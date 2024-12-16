https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masterchef-final-yolunda-buyuk-kayip-son-eleme-gecesinde-gozyaslariyla-veda-etti-1091568541.html

MasterChef final yolunda büyük kayıp: Son eleme gecesinde gözyaşlarıyla veda etmek zorunda kaldı

MasterChef final yolunda büyük kayıp: Son eleme gecesinde gözyaşlarıyla veda etmek zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi gözyaşlarıyla sona erdi. Haiyle 'Masterchef'te kim elendi' sorusu da merak edildi. Mehmet Şef’in seçtiği zorlu ürünle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T07:25+0300

2024-12-16T07:25+0300

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MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, eleme gecesi yine nefesleri kesti. Yarışmacılar, iki aşamalı bir mücadeleyle şeflerin karşısına çıktı. İlk turda Mehmet Şef, zorlu bir ürün seçimi yaparken, ikinci turda ise yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Ancak Alper’in yaşadığı talihsizlik, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.Zorlu i̇lk tur: Erciş lahanası ile yarışma başladıEleme gecesi, Mehmet Şef’in özenle seçtiği Erciş Lahanası ürünüyle başladı. Mehmet Şef, bu özel ürünü tanıtarak şu ifadeleri kullandı:“Bugünkü ürünümüz Erciş Lahanası. 1700 metre rakımda yetişen, çok az sayıda çiftçi tarafından üretilen bu ürün, sarmalık ve turşuluk olarak mükemmel bir seçenek. Hassas yapısıyla dikkat çeken bu lahana, haşlandığında bile kolayca yırtılabilir.”Yarışmacılar, bu özel ürünle yaratıcı tabaklar hazırlamak için kolları sıvadı. Şeflerin tadım yaparken karar vermekte zorlandığı ilk turda, zorlu bir rekabet yaşandı.İkinci turda Danilo Şef’in lezzetli tabağıİlk turun ardından ikinci turda Danilo Şef’in özel tarifi sahneye çıktı. Yarışmacılar, Danilo Şef’in özenle hazırladığı tabağı referans alarak yaratıcılıklarını konuşturdu. Herkes elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışırken, heyecan giderek arttı.Talihsiz kaza: Alper’in emeği boşa gittiSon turda tabaklar hazırlanırken büyük bir talihsizlik yaşandı. Mehmet Şef’in “Herkes ellerini kaldırıp etrafı temizlesin” uyarısının ardından, Alper hazırladığı tabağı masayı toplarken yanlışlıkla yere düşürdü. Tüm emeği boşa giden Alper, gözyaşlarını tutamadı.Alper yarışmaya veda ettiYaşanan talihsizliğin ardından oylama yapılmadan elenen isim belirlendi. Somer Şef, Alper’in elenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:Somer Şef ayrıca, yarışmacıların bu zorlu geceden ders çıkararak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. “Böylesine zor bir tabağı çıkardınız, nerelerde daha iyi olabileceğinizi konuşacağız. Yılın son oylamasında kim nerede bitirdi, hepsini açıklayacağız,” diyerek yarışmacılara moral verdi.MasterChef heyecanı artıyorMasterChef Türkiye, finale doğru yaklaştıkça daha da heyecanlı bir hale geliyor. Yarışmacıların sergilediği yetenekler kadar, yaşanan duygusal anlar da programa damgasını vuruyor. Alper’in talihsiz vedası, yarışmada rekabetin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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