusya, ukrayna, viyana, rusya savunma bakanlığı, yabancı militan, paralı asker, polonya, abd, gürcistan

Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı

09:11 16.12.2024 (güncellendi: 09:17 16.12.2024)
Yabancı paralı asker
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Rus diplomat Yuliya Jdanova, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 6 bin 500 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkan vekili olan Yuliya Jdanova, özel askeri hareketin başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 15 bin yabancı militanın geldiğini anımsattı.
Büyük kısmı Polonya, ABD ve Gürcistan’dan olan paralı askerlerin amacının, sivil Rusları öldürmek olduğunu ve bunu Kursk Bölgesi’nde gözler önüne serdiğini kaydeden Jdanova, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’ya gelen 15 bin paralı askerin yaklaşık 6 bin 500’ü artık etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak isteyen yabancı sayısının, büyük kayıplar ve çatışmaların karmaşıklığı nedeniyle azaldığını ekledi.
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