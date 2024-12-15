https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/narinin-babasinin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-kardesi-ile-ilgili-soyledikleri-dikkat-cekti-1091554944.html

Narin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Kardeşi ile ilgili söyledikleri dikkat çekti

Narin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Kardeşi ile ilgili söyledikleri dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın çelişkili ifadeleri kafaları karıştırmaya devam ediyor. Duruşmaya sayılı günler kala Arif Güran’ın jandarmaya verdiği ilk... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T15:13+0300

2024-12-15T15:13+0300

2024-12-15T15:13+0300

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cinayet

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8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir tutanak ortaya çıktı. Ferit Demir'in haberine göre, Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ilk ifadeleri, duruşmaya az bir süre kalırken verilen ifadeden epey farklı. Arif Güran, son ifadesinde kardeşlerinden şüphe etmeyeceğini söyledi ancak ilk ifadesinde kardeşlerini suçlayan iddialar bulundu.Arif Güran'dan zıt ifadelerArif Güran'ın tutanaklara yansıyan ifadesinde, "Düğün davetiyesinin dağıtılması hususunda kardeşim Barış Güran’ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin Güran 21 Ağustos’ta yani Narin’in kaybolduğu gün nasıl ve kimle gittiğini bilmiyorum." dediği öğrenildi. Hüseyin Güran'ın Mardin/Derik ilçesine gittiğini, kendisinin neden babası ile gitmediğini, dönüşte de Hüseyin Güran’ın babasını arayarak "Beni de Derik’ten alın ve Diyarbakır’a götürün" dediğini öğrendiğini sözlerine ekleyen Arif Güran, Hüseyin Güran'ın kim ile gittiğini bilmediğini öne sürdü.'Hüseyin Güran'dan şüpheleniyorum'"Bu hususları yeğenim Uğur Güran bana 28 Ağustos’ta söyledi. Bende ona kızdım neden şimdiye kadar söylemedin dedim. O da bilemediğini söyledi." diye konuşan Arif Güran, bu hususlardan dolayı yeğeni Hüseyin Güran'dan şüphelendiğini dile getirip "Uğur Güran’ın ifadesinin alınmasını istiyorum." dediği ortaya çıktı."Kendimden şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem." diyen Arif Güran'ın kardeşi Barış Güran'ın arama sırasında kendilerini köyün alakasız yerlerine yönlendirdiğini ve kardeşinin anlamsız konuşmalarından şüphelendiğini dile getirdi.Üvey annesinin olay günü saat 17.00 ile 18.00 arası saman doldurduğunu ve bu süre zarfında okulun oradan kimsenin geçmediğini iddia ettiğini, Narin'in yanlış yol kullanmayacağını savunan Arif Güran, "Ben artık kimseye güvenmiyorum artık bundan sonra huylandığım herkesi söyleyeceğim." dediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/narin-guran-cinayeti-davasi-iddialar-buyudu-avukatlar-birbirine-girdi-1091347698.html

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salim güran, narin güran, arif güran, diyarbakır, cinayet