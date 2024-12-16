https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-direnis-hareketinden-buyuk-operasyon-silah-uretim-tesisleri-elektriksiz-kaldi-1091570839.html
Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı
Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi mensuplarının, Kiev Bölgesi’ndeki silah üretim tesislerini elektriksiz bıraktığı belirtildi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T08:44+0300
2024-12-16T08:44+0300
2024-12-16T08:52+0300
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Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da Kiev rejimine karşı direnen partizanların silah üretim tesislerini besleyen trafoyu devre dışı bıraktığını bildirdi.Lebedev, “Kiev bölgesi Yahotyn ilçesindeki Sotnikivka köyünde, partizanlar bir trafoyu devre dışı bıraktı. Partizanların eylemleri sonucunda birkaç köy elektriksiz kaldı” ifadesini kullandı.Elektriksiz bırakılan köylerin, Ukraynalı askerlerin bir okul ve bir kreş binasını işgal ettiği Sotnikovka, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma merkezinin bulunduğu Razumovka ve insansız hava araçları (İHA) parçalarının üretim atölyelerin bulunduğu Rakitnoye ve Çervonoye köylerinin olduğu belirtildi.Ayrıca İHA montaj atölyesi ile demiryolu yanı başında yer alan İHA deposunun bulunduğu Mayskoye köyü de elektriksiz kaldığını kaydeden Lebedev sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1091553638.html
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ukrayna, sergey lebedev, kiev, direniş
ukrayna, sergey lebedev, kiev, direniş
Ukrayna’da direniş hareketinden büyük operasyon: Silah üretim tesisleri elektriksiz kaldı
08:44 16.12.2024 (güncellendi: 08:52 16.12.2024)
Ukrayna’daki Rusya yanlısı direniş hareketi mensuplarının, Kiev Bölgesi’ndeki silah üretim tesislerini elektriksiz bıraktığı belirtildi.
Nikolayev'deki Rusya yanlısı direniş koordiantörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’da Kiev rejimine karşı direnen partizanların silah üretim tesislerini besleyen trafoyu devre dışı bıraktığını bildirdi.
Lebedev, “Kiev bölgesi Yahotyn ilçesindeki Sotnikivka köyünde, partizanlar bir trafoyu devre dışı bıraktı. Partizanların eylemleri sonucunda birkaç köy elektriksiz kaldı” ifadesini kullandı.
Elektriksiz bırakılan köylerin, Ukraynalı askerlerin bir okul ve bir kreş binasını işgal ettiği Sotnikovka, Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma merkezinin bulunduğu Razumovka ve insansız hava araçları (İHA) parçalarının üretim atölyelerin bulunduğu Rakitnoye ve Çervonoye köylerinin olduğu belirtildi.
Ayrıca İHA montaj atölyesi ile demiryolu yanı başında yer alan İHA deposunun bulunduğu Mayskoye köyü de elektriksiz kaldığını kaydeden Lebedev sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna’daki Rusya yanlısı yeraltı hareketi gözle görülür şekilde etkinleşti. Ukrayna propagandasına kanan ve Zelenskiy'nin Bandera rejimini destekleyen vatandaşların sayısı giderek azalıyor. Sıradan vatandaşlar ortaya çıkıyor ve hayatlarını riske atarak ortak zaferimizi yakınlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.