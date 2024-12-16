Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Yerlikaya: '7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen ve zenginleşen illeri
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/futbol-devine-tarihi-sok-yillar-boyunca-konusulacak-bir-mac-leganes-barcelonaya-diz-cokturdu-1091570456.html
Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü
Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga’da 17. hafta mücadelesinde Barcelona, evinde Leganes’e 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Konuk ekip, Sergio Gonzalez’in erken golüyle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T08:42+0300
2024-12-16T09:03+0300
spor
barcelona
la liga
futbol
maç
leganes
sergio gonzalez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086880417_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_212a5fe33ce814ce190b4a4fb84a2209.jpg
İspanya La Liga’da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Barcelona, Camp Nou’da Leganes’i ağırladı. Ancak Katalan devi, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona, şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı kaçırdı.Maçın tek golü: Sergio Gonzalez’den erken şokKarşılaşma, Leganes’in etkili başlangıcıyla adeta şok edici bir şekilde başladı. Daha 4. dakikada sahneye çıkan Sergio Gonzalez, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Leganes’in savunma ağırlıklı stratejisiyle birleşince Barcelona’ya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, maç boyunca topa sahip olsa da Leganes savunmasını aşmayı başaramadı.Leganes tarih yazdı: 4.5 yıl sonra gelen zaferBu galibiyet, Leganes için adeta bir dönüm noktası oldu. Tarihinde ilk kez Barcelona’yı yenmeyi başaran Leganes, ayrıca 4,5 yıl sonra ilk kez bir La Liga deplasman maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Katalan devine karşı alınan bu tarihi galibiyet, Leganes taraftarları için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.Barcelona’nın kritik puan kayıpları devam ediyorLeganes karşısında alınan bu yenilgi, Barcelona’nın ligde üst üste ikinci kez puan kaybetmesine neden oldu. Liderlik mücadelesinde ezeli rakibi Real Madrid’in puan kaybettiği bir haftada avantajı değerlendiremeyen Katalan devi, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.Barcelona i̇çin tehlike çanları çalıyorSezon başında şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Barcelona, bu mağlubiyetle birlikte hem moral hem de puan tablosunda büyük bir darbe aldı. Teknik Direktör Hans-Dieter Flick, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyet kabul edilemez. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" diyerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı.Maçın öne çıkan i̇statistikleriBu istatistikler, Barcelona’nın oyunda üstün görünmesine rağmen sonuca gidemediğini ortaya koyuyor.Barcelona-Leganes maçı sosyal medyada gündem olduMaçın ardından sosyal medya, özellikle Leganes’in zaferini kutlayan paylaşımlarla çalkalandı. #LeganesTarihiZafer etiketi, kısa sürede trend oldu. Kimi kullanıcılar, Barcelona’nın savunma hatalarını eleştirirken, kimileri Leganes’in mücadelesini takdir etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-kritik-esikte-uefa-ulke-puanlari-listesi-guncellendi-en-net-tablo-ortaya-cikti-1091478051.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086880417_185:0:833:486_1920x0_80_0_0_7dd57c5cc42789cdbda270e24c05e4e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barcelona - leganes, barcelona, barcelona vs leganes, leganes, barça, barcelona leganes, sergio gonzalez, fc barcelona, barcelona leganes maçı, barcelona’nın ligdeki durumu
barcelona - leganes, barcelona, barcelona vs leganes, leganes, barça, barcelona leganes, sergio gonzalez, fc barcelona, barcelona leganes maçı, barcelona’nın ligdeki durumu

Futbol devine tarihi şok, 'Yıllar boyunca konuşulacak bir maç': Leganes, Barcelona’ya diz çöktürdü

08:42 16.12.2024 (güncellendi: 09:03 16.12.2024)
© AALamine Yamal
Lamine Yamal - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
Abone ol
İspanya La Liga’da 17. hafta mücadelesinde Barcelona, evinde Leganes’e 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Konuk ekip, Sergio Gonzalez’in erken golüyle tarih yazdı. Leganes, 4,5 yıl sonra ilk kez deplasmanda kazanırken, Barcelona üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. İşte maçın tüm detayları...
İspanya La Liga’da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Barcelona, Camp Nou’da Leganes’i ağırladı. Ancak Katalan devi, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona, şampiyonluk yolunda büyük bir fırsatı kaçırdı.

Maçın tek golü: Sergio Gonzalez’den erken şok

Karşılaşma, Leganes’in etkili başlangıcıyla adeta şok edici bir şekilde başladı. Daha 4. dakikada sahneye çıkan Sergio Gonzalez, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Leganes’in savunma ağırlıklı stratejisiyle birleşince Barcelona’ya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, maç boyunca topa sahip olsa da Leganes savunmasını aşmayı başaramadı.

Leganes tarih yazdı: 4.5 yıl sonra gelen zafer

Bu galibiyet, Leganes için adeta bir dönüm noktası oldu. Tarihinde ilk kez Barcelona’yı yenmeyi başaran Leganes, ayrıca 4,5 yıl sonra ilk kez bir La Liga deplasman maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Katalan devine karşı alınan bu tarihi galibiyet, Leganes taraftarları için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.

Barcelona’nın kritik puan kayıpları devam ediyor

Leganes karşısında alınan bu yenilgi, Barcelona’nın ligde üst üste ikinci kez puan kaybetmesine neden oldu. Liderlik mücadelesinde ezeli rakibi Real Madrid’in puan kaybettiği bir haftada avantajı değerlendiremeyen Katalan devi, taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Barcelona i̇çin tehlike çanları çalıyor

Sezon başında şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Barcelona, bu mağlubiyetle birlikte hem moral hem de puan tablosunda büyük bir darbe aldı. Teknik Direktör Hans-Dieter Flick, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyet kabul edilemez. Daha fazla çalışmamız gerekiyor" diyerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı.

Maçın öne çıkan i̇statistikleri

Topa Sahip Olma: Barcelona yüzde 72, Leganes yüzde 28
Şutlar: Barcelona 14 (4 isabetli), Leganes 3 (1 isabetli)
Kornerler: Barcelona 9, Leganes 1
Bu istatistikler, Barcelona’nın oyunda üstün görünmesine rağmen sonuca gidemediğini ortaya koyuyor.

Barcelona-Leganes maçı sosyal medyada gündem oldu

Maçın ardından sosyal medya, özellikle Leganes’in zaferini kutlayan paylaşımlarla çalkalandı. #LeganesTarihiZafer etiketi, kısa sürede trend oldu. Kimi kullanıcılar, Barcelona’nın savunma hatalarını eleştirirken, kimileri Leganes’in mücadelesini takdir etti.
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
SPOR
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
13 Aralık, 06:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала