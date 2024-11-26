https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/chp-genel-baskani-ozel-sehit-ailelerinin-ve-gazilerin-gozunun-icine-bakamayacagimiz-hicbir-seye-1090851592.html

CHP Genel Başkanı Özel: Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye 'evet' demeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özel: Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye 'evet' demeyeceğiz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacaklarını, onların 'evet' demediği... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:56+0300

2024-11-26T16:56+0300

2024-11-26T17:10+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması, terörün durması, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Seninle pazar gezemem' sözünü hatırlaan Özel, “Diyor ki, ‘Beni pazara çağırıyor, seninle pazar gezemem.' Benle gezme, mesulü ben değilim. Baktım ne zaman pazara gitmiş? Başbakanlığından beri uğradığı yok. Tarım Kredi'de alışveriş yaparken görülmüş. Erdoğan'ın üç yıl önce Tarım Kredi marketinden 4.5 liraya aldığı gofret, bugün 35 lira. 1 liraya aldığı çikolata, bugün 10 lira. 4.5 liraya aldığı bisküvi, 45 lira olmuş. Gidip aynı alışverişi yapsın, fişini görelim. Üç yılda maaşlardan bir sıfır attın, fiyatlara bir sıfır ekledin. 10 kat fark var. Millet daha önce ihtar etti, anlamadın. İlk seçimde Erdoğan gidiyor, halkın iktidarı kuruluyor” dedi.'Eğitimden memnuniyetsizlik yüzde 80 oranında'Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin, atanmayan öğretmenlerin ve Türkiye'deki eğitim sisteminin bütün sorunlarını konuştuklarını dile getiren Özel, “Milli Eğitim Akademisi'nin gelecek yıldan itibaren yapacağından beteri de bu sene yapılan ve subjektif kriterlerle, söz verildiği halde yapılmayacağına yapılan mülakatla yeni mağdurlar oluşturuldu. En düşük öğretmen maaşı bu iktidar geldiğinde 23 çeyrek altın satın alabilirken, bugün 8 çeyrek altın satın alabiliyor. Düşünün ki bu iktidar bir öğretmenin maaşından 15 çeyrek altın, bugünkü parayla 75 bin lira çalmış. Beğenmedikleri, her fırsatta kötüledikleri üçlü koalisyon, Ecevit hükümeti öğretmenleri bu iktidara emanet ederken öğretmenler 23 çeyrek altın, kabataslak bugünün parasıyla 110 bin lira maaş alıyorlardı. Bugün 40 bin lira maaş alır hale getirdi bu iktidar onları. Biz tüm sorunları etraflıca konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz ve yol haritamızı önümüzde netleştirdiğimiz bir sürecin içindeyiz. Yapılan tüm çalışmalar vatandaşın yüzde 80'inin bu eğitim sisteminden memnun olmadığını, AK Parti'nin en çok oy aldığı seçmen gruplarında bile eğitimden memnuniyetsizliğin yüzde 80'lere yakın olduğunu gösteriyor” diye konuştu.'Terörün durması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili söylemlerine ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hiç kreş açmadık' diyeceklerine ‘kreşleri kapatırız' diyorlar'Özel konuşmasına şöyle devam etti:'11 aydır asgari ücrete zam yok, neden hala yüksek enflasyon?'Yılın son ayına girdiklerini ve Aralık‘ta 2025 asgari ücretinin belirleneceğini hatırlatan Özel, konuşmasında şu cümleleri vurguladı:'Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz'CHP Genel Başkanı Özel, sendikaların araştırmasına göre, Türkiye'de işçilerin yüzde 57'sinin asgari ücret aldığını ve bu oranın her geçen gün arttığını savunarak, asgari ücrete bir yıl boyunca zam yapılmadığını ve yılbaşında belirlenen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün şu anda 9 bin liraya düştüğünü savundu. Özel, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milli-egitim-bakani-tekin-batililasma-seruvenimizdeki-hatali-degerlendirmelerden-egitim-1090850519.html

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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, özgür özel, enflasyon, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, kreş, asgari ücret, şehit aileleri