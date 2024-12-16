https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-yok-edilen-yabanci-parali-asker-sayisi-aciklandi-1091571962.html

Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı

Ukrayna’da yok edilen yabancı paralı asker sayısı açıklandı

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Yuliya Jdanova, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 6 bin 500 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:11+0300

2024-12-16T09:11+0300

2024-12-16T09:17+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

viyana

rusya savunma bakanlığı

yabancı militan

paralı asker

polonya

abd

gürcistan

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Viyana’daki askeri güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki Rus heyetinin başkan vekili olan Yuliya Jdanova, özel askeri hareketin başladığı günden bu yana Ukrayna’ya 15 bin yabancı militanın geldiğini anımsattı. Büyük kısmı Polonya, ABD ve Gürcistan’dan olan paralı askerlerin amacının, sivil Rusları öldürmek olduğunu ve bunu Kursk Bölgesi’nde gözler önüne serdiğini kaydeden Jdanova, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’ya gelen 15 bin paralı askerin yaklaşık 6 bin 500’ü artık etkisiz hale getirildi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak isteyen yabancı sayısının, büyük kayıplar ve çatışmaların karmaşıklığı nedeniyle azaldığını ekledi.

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rusya, ukrayna, viyana, rusya savunma bakanlığı, yabancı militan, paralı asker, polonya, abd, gürcistan