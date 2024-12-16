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Suriye'den ayrılan Esad'dan ilk açıklama: 'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim'
Suriye'den ayrılan Esad'dan ilk açıklama: 'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim'
Sputnik Türkiye
Muhalif güçlerin yönetimi geçirmesi sonrası Suriye'den ayrılarak Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Beşar Esad, halktan ve ordudan vazgeçmediğini belirtti. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T15:57+0300
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Suriye Devlet Başkanlığı'nın resmi Telegram kanalından ülkeden ayrılmasına yol açan koşullar hakkında bir açıklama yapan Beşar Esad, savaşın ilk gününden bu yana kişisel çıkar için halkı ve orduyu pazarlık malzemesi yapmadığını, onlardan asla vazgeçmediğini ve onlara ihanet etmediğini vurguladı. Son ana kadar görevde kalmayı düşündüğünü ve planlı bir ayrılış gerçekleşmediğini belirten eski Devlet Başkanı Esad, "Suriye'den ayrılışım bazılarının iddia ettiği gibi planlı değildi ve çatışmaların son saatlerinde gerçekleşmedi. Tam tersine 8 Aralık Pazar günü sabahın erken saatlerine kadar Şam'da kaldım ve devlet başkanlığı görevimi sürdürdüm. Teröristler Şam'a girdiğinde, Rus müttefiklerle koordinasyon içinde ve askeri operasyonları izlemeye devam etmek amacıyla Lazkiye'ye gittim. 8 Aralık akşamı ise Rusya'ya uçtum" dedi.Devletin silahlı muhalifler tarafından ele geçirilmesi ve içinde bulunduğu durumdan dolayı herhangi bir şey sağlama imkanını kaybetmesi nedeniyle ülkede kalmasının anlamını yitirdiğini kaydeden Esad, "Son olaylar sırasında bir kez olsun istifa etmeyi veya başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim ve kimseden de böyle bir teklif almadım. Militanların saldırısına karşı mücadeleyi sürdürme niyetindeydim, ancak devlet teröristlerin eline geçtiğinde oradaki her mevki anlamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.8 Aralık sabahı Rus askeri üssü Hmeymim'e vardığında ordu güçlerinin tüm savaş hatlarından çekildiğini ve son ordu mevzilerinin düştüğünü anladığını belirten Esad, "Bölgede sahadaki durum kötüleştikçe, Rus askeri üssü yoğun İHA saldırılarına maruz kaldı. Bunun üzerine Moskova, üs komutanlığına 8 Aralık akşamı Rusya'ya acil tahliye organize edilmesini emretti. Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesinin ve tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından gerçekleşti" diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/putin-rusya-savunma-bakanliginda-konustu-stratejik-inisiyatif-rus-ordusunun-elinde-1091612577.html
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Suriye'den ayrılan Esad'dan ilk açıklama: 'Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim'

15:57 16.12.2024 (güncellendi: 16:38 16.12.2024)
Beşar Esad
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Muhalif güçlerin yönetimi geçirmesi sonrası Suriye'den ayrılarak Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Beşar Esad, halktan ve ordudan vazgeçmediğini belirtti.
Suriye Devlet Başkanlığı'nın resmi Telegram kanalından ülkeden ayrılmasına yol açan koşullar hakkında bir açıklama yapan Beşar Esad, savaşın ilk gününden bu yana kişisel çıkar için halkı ve orduyu pazarlık malzemesi yapmadığını, onlardan asla vazgeçmediğini ve onlara ihanet etmediğini vurguladı.

Son ana kadar görevde kalmayı düşündüğünü ve planlı bir ayrılış gerçekleşmediğini belirten eski Devlet Başkanı Esad, "Suriye'den ayrılışım bazılarının iddia ettiği gibi planlı değildi ve çatışmaların son saatlerinde gerçekleşmedi. Tam tersine 8 Aralık Pazar günü sabahın erken saatlerine kadar Şam'da kaldım ve devlet başkanlığı görevimi sürdürdüm. Teröristler Şam'a girdiğinde, Rus müttefiklerle koordinasyon içinde ve askeri operasyonları izlemeye devam etmek amacıyla Lazkiye'ye gittim. 8 Aralık akşamı ise Rusya'ya uçtum" dedi.

Devletin silahlı muhalifler tarafından ele geçirilmesi ve içinde bulunduğu durumdan dolayı herhangi bir şey sağlama imkanını kaybetmesi nedeniyle ülkede kalmasının anlamını yitirdiğini kaydeden Esad, "Son olaylar sırasında bir kez olsun istifa etmeyi veya başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim ve kimseden de böyle bir teklif almadım. Militanların saldırısına karşı mücadeleyi sürdürme niyetindeydim, ancak devlet teröristlerin eline geçtiğinde oradaki her mevki anlamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

8 Aralık sabahı Rus askeri üssü Hmeymim'e vardığında ordu güçlerinin tüm savaş hatlarından çekildiğini ve son ordu mevzilerinin düştüğünü anladığını belirten Esad, "Bölgede sahadaki durum kötüleştikçe, Rus askeri üssü yoğun İHA saldırılarına maruz kaldı. Bunun üzerine Moskova, üs komutanlığına 8 Aralık akşamı Rusya'ya acil tahliye organize edilmesini emretti. Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesinin ve tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından gerçekleşti" diye anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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