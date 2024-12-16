https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kovada-sakladigi-1-milyon-lira-yanginda-kul-oldu-guvenli-bir-yerde-saklamak-icin-koymustum-1091573661.html

Kovada sakladığı 1 milyon lira yangında kül oldu: 'Güvenli bir yerde saklamak için koymuştum'

Kovada sakladığı 1 milyon lira yangında kül oldu: 'Güvenli bir yerde saklamak için koymuştum'

Sputnik Türkiye

Karaman’da Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir metal atölyesinde çıkan yangında iş yeri sahibinin kovada sakladığı 1 milyon TL para... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T09:35+0300

2024-12-16T09:35+0300

2024-12-16T09:35+0300

türkiye

yangın

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atölye

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Karaman'da bir metal atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kovadaki paralar kül olduİtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iş yeri sahibi Ali Ün, yangında kovada sakladığı 1 milyon TL’nin yandığını açıkladı. Ün, "Pazartesi günü yapacağım ödemeler için parayı toplamıştım ve güvenli bir yerde saklamak amacıyla kovaya koymuştum. Ancak tüm para kül oldu" dedi.Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı atölyede detaylı araştırma yaptı. İlk bulgulara göre, yangının, gece yanar halde bırakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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