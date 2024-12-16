https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ousseynou-banin-dzekoya-kafa-atmasi-maca-damga-vurdu-nihat-kahveciden-gondermeli-sozler-geldi-1091572673.html

Ousseynou Ba’nın Dzeko’ya kafa atması maça damga vurdu: Nihat Kahveci’den göndermeli sözler geldi

Ousseynou Ba’nın Dzeko’ya kafa atması maça damga vurdu: Nihat Kahveci’den göndermeli sözler geldi

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi maçın... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:27+0300

2024-12-16T09:27+0300

2024-12-16T09:27+0300

spor

ousseynou ba

edin dzeko

nihat kahveci

fenerbahçe

var

başakşehir

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Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, 45+1. dakikada Fenerbahçeli savunma oyuncusu Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi oldu.Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek Ba’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Olay sırasında Dzeko’nun kaşında açılma meydana gelirken, pozisyon sosyal medyada ve spor camiasında büyük yankı uyandırdı.Nihat Kahveci’den çarpıcı yorumlarMaçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında pozisyonla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ba’nın hareketini eleştiren Kahveci, olayın takım arkadaşlarına zarar verdiğini belirtti.'Takım arkadaşlarının emeğine yazık'Kahveci, Ousseynou Ba’nın hareketinin Fenerbahçe’nin mücadelesine zarar verdiğini ifade etti:VAR ve hakem performansına övgüNihat Kahveci, pozisyonun hakem tarafından kaçırıldığını ancak VAR müdahalesiyle adaletin sağlandığını vurguladı:Maçın kilit anları ve Fenerbahçe’nin performansıFenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Kahveci, maçtaki bireysel performanslara ve Fenerbahçe’nin oyununa da değindi:Mourinho göndermesi: 'Ağırlığın var, kredin var'Kahveci, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun oyuncu seçimlerine yönelik açıklamalarını da eleştirdi:Sosyal medyada gündem olduOusseynou Ba’nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Edin Dzeko’nun sakin tavrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar iki oyuncunun da davranışlarını tartışırken, VAR müdahalesinin doğru karar olduğunda hemfikir oldular.

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