https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fenerbahce-ve-kasimpasa-tffye-basvurdu-ziraat-turkiye-kupasina-katilmak-istemiyoruz-1091246584.html

Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'

Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'

Sputnik Türkiye

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararları aldı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T14:38+0300

2024-12-06T14:38+0300

2024-12-06T14:38+0300

spor

fenerbahçe

kasımpaşa

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziraat türkiye kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'na, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa katılmama kararı aldı. İki takım da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Trendyol Süper Lig'in takımlarından Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi. İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.Maddi getirisinin düşük olması yönünde eleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nda maddi zarar yaşadığını iddia eden kulüpler, galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücretini karşılayamadığı yönünde görüş birliği sağlamıştı.

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fenerbahçe, kasımpaşa, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası