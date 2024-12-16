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Özel sağlık sigortasında rekor artış: Fiyatları düşürmenin formülü bulundu
Özel sağlık sigortasında rekor artış: Fiyatları düşürmenin formülü bulundu
Sputnik Türkiye
Özel sağlık sigortası primleri, geçtiğimiz ay yüzde 100 artarak enflasyonun neredeyse iki katına ulaştı. Sağlık enflasyonundaki yüzde 53’lük artışla... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:19+0300
2024-12-16T09:19+0300
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Son dönemde özel sağlık sigortası primlerindeki artış, sigortalıları zorluyor. Ortalama primler geçtiğimiz ay yüzde 100 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık yüzde 47’lik genel enflasyon oranının 56 puan üzerinde gerçekleşti. Sağlık enflasyonu ise yüzde 53 olarak ölçüldü, ancak prim artışı bu oranı da 50 puan aşmış durumda.Sigortalılar, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen bu artıştan şikayet ediyor. Özel sağlık sigortası, özellikle yüksek sağlık maliyetlerine karşı önemli bir güvence sunarken, artan primler nedeniyle birçok kişi bu hizmete erişmekte zorlanıyor.Türkiye’de iki temel sağlık sigortası türü bulunuyor:Toplamda 7.4 milyon kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun 4.7 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortası, 2.7 milyonu ise özel sağlık sigortası poliçesi kapsamına giriyor. Ancak, 85 milyonluk Türkiye nüfusunda bu rakam oldukça düşük bir sigortalı oranına işaret ediyor.Özel sağlık sigortası fiyatı nasıl düşürülür?Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Özel sağlık sigortasında fiyatı düşürmenin reçetesi" başlıklı yazısında, artan maliyetlerin nasıl düşürülebileceğiyle ilgili ipuçları verdi. Sigorta primlerinin düşürülmesi için poliçeler üzerinde yapılabilecek bazı değişiklikler dikkat çekiyor. Çoğu özel sağlık sigortası, A Plus hastaneleri kapsıyor. Ancak, bu kapsamdaki birkaç hastanenin poliçeden çıkartılması, primlerin ciddi şekilde azalmasını sağlıyor.Bir sigortalının yalnızca bir hastaneyi poliçesinden çıkarmasıyla sigorta maliyeti 160 bin liradan 100 bin liraya düştü. Ancak, sigorta priminin yüksek olup olmadığını değerlendirirken, bugün en basit bir ameliyatın bile 250 bin liradan başladığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html
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Özel sağlık sigortasında rekor artış: Fiyatları düşürmenin formülü bulundu

09:19 16.12.2024
© AAÖzel sağlık sigortası
Özel sağlık sigortası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
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Özel sağlık sigortası primleri, geçtiğimiz ay yüzde 100 artarak enflasyonun neredeyse iki katına ulaştı. Sağlık enflasyonundaki yüzde 53’lük artışla karşılaştırıldığında bu artış dikkat çekici bir seviyeye ulaşıyor. Peki, özel sağlık sigortasında fiyat düşürmek için ne yapmalı?
Son dönemde özel sağlık sigortası primlerindeki artış, sigortalıları zorluyor. Ortalama primler geçtiğimiz ay yüzde 100 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık yüzde 47’lik genel enflasyon oranının 56 puan üzerinde gerçekleşti. Sağlık enflasyonu ise yüzde 53 olarak ölçüldü, ancak prim artışı bu oranı da 50 puan aşmış durumda.
Sigortalılar, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen bu artıştan şikayet ediyor. Özel sağlık sigortası, özellikle yüksek sağlık maliyetlerine karşı önemli bir güvence sunarken, artan primler nedeniyle birçok kişi bu hizmete erişmekte zorlanıyor.
Türkiye’de iki temel sağlık sigortası türü bulunuyor:
1.
Özel sağlık sigortası, tüm hastanelerde geçerli olup, sağlık masraflarının tamamını karşılıyor.
2.
Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), SGK ile anlaşmalı özel hastanelerdeki fark ücretlerini karşılıyor.
Toplamda 7.4 milyon kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun 4.7 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortası, 2.7 milyonu ise özel sağlık sigortası poliçesi kapsamına giriyor. Ancak, 85 milyonluk Türkiye nüfusunda bu rakam oldukça düşük bir sigortalı oranına işaret ediyor.

Özel sağlık sigortası fiyatı nasıl düşürülür?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Özel sağlık sigortasında fiyatı düşürmenin reçetesi" başlıklı yazısında, artan maliyetlerin nasıl düşürülebileceğiyle ilgili ipuçları verdi. Sigorta primlerinin düşürülmesi için poliçeler üzerinde yapılabilecek bazı değişiklikler dikkat çekiyor. Çoğu özel sağlık sigortası, A Plus hastaneleri kapsıyor. Ancak, bu kapsamdaki birkaç hastanenin poliçeden çıkartılması, primlerin ciddi şekilde azalmasını sağlıyor.
Bir sigortalının yalnızca bir hastaneyi poliçesinden çıkarmasıyla sigorta maliyeti 160 bin liradan 100 bin liraya düştü. Ancak, sigorta priminin yüksek olup olmadığını değerlendirirken, bugün en basit bir ameliyatın bile 250 bin liradan başladığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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