https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trump-ekibim-ukrayna-ihtilafini-sona-erdirmek-icin-putin-ve-zelenskiy-ile-temaslarda-bulunmayi-1091625605.html

Trump: Ekibim Ukrayna ihtilafını sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy ile temaslarda bulunmayı planlıyor

Trump: Ekibim Ukrayna ihtilafını sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy ile temaslarda bulunmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Kiev'den çatışmayı çözme isteğine dair sinyaller aldığını söyleyen Trump, ekibinin Ukrayna ihtilafını sona erdirmek için Rus lider Putin ve Zelenskiy ile... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T20:21+0300

2024-12-16T20:21+0300

2024-12-16T21:10+0300

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ekibinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerde bulunmayı planladığını söyledi.Mar-a-Lago’daki malikanesinde gazetecilere demeç veren Trump, “Konuşacağız. Başkan Putin ve Zelenskiy’in temsilcisi ile görüşeceğiz. Bunu durdurmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.Ocak 2025'te Washington'da gerçekleşecek olan göreve başlama törenine Vladimir Zelensky'yi davet edip etmediği sorusuna, "Hayır, davet etmedim" yanıtını veren Trump, Zelenskiy'in etkinliğe katılmak istemesi halinde bunu yapabileceğini ifade etti.'Ukrayna'ya, Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli füzelerle saldırılara izin verilmemeliydi'Ukrayna'ya Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşlemesine izin verilmemesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Trump, bunun 'kötü' bir karar olduğunu ve gözden geçirilebileceğini vurguladı.‘Zelenskiy, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirme anlaşmasına hazırlanmalı’Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için anlaşma imzalamaya hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.Rusya lideri Putin'in de anlaşma yapmak durumunda olacağını kaydeden Trump, barışa göreve başlamadan önce ulaşmayı umduğunu ve kendisinin de Ukrayna ihtilafının sonlanması için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trump-ukraynada-en-tehlikeli-faktor-zelenskiyin-rusyayla-ilgili-aptalca-karari-1091462971.html

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