https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/asirlar-sonra-hastalik-yine-ortaya-cikti-insanlari-kurt-adama-donusturuyor-killanmanin-sebebi-sac-1091567819.html

Asırlar sonra hastalık yine ortaya çıktı, insanları 'kurt adama' dönüştürüyor: Kıllanmanın sebebi saç spreyi mi?

Asırlar sonra hastalık yine ortaya çıktı, insanları 'kurt adama' dönüştürüyor: Kıllanmanın sebebi saç spreyi mi?

Sputnik Türkiye

İspanya’da 11 bebekte görülen 'Kurt Adam Sendromu', minoksidil etken maddeli saç dökülmesi spreyine bağlandı. Ebeveynlerin kullandığı ilaçlar bebeklerde... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T07:10+0300

2024-12-16T07:10+0300

2024-12-16T07:10+0300

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İspanya’da yayınlanan raporlar, yeni doğan bebeklerde görülen ‘Kurt Adam Sendromu’ vakalarının, ebeveynlerin kullandığı saç dökülmesi ilaçlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Navarra Farmakovijilans Merkezi, son bir yılda ülke genelinde 11 bebekte bu sendromun görüldüğünü duyurdu. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesi spreylerini kullandığı tespit edildi.Kurt Adam Sendromu (hipertrikozis), tüm vücutta anormal ve aşırı kıl büyümesiyle karakterize nadir bir rahatsızlık. İspanya’daki bir vakada, emzirilen bir bebeğin vücudunda iki ay boyunca kıllanma görülmesi üzerine teşhis konulurken, babanın androjenik alopesi tedavisi için bu spreyi kullandığı anlaşıldı. İlacın bırakılmasının ardından bebeğin semptomlarının gerilediği bildirildi.Tetikleyici Minoksidil: Çevresel maruziyet ve genetik etkenlerMilliyet'e konuşan Dermatoloji Uzmanı Dr. Didem Kazan, bu vakaların yalnızca çevresel maruziyetle değil, genetik faktörlerle de tetiklenebileceğini belirtti. "Kurt Adam Sendromu, doğuştan anormal kıl büyümesiyle seyreden bir durumdur, ancak dış etkenlerle de gelişebilir" diyen Kazan, minoksidil gibi kıl büyümesini uyaran ilaçların bu sendromu tetikleyebileceğine dikkat çekti.Dr. Kazan’a göre, bu rahatsızlık genetik bir mutasyonla ortaya çıkabileceği gibi, gebelik sırasında annenin kullandığı bazı ilaçlar veya hormon salgılayan hastalıklar da tetikleyici olabilir. Doğum sonrası dönemde ise bebeklerin minoksidil gibi ilaçlara deri yoluyla ya da çevresel bulaşla maruz kalması, sendrom benzeri belirtilere yol açabiliyor.Ebeveynlerin i̇laç kullanımı bebekleri nasıl etkiliyor?İspanya’da kaydedilen vakalar, ebeveynlerin minoksidil içeren ilaçları bilinçsizce kullanmasının, bebekler üzerinde olumsuz etkiler doğurduğunu gösterdi. Özellikle sprey formundaki ilaçların çevreye yayılma riski bulunuyor.Dr. Kazan, "Ebeveynler, bu tür ilaçları kullanırken eldiven takmalı ve uygulama sonrasında ellerini iyice yıkamalıdır" diyerek uyarılarda bulundu. Ayrıca, hormonal ilaçlar ve minoksidil gibi ürünlerin yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.Vaka sayılarında artış: Dünya genelinde hipertrikozis görülme oranıGeçmişte nadiren belgelenen hipertrikozis vakalarının, son yıllarda artış gösterdiği dikkat çekiyor. 2023 yılına kadar tüm dünyada 100’den az vaka kaydedilmişken, İspanya’da bir yılda 11 yeni vaka bildirildi. Uzmanlar, ilaç kullanımı ve çevresel faktörlerin bu artışta etkili olduğunu düşünüyor.İspanya’nın ardından Malezya’da doğuştan hipertrikozis teşhisi konulan bir kız çocuğu vakası kayıtlara geçti. Ancak, Malezya’daki vaka genetik nedenlere dayanırken, İspanya’daki vakalarda çevresel maruziyetin etkisi öne çıkıyor.Hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri'Kurt Adam Sendromu', tüm vücutta koyu renkli ve kalın kılların çıkışıyla kendini gösteriyor. Bazı vakalarda diş etlerinde büyüme (gingival hiperplazi) gibi ek semptomlar da görülebiliyor. Dr. Kazan, "Doğuştan gelen sendromun belirli bir tedavisi bulunmuyor. Tüyler tıraş edilerek ya da epilasyon yöntemleriyle azaltılabilir" dedi.Çevresel nedenlere bağlı gelişen vakalarda ise, tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Örneğin, İspanya’daki vakalarda minoksidil kullanımının durdurulmasının ardından bebeklerdeki kıllanmanın azaldığı gözlemlendi. Ancak Dr. Kazan, "Bu durumda bile kıl çıkışı genellikle tamamen gerilemez" diye ekledi.Minoksidil güvenilir mi? Kullanımına dikkat!Minoksidil, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir etken madde olarak erkek tipi saç dökülmesinde yaygın biçimde kullanılıyor. Sprey ve köpük formunda sunulan bu ürünler, etkili olması ve kolay kullanımı nedeniyle popüler. Ancak uzmanlar, bu tür ilaçların doktor gözetiminde kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.Dr. Kazan, minoksidil gibi ilaçların doğru şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekerek, "Bu tür ürünlerin yanlış kullanımı, yalnızca bebekler için değil, yetişkinler için de cilt sorunlarına yol açabilir" dedi.Uzmanlardan uyarılar: Bebeklerinizi korumak i̇çin ne yapmalı?Uzmanlar, ebeveynlere şu uyarılarda bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html

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