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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor, Fenerbahçe belirsiz
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor, Fenerbahçe belirsiz
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe'nin ise süre istediğini açıkladı 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T13:05+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
kasımpaşa
ibrahim hacıosmanoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile ilgili açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kupaya katılacağı, Fenerbahçe'nin ise henüz karar vermediğini açıkladı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanlarıyla Riva’da bir araya gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Federasyonun girişimleri üstüne Kasımpaşa’nın kupada yer alacağını, Fenerbahçe’nin ise genel kurula aldığı karar nedeniyle düşünmek için süre istediğini belirtti. Hacıosmanoğlu şu açıklamaya yaptı: Kulüplerin sıkıntısı gelirlerTürkiye Kupası’nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası’ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu” diye konuştu.Küme düşürülme iddialarını yanıtladıHacıosmanoğlu, Türkiye Kupası’na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise “Öyle bir yaptırım söz konusu değil” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fenerbahce-ve-kasimpasa-tffye-basvurdu-ziraat-turkiye-kupasina-katilmak-istemiyoruz-1091246584.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kasımpaşa, ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, kasımpaşa, ibrahim hacıosmanoğlu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor, Fenerbahçe belirsiz

13:05 16.12.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe'nin ise süre istediğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile ilgili açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kupaya katılacağı, Fenerbahçe'nin ise henüz karar vermediğini açıkladı.
Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanlarıyla Riva’da bir araya gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Federasyonun girişimleri üstüne Kasımpaşa’nın kupada yer alacağını, Fenerbahçe’nin ise genel kurula aldığı karar nedeniyle düşünmek için süre istediğini belirtti. Hacıosmanoğlu şu açıklamaya yaptı:
“Fenerbahçe Spor Kulübü’müz ve Kasımpaşa Spor Kulübü’müzün Türkiye Kupası’na katılmama konusunda dilekçeleri vardı bizde. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe’nin geçen sene genel kurulu toplayıp, aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise yine geçen sene de bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair... Bu sene de yenilemişlerdir. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Spor Kulübü’müz mağduriyetlerinin olduğunu söyledi, Türkiye Kupası’nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası’na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup, olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur."

Kulüplerin sıkıntısı gelirler

Türkiye Kupası’nda mücadele eden kulüplerin gelirlerden rahatsız olduğunu bunu çözmek için hem yayıncı kuruluş hem de kulüplerle bir araya geleceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak noktayı bularak çözmemiz gerekiyor. Kulüpler, Türkiye Kupası’ndaki gelirlerden rahatsız. Onları da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa yine kulüplerimizle, yayıncı kuruluşla bir araya gelip, sorunu temelden çözmenin çalışmalarını yapacağız. Şu anki durum bu” diye konuştu.

Küme düşürülme iddialarını yanıtladı

Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası’na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceğiyle ilgili çıkan haberler için ise “Öyle bir yaptırım söz konusu değil” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'
6 Aralık, 14:38
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