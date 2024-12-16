Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yerlikaya: '7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ve zenginleşen illeri
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-direnis-hareketinden-buyuk-operasyon-silah-uretim-tesisleri-elektriksiz-kaldi-1091570839.html
Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı
Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi mensuplarının, Kiev Bölgesi’ndeki silah üretim tesislerini elektriksiz bıraktığı belirtildi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T08:44+0300
2024-12-16T08:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sergey lebedev
kiev
direniş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102776/27/1027762710_7:0:1193:667_1920x0_80_0_0_41659eccde5d74e972aef2a86e4a01d7.jpg
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da Kiev rejimine karşı direnen partizanların silah üretim tesislerini besleyen trafoyu devre dışı bıraktığını bildirdi.Lebedev, “Kiev bölgesi Yahotyn ilçesindeki Sotnikivka köyünde, partizanlar bir trafoyu devre dışı bıraktı. Partizanların eylemleri sonucunda birkaç köy elektriksiz kaldı” ifadesini kullandı.Elektriksiz bırakılan köylerin, Ukraynalı askerlerin bir okul ve bir kreş binasını işgal ettiği Sotnikovka, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma merkezinin bulunduğu Razumovka ve insansız hava araçları (İHA) parçalarının üretim atölyelerin bulunduğu Rakitnoye ve Çervonoye köylerinin olduğu belirtildi.Ayrıca İHA montaj atölyesi ile demiryolu yanı başında yer alan İHA deposunun bulunduğu Mayskoye köyü de elektriksiz kaldığını kaydeden Lebedev sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1091553638.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102776/27/1027762710_155:0:1044:667_1920x0_80_0_0_0585339d67ba8b528dca846d1fc76c35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, sergey lebedev, kiev, direniş
ukrayna, sergey lebedev, kiev, direniş

Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı

08:44 16.12.2024 (güncellendi: 08:52 16.12.2024)
© Fotoğraf : YouTubeUkrayna- mühimmat deposu
Ukrayna- mühimmat deposu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi mensuplarının, Kiev Bölgesi’ndeki silah üretim tesislerini elektriksiz bıraktığı belirtildi.
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da Kiev rejimine karşı direnen partizanların silah üretim tesislerini besleyen trafoyu devre dışı bıraktığını bildirdi.
Lebedev, “Kiev bölgesi Yahotyn ilçesindeki Sotnikivka köyünde, partizanlar bir trafoyu devre dışı bıraktı. Partizanların eylemleri sonucunda birkaç köy elektriksiz kaldı” ifadesini kullandı.
Elektriksiz bırakılan köylerin, Ukraynalı askerlerin bir okul ve bir kreş binasını işgal ettiği Sotnikovka, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma merkezinin bulunduğu Razumovka ve insansız hava araçları (İHA) parçalarının üretim atölyelerin bulunduğu Rakitnoye ve Çervonoye köylerinin olduğu belirtildi.
Ayrıca İHA montaj atölyesi ile demiryolu yanı başında yer alan İHA deposunun bulunduğu Mayskoye köyü de elektriksiz kaldığını kaydeden Lebedev sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna’daki Rusya yanlısı yeraltı hareketi gözle görülür şekilde etkinleşti. Ukrayna propagandasına kanan ve Zelenskiy'nin Bandera rejimini destekleyen vatandaşların sayısı giderek azalıyor. Sıradan vatandaşlar ortaya çıkıyor ve hayatlarını riske atarak ortak zaferimizi yakınlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Dün, 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала