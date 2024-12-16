https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/polonyada-12-yasini-gecen-cocuklara-okullarda-silah-egitimi-vermeye-baslandi-1091575427.html

Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı

Polonya'da 12 yaşını geçen çocuklara okullarda silah eğitimi verilmeye başlandı

Sputnik Türkiye

Polonya, 2022'de duyurduğu 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında ortaöğretimden itibaren bazı okullarda zorunlu atış eğitimi derslerini başlattı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

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eğitim

ukrayna krizi

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Polonya, 'artan güvenlik endişeleri' nedeniyle okullarda zorunlu silah eğitimi uygulamasını başlattı. 'Güvenlik Eğitimi' programı kapsamında, sekizinci sınıftan itibaren öğrencilere temel atış becerileri kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerde tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Okulların altyapı durumuna göre programın uygulama takvimi değişiklik gösterecek; bazı okullar 2022 Eylül ayında başlarken, diğerleri 2023/2024 veya 2024/2025 akademik yıllarında başlayacak.Polonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 'mevcut tehditler ve zorluklar' nedeniyle eğitim hedeflerinin devlet savunması, atış becerilerinin kazanılması ve öğrencilerin çatışma durumlarında karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

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polonya, polonya dışişleri bakanlığı, silah ihracatı, silah, ab, atış poligonu, eğitim, ukrayna krizi