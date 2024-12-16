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MasterChef final yolunda büyük kayıp: Son eleme gecesinde gözyaşlarıyla veda etmek zorunda kaldı
MasterChef final yolunda büyük kayıp: Son eleme gecesinde gözyaşlarıyla veda etmek zorunda kaldı
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi gözyaşlarıyla sona erdi. Haiyle 'Masterchef'te kim elendi' sorusu da merak edildi. Mehmet Şef’in seçtiği zorlu ürünle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, eleme gecesi yine nefesleri kesti. Yarışmacılar, iki aşamalı bir mücadeleyle şeflerin karşısına çıktı. İlk turda Mehmet Şef, zorlu bir ürün seçimi yaparken, ikinci turda ise yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Ancak Alper’in yaşadığı talihsizlik, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.Zorlu i̇lk tur: Erciş lahanası ile yarışma başladıEleme gecesi, Mehmet Şef’in özenle seçtiği Erciş Lahanası ürünüyle başladı. Mehmet Şef, bu özel ürünü tanıtarak şu ifadeleri kullandı:“Bugünkü ürünümüz Erciş Lahanası. 1700 metre rakımda yetişen, çok az sayıda çiftçi tarafından üretilen bu ürün, sarmalık ve turşuluk olarak mükemmel bir seçenek. Hassas yapısıyla dikkat çeken bu lahana, haşlandığında bile kolayca yırtılabilir.”Yarışmacılar, bu özel ürünle yaratıcı tabaklar hazırlamak için kolları sıvadı. Şeflerin tadım yaparken karar vermekte zorlandığı ilk turda, zorlu bir rekabet yaşandı.İkinci turda Danilo Şef’in lezzetli tabağıİlk turun ardından ikinci turda Danilo Şef’in özel tarifi sahneye çıktı. Yarışmacılar, Danilo Şef’in özenle hazırladığı tabağı referans alarak yaratıcılıklarını konuşturdu. Herkes elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışırken, heyecan giderek arttı.Talihsiz kaza: Alper’in emeği boşa gittiSon turda tabaklar hazırlanırken büyük bir talihsizlik yaşandı. Mehmet Şef’in “Herkes ellerini kaldırıp etrafı temizlesin” uyarısının ardından, Alper hazırladığı tabağı masayı toplarken yanlışlıkla yere düşürdü. Tüm emeği boşa giden Alper, gözyaşlarını tutamadı.Alper yarışmaya veda ettiYaşanan talihsizliğin ardından oylama yapılmadan elenen isim belirlendi. Somer Şef, Alper’in elenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:Somer Şef ayrıca, yarışmacıların bu zorlu geceden ders çıkararak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. “Böylesine zor bir tabağı çıkardınız, nerelerde daha iyi olabileceğinizi konuşacağız. Yılın son oylamasında kim nerede bitirdi, hepsini açıklayacağız,” diyerek yarışmacılara moral verdi.MasterChef heyecanı artıyorMasterChef Türkiye, finale doğru yaklaştıkça daha da heyecanlı bir hale geliyor. Yarışmacıların sergilediği yetenekler kadar, yaşanan duygusal anlar da programa damgasını vuruyor. Alper’in talihsiz vedası, yarışmada rekabetin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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MasterChef final yolunda büyük kayıp: Son eleme gecesinde gözyaşlarıyla veda etmek zorunda kaldı

07:25 16.12.2024 (güncellendi: 07:26 16.12.2024)
MasterChef
MasterChef - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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MasterChef Türkiye'de eleme gecesi gözyaşlarıyla sona erdi. Haiyle 'Masterchef'te kim elendi' sorusu da merak edildi. Mehmet Şef’in seçtiği zorlu ürünle başlayan gecede, tabaklar değerlendirildi ve elenen isim netleşti. İşte MasterChef'teki eleme gecesinin tüm detayları...
MasterChef Türkiye’de finale adım adım yaklaşılırken, eleme gecesi yine nefesleri kesti. Yarışmacılar, iki aşamalı bir mücadeleyle şeflerin karşısına çıktı. İlk turda Mehmet Şef, zorlu bir ürün seçimi yaparken, ikinci turda ise yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Ancak Alper’in yaşadığı talihsizlik, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Zorlu i̇lk tur: Erciş lahanası ile yarışma başladı

Eleme gecesi, Mehmet Şef’in özenle seçtiği Erciş Lahanası ürünüyle başladı. Mehmet Şef, bu özel ürünü tanıtarak şu ifadeleri kullandı:
“Bugünkü ürünümüz Erciş Lahanası. 1700 metre rakımda yetişen, çok az sayıda çiftçi tarafından üretilen bu ürün, sarmalık ve turşuluk olarak mükemmel bir seçenek. Hassas yapısıyla dikkat çeken bu lahana, haşlandığında bile kolayca yırtılabilir.”
Yarışmacılar, bu özel ürünle yaratıcı tabaklar hazırlamak için kolları sıvadı. Şeflerin tadım yaparken karar vermekte zorlandığı ilk turda, zorlu bir rekabet yaşandı.

İkinci turda Danilo Şef’in lezzetli tabağı

İlk turun ardından ikinci turda Danilo Şef’in özel tarifi sahneye çıktı. Yarışmacılar, Danilo Şef’in özenle hazırladığı tabağı referans alarak yaratıcılıklarını konuşturdu. Herkes elindeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışırken, heyecan giderek arttı.

Talihsiz kaza: Alper’in emeği boşa gitti

Son turda tabaklar hazırlanırken büyük bir talihsizlik yaşandı. Mehmet Şef’in “Herkes ellerini kaldırıp etrafı temizlesin” uyarısının ardından, Alper hazırladığı tabağı masayı toplarken yanlışlıkla yere düşürdü. Tüm emeği boşa giden Alper, gözyaşlarını tutamadı.

Alper yarışmaya veda etti

Yaşanan talihsizliğin ardından oylama yapılmadan elenen isim belirlendi. Somer Şef, Alper’in elenmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Şirin’in tabağı 2 puan daha fazla alarak Alper’i geçti. Diğer yarışmacılar da zaten Alper’in önündeydi. Puanlama yapmaya gerek görmedik. Alper’le vedalaşarak bu eleme gecesini sonlandırıyoruz.”
Somer Şef ayrıca, yarışmacıların bu zorlu geceden ders çıkararak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. “Böylesine zor bir tabağı çıkardınız, nerelerde daha iyi olabileceğinizi konuşacağız. Yılın son oylamasında kim nerede bitirdi, hepsini açıklayacağız,” diyerek yarışmacılara moral verdi.

MasterChef heyecanı artıyor

MasterChef Türkiye, finale doğru yaklaştıkça daha da heyecanlı bir hale geliyor. Yarışmacıların sergilediği yetenekler kadar, yaşanan duygusal anlar da programa damgasını vuruyor. Alper’in talihsiz vedası, yarışmada rekabetin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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