https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/fenerbahce-ve-kasimpasa-tffye-basvurdu-ziraat-turkiye-kupasina-katilmak-istemiyoruz-1091246584.html
Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'
Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'
Sputnik Türkiye
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararları aldı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T14:38+0300
2024-12-06T14:38+0300
2024-12-06T14:38+0300
spor
fenerbahçe
kasımpaşa
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'na, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa katılmama kararı aldı. İki takım da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Trendyol Süper Lig'in takımlarından Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi. İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.Maddi getirisinin düşük olması yönünde eleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nda maddi zarar yaşadığını iddia eden kulüpler, galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücretini karşılayamadığı yönünde görüş birliği sağlamıştı.
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fenerbahçe, kasımpaşa, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası
fenerbahçe, kasımpaşa, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası
Fenerbahçe ve Kasımpaşa TFF'ye başvurdu: 'Ziraat Türkiye Kupasına katılmak istemiyoruz'
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararları aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'na, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Kasımpaşa katılmama kararı aldı. İki takım da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in takımlarından Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi. İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.
Maddi getirisinin düşük olması yönünde eleştirilen Ziraat Türkiye Kupası'nda maddi zarar yaşadığını iddia eden kulüpler, galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücretini karşılayamadığı yönünde görüş birliği sağlamıştı.