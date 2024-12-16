https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/futbol-devine-tarihi-sok-yillar-boyunca-konusulacak-bir-mac-leganes-barcelonaya-diz-cokturdu-1091570456.html

Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü

Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga’da 17. hafta mücadelesinde Barcelona, evinde Leganes’e 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Konuk ekip, Sergio Gonzalez’in erken golüyle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T08:42+0300

2024-12-16T08:42+0300

2024-12-16T09:03+0300

spor

barcelona

la liga

futbol

maç

leganes

sergio gonzalez

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İspanya La Liga’da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Barcelona, Camp Nou’da Leganes’i ağırladı. Ancak Katalan devi, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona, şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı kaçırdı.Maçın tek golü: Sergio Gonzalez’den erken şokKarşılaşma, Leganes’in etkili başlangıcıyla adeta şok edici bir şekilde başladı. Daha 4. dakikada sahneye çıkan Sergio Gonzalez, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Leganes’in savunma ağırlıklı stratejisiyle birleşince Barcelona’ya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, maç boyunca topa sahip olsa da Leganes savunmasını aşmayı başaramadı.Leganes tarih yazdı: 4.5 yıl sonra gelen zaferBu galibiyet, Leganes için adeta bir dönüm noktası oldu. Tarihinde ilk kez Barcelona’yı yenmeyi başaran Leganes, ayrıca 4,5 yıl sonra ilk kez bir La Liga deplasman maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Katalan devine karşı alınan bu tarihi galibiyet, Leganes taraftarları için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.Barcelona’nın kritik puan kayıpları devam ediyorLeganes karşısında alınan bu yenilgi, Barcelona’nın ligde üst üste ikinci kez puan kaybetmesine neden oldu. Liderlik mücadelesinde ezeli rakibi Real Madrid’in puan kaybettiği bir haftada avantajı değerlendiremeyen Katalan devi, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.Barcelona i̇çin tehlike çanları çalıyorSezon başında şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Barcelona, bu mağlubiyetle birlikte hem moral hem de puan tablosunda büyük bir darbe aldı. Teknik Direktör Hans-Dieter Flick, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyet kabul edilemez. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" diyerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı.Maçın öne çıkan i̇statistikleriBu istatistikler, Barcelona’nın oyunda üstün görünmesine rağmen sonuca gidemediğini ortaya koyuyor.Barcelona-Leganes maçı sosyal medyada gündem olduMaçın ardından sosyal medya, özellikle Leganes’in zaferini kutlayan paylaşımlarla çalkalandı. #LeganesTarihiZafer etiketi, kısa sürede trend oldu. Kimi kullanıcılar, Barcelona’nın savunma hatalarını eleştirirken, kimileri Leganes’in mücadelesini takdir etti.

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