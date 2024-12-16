https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-direnis-hareketinden-buyuk-operasyon-silah-uretim-tesisleri-elektriksiz-kaldi-1091570839.html

Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı

Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi mensuplarının, Kiev Bölgesi’ndeki silah üretim tesislerini elektriksiz bıraktığı belirtildi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T08:44+0300

2024-12-16T08:44+0300

2024-12-16T08:52+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sergey lebedev

kiev

direniş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102776/27/1027762710_7:0:1193:667_1920x0_80_0_0_41659eccde5d74e972aef2a86e4a01d7.jpg

Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da Kiev rejimine karşı direnen partizanların silah üretim tesislerini besleyen trafoyu devre dışı bıraktığını bildirdi.Lebedev, “Kiev bölgesi Yahotyn ilçesindeki Sotnikivka köyünde, partizanlar bir trafoyu devre dışı bıraktı. Partizanların eylemleri sonucunda birkaç köy elektriksiz kaldı” ifadesini kullandı.Elektriksiz bırakılan köylerin, Ukraynalı askerlerin bir okul ve bir kreş binasını işgal ettiği Sotnikovka, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma merkezinin bulunduğu Razumovka ve insansız hava araçları (İHA) parçalarının üretim atölyelerin bulunduğu Rakitnoye ve Çervonoye köylerinin olduğu belirtildi.Ayrıca İHA montaj atölyesi ile demiryolu yanı başında yer alan İHA deposunun bulunduğu Mayskoye köyü de elektriksiz kaldığını kaydeden Lebedev sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1091553638.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, sergey lebedev, kiev, direniş