https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/afad-sednaya-hapishanesine-80-kisilik-ekip-gonderiyoruz-1091566380.html

AFAD: Sednaya Hapishanesi'ne 80 kişilik ekip gönderiyoruz

AFAD: Sednaya Hapishanesi'ne 80 kişilik ekip gönderiyoruz

Sputnik Türkiye

AFAD, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış kişilerin olabileceği ihtimali üzerine 80 kişilik bir ekip göndereceklerini açıkladı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

suriye

sednaya

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini duyurdu.AFAD 80 kişilik ekibin pazartesi günü alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı açıkladı.Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı ifade edildi.

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türkiye

suriye

sednaya

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