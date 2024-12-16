https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/israilden-suriyedeki-askeri-hedeflere-hava-saldirisi-1091569256.html
İsrail’den Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırısı
İsrail’den Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırısı
Sputnik Türkiye
İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus illerindeki askeri tesislere yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T07:32+0300
2024-12-16T07:32+0300
2024-12-16T07:38+0300
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İsrail, Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından 'düşman unsurların' eline geçebilecek gelişmiş silahları ortadan kaldırmayı amaçladığı iddia ettiği saldırılara devam ediyor.Suriyeli kaynaklar, Sputnik’e açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerindeki askeri tesislere füzelerle saldırdığını bildirdi.Kaynaklardan biri, “Şiddetli patlama sesleri duyuluyor” ifadesini kullandı.Ayrıca Hama ve Humus illerindeki askeri hedeflerin de vurulduğu gelen bilgiler arasında.İsrail, Suriye’deki otorite boşluğundan yararlanarak, geçen hafta düzenlediği saldırıda 250'den fazla hedefi vurmuştu. Başbakan Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik bir bölgenin savunma amaçlı 'geçici' olarak işgal edileceğini açıklamıştı.İsrail ordusu, Suriye’nin askeri potansiyelini, radikal oluşumların eline geçmesini önlemek amacıyla imha etme kararı aldıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sekiz-arap-ulkesinden-israile-suriye-tepkisi--israil-birliklerinin-geri-cekilmesini-talep-ediyoruz-1091545298.html
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israil, israil hava kuvvetleri, ortadoğu, suriye, tartus, lazkiye, hava saldırısı
israil, israil hava kuvvetleri, ortadoğu, suriye, tartus, lazkiye, hava saldırısı
İsrail’den Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırısı
07:32 16.12.2024 (güncellendi: 07:38 16.12.2024)
İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus illerindeki askeri tesislere yönelik saldırı düzenlediği belirtildi.
İsrail, Beşar Esad'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından 'düşman unsurların' eline geçebilecek gelişmiş silahları ortadan kaldırmayı amaçladığı iddia ettiği saldırılara devam ediyor.
Suriyeli kaynaklar, Sputnik’e açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerindeki askeri tesislere füzelerle saldırdığını bildirdi.
Kaynaklardan biri, “Şiddetli patlama sesleri duyuluyor” ifadesini kullandı.
Ayrıca Hama ve Humus illerindeki askeri hedeflerin de vurulduğu gelen bilgiler arasında.
İsrail, Suriye’deki otorite boşluğundan yararlanarak, geçen hafta düzenlediği saldırıda 250'den fazla hedefi vurmuştu. Başbakan Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki 400 kilometrekarelik bir bölgenin savunma amaçlı 'geçici' olarak işgal edileceğini açıklamıştı.
İsrail ordusu, Suriye’nin askeri potansiyelini, radikal oluşumların eline geçmesini önlemek amacıyla imha etme kararı aldıklarını bildirmişti.