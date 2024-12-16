https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ousseynou-banin-dzekoya-kafa-atmasi-maca-damga-vurdu-nihat-kahveciden-gondermeli-sozler-geldi-1091572673.html
Ousseynou Ba’nın Dzeko’ya kafa atması maça damga vurdu: Nihat Kahveci’den göndermeli sözler geldi
Ousseynou Ba’nın Dzeko’ya kafa atması maça damga vurdu: Nihat Kahveci’den göndermeli sözler geldi
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi maçın... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:27+0300
2024-12-16T09:27+0300
2024-12-16T09:27+0300
spor
ousseynou ba
edin dzeko
nihat kahveci
fenerbahçe
var
başakşehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091283270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8965fccf91cb95434eaacaa6ae5697c3.jpg
Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, 45+1. dakikada Fenerbahçeli savunma oyuncusu Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi oldu.Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek Ba’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Olay sırasında Dzeko’nun kaşında açılma meydana gelirken, pozisyon sosyal medyada ve spor camiasında büyük yankı uyandırdı.Nihat Kahveci’den çarpıcı yorumlarMaçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında pozisyonla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ba’nın hareketini eleştiren Kahveci, olayın takım arkadaşlarına zarar verdiğini belirtti.'Takım arkadaşlarının emeğine yazık'Kahveci, Ousseynou Ba’nın hareketinin Fenerbahçe’nin mücadelesine zarar verdiğini ifade etti:VAR ve hakem performansına övgüNihat Kahveci, pozisyonun hakem tarafından kaçırıldığını ancak VAR müdahalesiyle adaletin sağlandığını vurguladı:Maçın kilit anları ve Fenerbahçe’nin performansıFenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Kahveci, maçtaki bireysel performanslara ve Fenerbahçe’nin oyununa da değindi:Mourinho göndermesi: 'Ağırlığın var, kredin var'Kahveci, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun oyuncu seçimlerine yönelik açıklamalarını da eleştirdi:Sosyal medyada gündem olduOusseynou Ba’nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Edin Dzeko’nun sakin tavrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar iki oyuncunun da davranışlarını tartışırken, VAR müdahalesinin doğru karar olduğunda hemfikir oldular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/futbol-devine-tarihi-sok-yillar-boyunca-konusulacak-bir-mac-leganes-barcelonaya-diz-cokturdu-1091570456.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091283270_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b3eb953a8f6a22e6cff30e1e2425430b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe başakşehir maçı, ousseynou ba kırmızı kart, edin dzeko kafa pozisyonu, nihat kahveci yorumları, fenerbahçe başakşehir 3-1, süper lig 16. hafta, dzeko ba kafa atma, var kararı fenerbahçe, mourinho göndermesi, nihat kahveci dzeko yorumu
fenerbahçe başakşehir maçı, ousseynou ba kırmızı kart, edin dzeko kafa pozisyonu, nihat kahveci yorumları, fenerbahçe başakşehir 3-1, süper lig 16. hafta, dzeko ba kafa atma, var kararı fenerbahçe, mourinho göndermesi, nihat kahveci dzeko yorumu
Ousseynou Ba’nın Dzeko’ya kafa atması maça damga vurdu: Nihat Kahveci’den göndermeli sözler geldi
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi maçın önüne geçti. VAR müdahalesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Ba, büyük tartışma yarattı. Nihat Kahveci’nin pozisyonla ilgili sözleri gündeme damga vurdu.
Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, 45+1. dakikada Fenerbahçeli savunma oyuncusu Ousseynou Ba’nın, Edin Dzeko’ya kafa atarak kırmızı kart görmesi oldu.
Maçın hakemi Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek Ba’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Olay sırasında Dzeko’nun kaşında açılma meydana gelirken, pozisyon sosyal medyada ve spor camiasında büyük yankı uyandırdı.
Nihat Kahveci’den çarpıcı yorumlar
Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında pozisyonla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ba’nın hareketini eleştiren Kahveci, olayın takım arkadaşlarına zarar verdiğini belirtti.
“Dzeko seni hafif tahrik etti, belki bir şeyler söyledi. Ama sen adama kafa attın kardeşim. Kaşı yarıldı, o bölge çok acır. Dzeko başka biri olsaydı, bu kafa sonrası sahada 7 takla atıp VAR monitörüne kadar yuvarlanırdı. Ama Dzeko dimdik durdu!”
'Takım arkadaşlarının emeğine yazık'
Kahveci, Ousseynou Ba’nın hareketinin Fenerbahçe’nin mücadelesine zarar verdiğini ifade etti:
“Evet, Dzeko tahrik etmiş olabilir ama sen herkesin gözü önünde adama kafa atarsan, kırmızı kart kaçınılmaz olur. Şimdi PFDK en az 2 maç ceza verecek. Ben takım arkadaşın olsam 4 maç da ben ceza veririm. Bu, takımın emeğine saygısızlık.”
VAR ve hakem performansına övgü
Nihat Kahveci, pozisyonun hakem tarafından kaçırıldığını ancak VAR müdahalesiyle adaletin sağlandığını vurguladı:
“Hakem ilk anda göremedi ama VAR doğru bir şekilde devreye girdi. Dzeko da sarı kartı hak etti çünkü itişme sırasında provokatif davrandı. Yine de Ba’nın yaptığı kabul edilemez.”
Maçın kilit anları ve Fenerbahçe’nin performansı
Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Kahveci, maçtaki bireysel performanslara ve Fenerbahçe’nin oyununa da değindi:
“Fenerbahçe’nin ilk golü dışında organize bir atak göremedik. Daha fazla takım oyununa ihtiyaç var. Youssef En-Nesyri’nin ilk golü gerçekten muhteşemdi, kalecinin yapabileceği bir şey yoktu.”
Mourinho göndermesi: 'Ağırlığın var, kredin var'
Kahveci, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun oyuncu seçimlerine yönelik açıklamalarını da eleştirdi:
“Galibiyeti Samet Akaydin’a armağan ediyorsun ama neden 21 kişilik kadroya bile almadın? Bu çelişkili bir açıklama. Sen Mourinho’sun, bir ağırlığın var. Bu tür yorumlar kredini azaltır.”
Sosyal medyada gündem oldu
Ousseynou Ba’nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ve Edin Dzeko’nun sakin tavrı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar iki oyuncunun da davranışlarını tartışırken, VAR müdahalesinin doğru karar olduğunda hemfikir oldular.