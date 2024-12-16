Putin: Batı dünyası kendisini yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor, ancak kendileri Tanrı’ya inanmıyor
14:11 16.12.2024 (güncellendi: 15:09 16.12.2024)
© Sputnik / Aleksey Drujinin/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda toplantı düzenledi. Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesindeki gidişatı değerlendiren Putin, dünyadaki durumu ve ek güvenlik önlemlerine de değindi.
Rusya lideri Putin, topladığı Rusya Savunma Bakanlığı mensuplarına yaptığı konuşmadan öne çıkan maddeler:
Özel askeri harekat
Rus birlikleri, temas hattı boyunca stratejik inisiyatifi sıkı bir şekilde elinde tutuyor.
İçinde bulunduğumuz yıl, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından bir dönüm noktası haline geldi. Rusya, 2024 yılında 189 yerleşim yerini kurtardı.
Rusya vatandaşları, ülkenin ne için savaştığını anlıyor, cephedeki askerlere yardım ediyor ve kendileri de onların saflarına katılıyor.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus savaşçılar canlarını esirgemiyor.
Dünyadaki durum
Dünyadaki askeri ve siyasi durum zor ve istikrarsız olarak kalıyor.
Dünyanın bazı bölgelerinde çatışma potansiyeli yüksek, Ortadoğu'da kan dökülmeye devam ediyor.
Mevcut ABD yönetimi ve kolektif Batı, hakimiyetlerini sürdürme çabalarından vazgeçmiyor.
ABD, Kiev rejimine silah ve para pompalamaya devam ediyor.
ABD'nin emriyle dünyanın farklı bölgelerinde yeni askeri ve siyasi ittifaklar kuruluyor.
NATO ülkeleri askeri harcamalarını arttırıyor. Rusya'nın sınırlarına yakın yerlerde taarruz birlikleri toplanıyor.
ABD, Ukrayna'ya paralı asker ve danışmanlar göndererek çatışmanın tırmanmasını teşvik ediyor.
NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırıyor ve füze sistemlerini konuşlandırma tatbikatları yapıyor.
ABD, Rusya'nın birilerine saldırmayı planladığı yönündeki iddialarla halkını korkutuyor.
Batı, Rusya'nın kırmızı çizgilerini zorluyor. Moskova'nın buna karşılık vermemesi mümkün değil.
ABD, zaman zaman değiştirdiği ve işine geldiği gibi eğip büktüğü sözde ‘kurallarını’ dünya toplumuna dayatmaya devam ediyor. Aslında onlar için değişmeyen tek bir kural var. Bu da, bunu yapanlar için kural yok. İstenmeyen ülkelere karşı hibrit savaşlar yürütüyor ve çevreleme politikası izliyorlar.
Ek güvenlik önlemleri
Moskova ek güvenlik önlemleri almak zorunda kalıyor, ancak bunu dikkatli ve ölçülü bir şekilde yapıyor
Rusya, ordunun potansiyelini geliştirmeye büyük önem veriyor. Moskova için ordu ve donanmanın aşamalı ve sistematik gelişimini sürdürmek önemli.
Oreşnik füze sistemlerinin seri üretimi en kısa sürede sağlanacak.
ABD'nin uzun menzilli füze sistemlerini konuşlandırmaya devam etmesi halinde, Rusya INF anlaşması kapsamında gönüllü olarak uyguladığı kısıtlamaları kaldıracak.
Moskova, Washington'un Asya-Pasifik bölgesine olası füze konuşlandırmasıyla ilgili risklere kapsamlı bir şekilde karşılık verecek.
Orta menzilli füzelerin fırlatıldığı anların zamanında tespiti, takibi ve bunların önlenmesi sağlanmalı.
Ordu ve donanma hızla modern silahlarla donatılıyor.
Batı dünyası kendisini yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor, ancak kendileri Tanrı’ya inanmıyor.
Bir kez daha vurgulamak isterim ki, hiç kimse bizi nükleer silahlarla gövde gösterisi yapmakla suçlamasın. Bu bir nükleer caydırıcılık politikası.