https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kandilliden-ilk-aciklama-geldi-erzurum-sabaha-depremle-uyandi-1091568034.html
Kandilli'den ilk açıklama geldi: Erzurum sabaha depremle uyandı
Kandilli'den ilk açıklama geldi: Erzurum sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabaha karşı saat 06.43'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T07:04+0300
2024-12-16T07:04+0300
2024-12-16T07:26+0300
son depremler
afad
kandilli rasathanesi
pasinler
erzurum
doğu anadolu
horasan
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Erzurum'un Pasinler ilçesi, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 06.43’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı, Pasinler başta olmak üzere Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde sarsıntının şiddetli hissedildiği aktarıldı.Erzurum’un da bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, uzun süredir düşük ölçekli de olsa sık sık artçı depremlerle sarsılıyor. Son yaşanan bu deprem, bölgedeki hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Pasinler fay hattındaki hareketliliğin normal bir süreç olduğunu belirtiyor.Erzurum'da deprem geçmişiErzurum ve çevresi, tarih boyunca çeşitli büyüklükte depremlerle karşılaşmıştır. Bölge, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir alan olarak biliniyor. Daha önceki büyük depremlerden bazıları şunlardır:Son yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, büyük bir risk oluşturmasa da, bölgede depreme hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.Depremin ardından ne yapmalı?Uzmanlara göre, depremin hemen ardından dikkat edilmesi gerekenler şunlar:1. Erzurum deprem bölgesi mi?Evet, Erzurum, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve deprem riski yüksek bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.2. Depremin derinliği neden önemlidir?Depremin derinliği, yeryüzünde hissedilen şiddetini etkiler. Yüzeye yakın depremler, genellikle daha fazla sarsıntıya neden olur.3. 3.3 büyüklüğündeki deprem ne kadar tehlikelidir?Bu büyüklükteki depremler genellikle can ve mal kaybına yol açmaz, ancak bölgede daha büyük depremlerin habercisi olabilir.4. Erzurum’da hangi önlemler alınmalı?Bölge halkının, binalarının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmesi ve acil durum çantaları hazırlaması öneriliyor.5. Pasinler fay hattı ne kadar aktif?Pasinler fay hattı, zaman zaman düşük ölçekli sarsıntılar üretse de uzmanlar, bu hareketliliğin doğal olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html
pasinler
erzurum
doğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son depremler, erzurum deprem mi oldu, erzurum deprem, pasinler deprem, erzurum pasinler fay hattı, erzurum’da deprem oldu, 3.3 büyüklüğünde deprem, deprem derinliği nedir, kandilli rasathanesi deprem bilgileri, erzurum son dakika deprem, erzurum deprem haberleri, pasinler deprem son dakika, erzurum deprem riski, erzurum’da fay hattı, doğu anadolu deprem haberleri
son depremler, erzurum deprem mi oldu, erzurum deprem, pasinler deprem, erzurum pasinler fay hattı, erzurum’da deprem oldu, 3.3 büyüklüğünde deprem, deprem derinliği nedir, kandilli rasathanesi deprem bilgileri, erzurum son dakika deprem, erzurum deprem haberleri, pasinler deprem son dakika, erzurum deprem riski, erzurum’da fay hattı, doğu anadolu deprem haberleri
Kandilli'den ilk açıklama geldi: Erzurum sabaha depremle uyandı
07:04 16.12.2024 (güncellendi: 07:26 16.12.2024)
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabaha karşı saat 06.43'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre sarsıntı kent merkezinde de hissedildi. İşte detaylar...
Erzurum'un Pasinler ilçesi, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 06.43’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı, Pasinler başta olmak üzere Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde sarsıntının şiddetli hissedildiği aktarıldı.
Erzurum’un da bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, uzun süredir düşük ölçekli de olsa sık sık artçı depremlerle sarsılıyor. Son yaşanan bu deprem, bölgedeki hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, Pasinler fay hattındaki hareketliliğin normal bir süreç olduğunu belirtiyor.
Erzurum'da deprem geçmişi
Erzurum ve çevresi, tarih boyunca çeşitli büyüklükte depremlerle karşılaşmıştır. Bölge, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğu için sismik hareketliliğin yoğun olduğu bir alan olarak biliniyor. Daha önceki büyük depremlerden bazıları şunlardır:
1983 yılında Horasan-Narman’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem.
2004 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem.
Son yaşanan 3.3 büyüklüğündeki deprem, büyük bir risk oluşturmasa da, bölgede depreme hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.
Depremin ardından ne yapmalı?
Uzmanlara göre, depremin hemen ardından dikkat edilmesi gerekenler şunlar:
1.Panik yapmayın:
Bulunduğunuz yer güvenliyse hemen tahliye etmeye çalışmayın.
2.Hasar kontrolü yapın:
Binanızda çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol edin.
3.Yetkililere bildirin:
Hasar tespit için yetkililere haber verin ve resmi açıklamaları takip edin.
1. Erzurum deprem bölgesi mi?
Evet, Erzurum, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve deprem riski yüksek bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.
2. Depremin derinliği neden önemlidir?
Depremin derinliği, yeryüzünde hissedilen şiddetini etkiler. Yüzeye yakın depremler, genellikle daha fazla sarsıntıya neden olur.
3. 3.3 büyüklüğündeki deprem ne kadar tehlikelidir?
Bu büyüklükteki depremler genellikle can ve mal kaybına yol açmaz, ancak bölgede daha büyük depremlerin habercisi olabilir.
4. Erzurum’da hangi önlemler alınmalı?
Bölge halkının, binalarının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol etmesi ve acil durum çantaları hazırlaması öneriliyor.
5. Pasinler fay hattı ne kadar aktif?
Pasinler fay hattı, zaman zaman düşük ölçekli sarsıntılar üretse de uzmanlar, bu hareketliliğin doğal olduğunu belirtiyor.