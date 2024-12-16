https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/polonyada-12-yasini-gecen-cocuklara-okullarda-silah-egitimi-vermeye-baslandi-1091575427.html
Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı
Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı
Sputnik Türkiye
Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T10:39+0300
2024-12-16T10:39+0300
2024-12-16T10:41+0300
dünya
polonya
polonya dışişleri bakanlığı
silah ihracatı
silah
ab
atış poligonu
eğitim
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091576219_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_a50cc2e915a3e0f5eff6245196fc9405.png
Polonya, 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle okullarda zorunlu silah eğitimi uygulamasını başlattı. 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında, sekizinci sınıftan itibaren öğrencilere temel atış becerileri kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Okulların altyapı durumuna göre programın uygulama takvimi değişiklik gösterecek; bazı okullar 2022 Eylül ayında başlarken, diğerleri 2023/2024 veya 2024/2025 akademik yıllarında başlayacak.Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 'mevcut tehditler ve zorluklar' nedeniyle eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve öğrencilerin çatışma durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumpla-gorustugunu-belirten-netanyahu-ortadoguyu-degistirecegimizi-soyledim-ve-bunu-yapiyoruz-1091574168.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091576219_224:0:2245:1516_1920x0_80_0_0_da6ec432a51a2b6b091fe277e36b0694.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polonya, polonya dışişleri bakanlığı, silah ihracatı, silah, ab, atış poligonu, eğitim, ukrayna krizi
polonya, polonya dışişleri bakanlığı, silah ihracatı, silah, ab, atış poligonu, eğitim, ukrayna krizi
Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı
10:39 16.12.2024 (güncellendi: 10:41 16.12.2024)
Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı.
Polonya, 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle okullarda zorunlu silah eğitimi uygulamasını başlattı. 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında, sekizinci sınıftan itibaren öğrencilere temel atış becerileri kazandırılması hedefleniyor.
Eğitimlerde tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Okulların altyapı durumuna göre programın uygulama takvimi değişiklik gösterecek; bazı okullar 2022 Eylül ayında başlarken, diğerleri 2023/2024 veya 2024/2025 akademik yıllarında başlayacak.
Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 'mevcut tehditler ve zorluklar' nedeniyle eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve öğrencilerin çatışma durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.