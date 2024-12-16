TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılıyor, Fenerbahçe belirsiz

“Fenerbahçe Spor Kulübü’müz ve Kasımpaşa Spor Kulübü’müzün Türkiye Kupası’na katılmama konusunda dilekçeleri vardı bizde. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe’nin geçen sene genel kurulu toplayıp, aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise yine geçen sene de bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair... Bu sene de yenilemişlerdir. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Spor Kulübü’müz mağduriyetlerinin olduğunu söyledi, Türkiye Kupası’nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonun girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Kendileri Türkiye Kupası’na katılacak. Biz de onun arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp, süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup, olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur."