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Mi Minor Uluslararası Oda Korosu'ndan dostluk ve barış konseri
Mi Minor Uluslararası Oda Korosu'ndan dostluk ve barış konseri
Sputnik Türkiye
Mi Minor Uluslararası Oda Korosu'nun dünya prömiyeri konseri Anjelika Akbar yönetiminde geçen cumartesi günü gerçekleştirildi. Konserde duygusal anlar yaşandı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T18:48+0300
2024-12-16T18:48+0300
yaşam
anjelika akbar
“mi minör” uluslararası oda korosu’
konser
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Dünyaca ünlü besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar yönetimindeki “Mi Minör” Uluslararası Oda Korosu’nun dünya prömiyeri konseri 14 Aralık Cumartesi günü, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşti. Hem Türkiye hem yurt dışından katılan izleyiciler duygusal anlar yaşadı.Konser, koronun kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar’ın yanı sıra eski SSCB ülkelerinden gelen ve Türkiye’de yaşayan katılımcıları bir araya getirdi. Baltık Denizi'nden Orta Asya'ya, Sibirya'da Tyan Shian Dağları'na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerden temsilcilerden oluşan koro üyeleri ortak dil olarak Rusça’yı kullandı. Önce kalbimizde sonda dünyada barış Dr. Akbar, koroya şarkılarıyla eşlik ederek kendi besteleri ve uyarlamalarını piyano ile seslendirdi. Konserin sunuculuğunu da üstlenen sanatçı, seslendirilen parçaların içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktardı. Dr. Akbar, “Önce kalbimizde, sonra dünyada barış” sözleriyle koronun duygularını ifade ederek dostluk ve barış çağrısında bulundu. Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan “Sen, Ben, Bizler/Dostluk Şarkısı”, “Tek Bir An Vardır ve Hayat Bundan İbaret”, “Kalinka” ve “Aşk Yankısı” gibi lirik eserlerin yanı sıra solo olarak “Ayvazovski Rapsodi/Dalgaların Şarkısı”, “Love” ve “Haydar Haydar” gibi parçalar yer aldı. Konserin en özel anlarından biri ise koronun Türk izleyicilere yaptığı sürpriz oldu. Koro’nun seslendirdiği Bülent Ortaçgil’in “Benimle Oynar mısın?” şarkısı, dakikalarca ayakta alkışlandı. Duygusal anlar yaşandıKonserin sonunda Dr. Akbar ve koro üyeleri, izleyicilerle fuaye alanında buluşarak etkinliği birlikte kutladı. Duygusal anlar yaşayan müzikseverler “Bu kadar duygulanacağımızı bilseydik makyaj yapmazdık.”, “Ülkemize de bekliyoruz.” yorumlarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mi-minor-uluslararasi-oda-korosundan-istanbulda-konser-cok-kultur-tek-ses-tek-yurek-1091473409.html
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anjelika akbar, “mi minör” uluslararası oda korosu’, konser
anjelika akbar, “mi minör” uluslararası oda korosu’, konser

Mi Minor Uluslararası Oda Korosu'ndan dostluk ve barış konseri

18:48 16.12.2024
Anjelika Akbar
Anjelika Akbar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Mi Minor Uluslararası Oda Korosu'nun dünya prömiyeri konseri Anjelika Akbar yönetiminde geçen cumartesi günü gerçekleştirildi. Konserde duygusal anlar yaşandı.
Dünyaca ünlü besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar yönetimindeki “Mi Minör” Uluslararası Oda Korosu’nun dünya prömiyeri konseri 14 Aralık Cumartesi günü, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşti. Hem Türkiye hem yurt dışından katılan izleyiciler duygusal anlar yaşadı.
Konser, koronun kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar’ın yanı sıra eski SSCB ülkelerinden gelen ve Türkiye’de yaşayan katılımcıları bir araya getirdi. Baltık Denizi'nden Orta Asya'ya, Sibirya'da Tyan Shian Dağları'na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerden temsilcilerden oluşan koro üyeleri ortak dil olarak Rusça’yı kullandı.

Önce kalbimizde sonda dünyada barış

Dr. Akbar, koroya şarkılarıyla eşlik ederek kendi besteleri ve uyarlamalarını piyano ile seslendirdi. Konserin sunuculuğunu da üstlenen sanatçı, seslendirilen parçaların içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktardı. Dr. Akbar, “Önce kalbimizde, sonra dünyada barış” sözleriyle koronun duygularını ifade ederek dostluk ve barış çağrısında bulundu.
Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan “Sen, Ben, Bizler/Dostluk Şarkısı”, “Tek Bir An Vardır ve Hayat Bundan İbaret”, “Kalinka” ve “Aşk Yankısı” gibi lirik eserlerin yanı sıra solo olarak “Ayvazovski Rapsodi/Dalgaların Şarkısı”, “Love” ve “Haydar Haydar” gibi parçalar yer aldı. Konserin en özel anlarından biri ise koronun Türk izleyicilere yaptığı sürpriz oldu. Koro’nun seslendirdiği Bülent Ortaçgil’in “Benimle Oynar mısın?” şarkısı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Duygusal anlar yaşandı

Konserin sonunda Dr. Akbar ve koro üyeleri, izleyicilerle fuaye alanında buluşarak etkinliği birlikte kutladı. Duygusal anlar yaşayan müzikseverler “Bu kadar duygulanacağımızı bilseydik makyaj yapmazdık.”, “Ülkemize de bekliyoruz.” yorumlarında bulundu.
Piyanist Anjelika Akbar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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