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Rusya Savunma Bakanı Belousov: Kuzey Kore’yle askeri işbirliğimiz genişliyor
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Kuzey Kore’yle askeri işbirliğimiz genişliyor
Sputnik Türkiye
Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğinin aktif bir şekilde genişlediğini dile getiren Savunma Bakanı Belousov, iki ülke arasındaki stratejik... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:01+0300
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, resmi ziyaret için bulunduğu Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı No Kwang-chol ile görüşmede, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki dostane ilişkiler, askeri işbirliği de dahil her alanda aktif bir şekilde genişliyor” dedi.İki ülke lideri arasında varılan anlaşmaları hayata geçirmeye kararlı olduklarını kaydeden Belousov, “Koreli yoldaşlarımızla yakın ve verimli bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.Rus bakan, “bugünkü görüşmelerin savunma alanındaki Rus-Kore stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine” olan inancını dile getirdi.‘İyi komşu, eski dost’İki ülke liderleri arasındaki güvene dayalı ilişkilerin, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynadığının altını çizen Rusya Savunma Bakanı, “Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti iyi komşu ve eski iki dost” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Haziran ayında gerçekleşen görüşmenin karşılıklı güvenin en üst düzeyde olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Belousov, bu görüşmenin iki ülkenin “karmaşık bir uluslararası ortamda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da genişletme yönündeki ortak arzusunu” ortaya koyduğunu söyledi.‘Ortaklık anlaşması savaş riskini azaltmaya yönelik’Putin-Kim görüşmesinde elde edilen en büyük sonucun, Rusya Federasyonu ve Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması olduğunu dile getiren Belousov şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-kuzey-kore-isbirligi-gelisiyor-savunma-bakani-belousov-pyongyangda-1090960025.html
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rusya, kuzey kore, andrey belousov, no kwang-chol
rusya, kuzey kore, andrey belousov, no kwang-chol
Rusya Savunma Bakanı Belousov: Kuzey Kore’yle askeri işbirliğimiz genişliyor
12:01 29.11.2024 (güncellendi: 12:09 29.11.2024)
Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğinin aktif bir şekilde genişlediğini dile getiren Savunma Bakanı Belousov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının Kuzeydoğu Asya’da yeni savaşın çıkma riskini azaltmaya yönelik olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, resmi ziyaret için bulunduğu Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı No Kwang-chol ile görüşmede, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki dostane ilişkiler, askeri işbirliği de dahil her alanda aktif bir şekilde genişliyor” dedi.
İki ülke lideri arasında varılan anlaşmaları hayata geçirmeye kararlı olduklarını kaydeden Belousov, “Koreli yoldaşlarımızla yakın ve verimli bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Rus bakan, “bugünkü görüşmelerin savunma alanındaki Rus-Kore stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine” olan inancını dile getirdi.
İki ülke liderleri arasındaki güvene dayalı ilişkilerin, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynadığının altını çizen Rusya Savunma Bakanı, “Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti iyi komşu ve eski iki dost” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Haziran ayında gerçekleşen görüşmenin karşılıklı güvenin en üst düzeyde olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Belousov, bu görüşmenin iki ülkenin “karmaşık bir uluslararası ortamda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha da genişletme yönündeki ortak arzusunu” ortaya koyduğunu söyledi.
‘Ortaklık anlaşması savaş riskini azaltmaya yönelik’
Putin-Kim görüşmesinde elde edilen en büyük sonucun, Rusya Federasyonu ve Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması olduğunu dile getiren Belousov şunu dedi:
Anlaşmanın Kuzeydoğu Asya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynaması, bölgedeki güç dengesinin korunmasına olumlu katkıda bulunması, yarımadada savaşın yeniden başlama riskini azaltması ve elbette yeni bir Avrasya güvenlik sisteminin inşası için temel oluşturması amaçlanıyor.