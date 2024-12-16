https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ozel-saglik-sigortasinda-rekor-artis-fiyatlari-dusurmenin-formulu-bulundu-1091572077.html

Özel sağlık sigortasında rekor artış: Fiyatları düşürmenin formülü bulundu

Özel sağlık sigortasında rekor artış: Fiyatları düşürmenin formülü bulundu

Sputnik Türkiye

Özel sağlık sigortası primleri, geçtiğimiz ay yüzde 100 artarak enflasyonun neredeyse iki katına ulaştı. Sağlık enflasyonundaki yüzde 53’lük artışla... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:19+0300

2024-12-16T09:19+0300

2024-12-16T09:19+0300

sağlik

sigorta

sağlık

özel sağlık sigortası

özel sağlık kuruluşları

özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği

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Son dönemde özel sağlık sigortası primlerindeki artış, sigortalıları zorluyor. Ortalama primler geçtiğimiz ay yüzde 100 oranında yükseldi. Bu artış, yıllık yüzde 47’lik genel enflasyon oranının 56 puan üzerinde gerçekleşti. Sağlık enflasyonu ise yüzde 53 olarak ölçüldü, ancak prim artışı bu oranı da 50 puan aşmış durumda.Sigortalılar, enflasyonun çok üzerinde gerçekleşen bu artıştan şikayet ediyor. Özel sağlık sigortası, özellikle yüksek sağlık maliyetlerine karşı önemli bir güvence sunarken, artan primler nedeniyle birçok kişi bu hizmete erişmekte zorlanıyor.Türkiye’de iki temel sağlık sigortası türü bulunuyor:Toplamda 7.4 milyon kişinin özel sağlık sigortası bulunuyor. Bunun 4.7 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortası, 2.7 milyonu ise özel sağlık sigortası poliçesi kapsamına giriyor. Ancak, 85 milyonluk Türkiye nüfusunda bu rakam oldukça düşük bir sigortalı oranına işaret ediyor.Özel sağlık sigortası fiyatı nasıl düşürülür?Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Özel sağlık sigortasında fiyatı düşürmenin reçetesi" başlıklı yazısında, artan maliyetlerin nasıl düşürülebileceğiyle ilgili ipuçları verdi. Sigorta primlerinin düşürülmesi için poliçeler üzerinde yapılabilecek bazı değişiklikler dikkat çekiyor. Çoğu özel sağlık sigortası, A Plus hastaneleri kapsıyor. Ancak, bu kapsamdaki birkaç hastanenin poliçeden çıkartılması, primlerin ciddi şekilde azalmasını sağlıyor.Bir sigortalının yalnızca bir hastaneyi poliçesinden çıkarmasıyla sigorta maliyeti 160 bin liradan 100 bin liraya düştü. Ancak, sigorta priminin yüksek olup olmadığını değerlendirirken, bugün en basit bir ameliyatın bile 250 bin liradan başladığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hastaneye-kaldirilmisti-ferdi-tayfurun-saglik-durumunda-son-gelisme-paylasildi-1091571227.html

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