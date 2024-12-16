https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kandilliden-ilk-aciklama-geldi-erzurum-sabaha-depremle-uyandi-1091568034.html

Kandilli'den ilk açıklama geldi: Erzurum sabaha depremle uyandı

Kandilli'den ilk açıklama geldi: Erzurum sabaha depremle uyandı

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabaha karşı saat 06.43'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T07:04+0300

2024-12-16T07:04+0300

2024-12-16T07:26+0300

son depremler

afad

kandilli rasathanesi

pasinler

erzurum

doğu anadolu

horasan

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

Erzurum'un Pasinler ilçesi, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 06.43’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı, Pasinler başta olmak üzere Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde sarsıntının şiddetli hissedildiği aktarıldı.Erzurum’un da bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, uzun süredir düşük ölçekli de olsa sık sık artçı depremlerle sarsılıyor. Son yaşanan bu deprem, bölgedeki hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Pasinler fay hattındaki hareketliliğin normal bir süreç olduğunu belirtiyor.Erzurum'da deprem geçmişiErzurum ve çevresi, tarih boyunca çeşitli büyüklükte depremlerle karşılaşmıştır. Bölge, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir alan olarak biliniyor. Daha önceki büyük depremlerden bazıları şunlardır:Son yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, büyük bir risk oluşturmasa da, bölgede depreme hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.Depremin ardından ne yapmalı?Uzmanlara göre, depremin hemen ardından dikkat edilmesi gerekenler şunlar:1. Erzurum deprem bölgesi mi?Evet, Erzurum, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve deprem riski yüksek bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.2. Depremin derinliği neden önemlidir?Depremin derinliği, yeryüzünde hissedilen şiddetini etkiler. Yüzeye yakın depremler, genellikle daha fazla sarsıntıya neden olur.3. 3.3 büyüklüğündeki deprem ne kadar tehlikelidir?Bu büyüklükteki depremler genellikle can ve mal kaybına yol açmaz, ancak bölgede daha büyük depremlerin habercisi olabilir.4. Erzurum’da hangi önlemler alınmalı?Bölge halkının, binalarının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmesi ve acil durum çantaları hazırlaması öneriliyor.5. Pasinler fay hattı ne kadar aktif?Pasinler fay hattı, zaman zaman düşük ölçekli sarsıntılar üretse de uzmanlar, bu hareketliliğin doğal olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html

pasinler

erzurum

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, erzurum deprem mi oldu, erzurum deprem, pasinler deprem, erzurum pasinler fay hattı, erzurum’da deprem oldu, 3.3 büyüklüğünde deprem, deprem derinliği nedir, kandilli rasathanesi deprem bilgileri, erzurum son dakika deprem, erzurum deprem haberleri, pasinler deprem son dakika, erzurum deprem riski, erzurum’da fay hattı, doğu anadolu deprem haberleri