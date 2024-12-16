Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Oyuncu Sevtap Çapan: 'Karakteri oturmuş insanlar öyle her şeyden hemen etkilenmez'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/rusya-savunma-bakani-belousov-rusya-ile-bati-arasindaki-catisma-giderek-yogunlasiyor-1091623986.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rusya ile kolektif Batı arasındaki zorlu çatışmanın giderek yoğunlaşmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T18:24+0300
2024-12-16T18:34+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091623490_0:41:699:434_1920x0_80_0_0_01103b6314399bc485edb03827f76b3e.png
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bakanlığın genel kurul toplantısında konuştu.Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel rakamları paylaşan Belousov, Rus birliklerinin opersyon kapsamında 2024 yılında 4.500 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiğini vurguladı.Rus bakana göre, düşman şu anda LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarının yüzde biriden daha az bir kısmını, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti), Zaporojye ve Herson bölgelerinin ise yüzde 25-30’unu kontrol ediyor.Bakan Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ölü ve yaralı olmak üzere askeri personel kayıplarının 2024’te 560 bin kişiyi aştığı, operasyonun başından bu yana ise neredeyse bir milyona ulaştığı bilgisini verdi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerinin, önümüzdeki 10 yıl içinde NATO ile olası bir askeri çatışmaya karşı tam hazırlıklı olunmasını hedeflediğine dikkat çeken Belousov, Rusya’daki askeri seferberliğe de değinerek, 2024’te 427 binin üzerinde askeri personel celp edildiğini, her gün 1.200’den fazla kişinin Rus Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını vurguladı.Belousov'un açıkladığı verilere göre, Rus hava savunma sistemleri ise 2024’te 86 adet Storm Shadow ve Scalp füzesi, 215 ATACMS füzesi, 1.629 HIMARS füzesi ve 27 binden fazla insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Rus ordusu çatısında İnsansız Sistemler Kuvvetleri’nin kurulmasını öneren Belousov, söz konusu çalışmaların 2025’in 3’üncü çeyreğinde tamamlanabileceğinin altını çizdi.Rus bakan, Ukrayna ordusunun menzilindeki cephaneliklerin ve yakıt depolama tesislerinin korunmasını talimatını verdiğini de vurguladı.Belousov, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde, faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla yeni bir departman oluşturulacağı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-savunma-bakani-belousov-kuzey-koreyle-askeri-isbirligimiz-genisliyor-1090968373.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091623490_33:0:666:475_1920x0_80_0_0_3acb5de30d89869d5dab749994a7fbbb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanı Belousov: Rusya ile Batı arasındaki çatışma giderek yoğunlaşıyor

18:24 16.12.2024 (güncellendi: 18:34 16.12.2024)
© Sputnik / Александр ВильфAndrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Александр Вильф
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Rusya ile kolektif Batı arasındaki zorlu çatışmanın giderek yoğunlaşmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bakanlığın genel kurul toplantısında konuştu.
Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’ta devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel rakamları paylaşan Belousov, Rus birliklerinin opersyon kapsamında 2024 yılında 4.500 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiğini vurguladı.
Rus bakana göre, düşman şu anda LHC (Lugansk Halk Cumhuriyeti) topraklarının yüzde biriden daha az bir kısmını, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti), Zaporojye ve Herson bölgelerinin ise yüzde 25-30’unu kontrol ediyor.
Bakan Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ölü ve yaralı olmak üzere askeri personel kayıplarının 2024’te 560 bin kişiyi aştığı, operasyonun başından bu yana ise neredeyse bir milyona ulaştığı bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerinin, önümüzdeki 10 yıl içinde NATO ile olası bir askeri çatışmaya karşı tam hazırlıklı olunmasını hedeflediğine dikkat çeken Belousov, Rusya’daki askeri seferberliğe de değinerek, 2024’te 427 binin üzerinde askeri personel celp edildiğini, her gün 1.200’den fazla kişinin Rus Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzaladığını vurguladı.
Belousov'un açıkladığı verilere göre, Rus hava savunma sistemleri ise 2024’te 86 adet Storm Shadow ve Scalp füzesi, 215 ATACMS füzesi, 1.629 HIMARS füzesi ve 27 binden fazla insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
Rus ordusu çatısında İnsansız Sistemler Kuvvetleri’nin kurulmasını öneren Belousov, söz konusu çalışmaların 2025’in 3’üncü çeyreğinde tamamlanabileceğinin altını çizdi.
Rus bakan, Ukrayna ordusunun menzilindeki cephaneliklerin ve yakıt depolama tesislerinin korunmasını talimatını verdiğini de vurguladı.
Belousov, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde, faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla yeni bir departman oluşturulacağı bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Kuzey Kore Savunma Bakani No Kwang-chol - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Kuzey Kore’yle askeri işbirliğimiz genişliyor
29 Kasım, 12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала