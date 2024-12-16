Putin: Batı dünyası kendisini yeryüzünde Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor, ancak kendileri Tanrı’ya inanmıyor

ABD, zaman zaman değiştirdiği ve işine geldiği gibi eğip büktüğü sözde ‘kurallarını’ dünya toplumuna dayatmaya devam ediyor. Aslında onlar için değişmeyen tek bir kural var. Bu da, bunu yapanlar için kural yok. İstenmeyen ülkelere karşı hibrit savaşlar yürütüyor ve çevreleme politikası izliyorlar.