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Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı
Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı
Sputnik Türkiye
Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Polonya, 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle okullarda zorunlu silah eğitimi uygulamasını başlattı. 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında, sekizinci sınıftan itibaren öğrencilere temel atış becerileri kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Okulların altyapı durumuna göre programın uygulama takvimi değişiklik gösterecek; bazı okullar 2022 Eylül ayında başlarken, diğerleri 2023/2024 veya 2024/2025 akademik yıllarında başlayacak.Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 'mevcut tehditler ve zorluklar' nedeniyle eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve öğrencilerin çatışma durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.
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Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı

10:39 16.12.2024 (güncellendi: 10:41 16.12.2024)
Polonya'da silah eğitimi alan çocuklar
Polonya'da silah eğitimi alan çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı.
Polonya, 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle okullarda zorunlu silah eğitimi uygulamasını başlattı. 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında, sekizinci sınıftan itibaren öğrencilere temel atış becerileri kazandırılması hedefleniyor.
Eğitimlerde tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Okulların altyapı durumuna göre programın uygulama takvimi değişiklik gösterecek; bazı okullar 2022 Eylül ayında başlarken, diğerleri 2023/2024 veya 2024/2025 akademik yıllarında başlayacak.
Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 'mevcut tehditler ve zorluklar' nedeniyle eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve öğrencilerin çatışma durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.
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