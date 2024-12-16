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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/dhc-lideri-pusilin-rus-ordusu-sevcenko-koyunu-ukrayna-isgalinden-kurtardi-1091597627.html
DHC lideri Puşilin: Rus ordusu Şevçenko köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı
DHC lideri Puşilin: Rus ordusu Şevçenko köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rus ordusunun Kiev rejiminin işgalindeki Şevçenko köyünü kontrol altına aldığını... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rus televizyonuna konuşan DHC Başkanı Denis Puşilin, Krasnoarmeysk şehri istikametinde yer alan Şevçenko köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Şevçenko’nun kontrol altına alınmasının, Rus ordusunun Krasnoarmeysk istikametindeki durumunu önemli ölçüde iyileştirdiğini kaydeden Puşilin, Ukraynalı oluşumların karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını belirterek şunu dedi:
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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu
rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu

DHC lideri Puşilin: Rus ordusu Şevçenko köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı

11:41 16.12.2024 (güncellendi: 11:49 16.12.2024)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDenis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Puşilin, Rus ordusunun Kiev rejiminin işgalindeki Şevçenko köyünü kontrol altına aldığını belirtti.
Rus televizyonuna konuşan DHC Başkanı Denis Puşilin, Krasnoarmeysk şehri istikametinde yer alan Şevçenko köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Şevçenko’nun kontrol altına alınmasının, Rus ordusunun Krasnoarmeysk istikametindeki durumunu önemli ölçüde iyileştirdiğini kaydeden Puşilin, Ukraynalı oluşumların karşı saldırı girişimlerinin bastırıldığını belirterek şunu dedi:
Ukrayna'nın silahlı oluşumlarının çok sayıda ölü ve çok sayıda yaralısı vardı. Bu kayıplar kesinlikle nafile, çünkü askerlerimiz, düşmanın karşı saldırıyla geri almayı planladığından daha fazla araziyi kontrol altına almış oldu.
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