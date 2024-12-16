https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rusya-savunma-bakani-belousov-rusya-ile-bati-arasindaki-catisma-giderek-yogunlasiyor-1091623986.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rusya ile kolektif Batı arasındaki zorlu çatışmanın giderek yoğunlaşmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T18:24+0300

2024-12-16T18:24+0300

2024-12-16T18:34+0300

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bakanlığın genel kurul toplantısında konuştu.Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel rakamları paylaşan Belousov, Rus birliklerinin opersyon kapsamında 2024 yılında 4.500 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiğini vurguladı.Rus bakana göre, düşman şu anda LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarının yüzde biriden daha az bir kısmını, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti), Zaporojye ve Herson bölgelerinin ise yüzde 25-30’unu kontrol ediyor.Bakan Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ölü ve yaralı olmak üzere askeri personel kayıplarının 2024’te 560 bin kişiyi aştığı, operasyonun başından bu yana ise neredeyse bir milyona ulaştığı bilgisini verdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerinin, önümüzdeki 10 yıl içinde NATO ile olası bir askeri çatışmaya karşı tam hazırlıklı olunmasını hedeflediğine dikkat çeken Belousov, Rusya’daki askeri seferberliğe de değinerek, 2024’te 427 binin üzerinde askeri personel celp edildiğini, her gün 1.200’den fazla kişinin Rus Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını vurguladı.Belousov'un açıkladığı verilere göre, Rus hava savunma sistemleri ise 2024’te 86 adet Storm Shadow ve Scalp füzesi, 215 ATACMS füzesi, 1.629 HIMARS füzesi ve 27 binden fazla insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Rus ordusu çatısında İnsansız Sistemler Kuvvetleri’nin kurulmasını öneren Belousov, söz konusu çalışmaların 2025’in 3’üncü çeyreğinde tamamlanabileceğinin altını çizdi.Rus bakan, Ukrayna ordusunun menzilindeki cephaneliklerin ve yakıt depolama tesislerinin korunmasını talimatını verdiğini de vurguladı.Belousov, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde, faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla yeni bir departman oluşturulacağı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-savunma-bakani-belousov-kuzey-koreyle-askeri-isbirligimiz-genisliyor-1090968373.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat