https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/afad-sednaya-hapishanesine-80-kisilik-ekip-gonderiyoruz-1091566380.html
AFAD: Sednaya Hapishanesi'ne 80 kişilik ekip gönderiyoruz
AFAD: Sednaya Hapishanesi'ne 80 kişilik ekip gönderiyoruz
Sputnik Türkiye
AFAD, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış kişilerin olabileceği ihtimali üzerine 80 kişilik bir ekip göndereceklerini açıkladı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T02:22+0300
2024-12-16T02:22+0300
2024-12-16T02:22+0300
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suriye
sednaya
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini duyurdu.AFAD 80 kişilik ekibin pazartesi günü alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı açıkladı.Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/bakan-yerlikaya-ulkesine-donus-yapan-suriyeli-sayisini-acikladi-1091555301.html
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suriye, sednaya, afad
AFAD: Sednaya Hapishanesi'ne 80 kişilik ekip gönderiyoruz
AFAD, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış kişilerin olabileceği ihtimali üzerine 80 kişilik bir ekip göndereceklerini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini duyurdu.
AFAD 80 kişilik ekibin pazartesi günü alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı açıkladı.
Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı ifade edildi.