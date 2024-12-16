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Laos'dan sonra Fiji'de sahte içki krizi: Alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 turist hastaneye kaldırıldı
Laos'dan sonra Fiji'de sahte içki krizi: Alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 turist hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta sahte alkol 'şüphesiyle' altı turistin hayatını kaybetmesinden haftalar sonra Fiji'de yedi turist şüpheli alkol zehirlenmesinden... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T10:03+0300
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güneydoğu asya
fiji
sağlık bakanlığı
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sahte alkol
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Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta şüpheli metanol zehirlenmesi nedeniyle altı turistin ölümünden haftalar sonra şimdi de Fiji'de yedi turist, kaldıkları beş yıldızlı tatil köyünün barında servis edilen kokteylleri içtikten sonra alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Yerel medyanın Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, 4 Avustralyalı, bir ABD'li ve iki Fiji'de yaşayan yabancının alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altında olduğunu bildirildi. 7 kişinin arasından bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirilmişti ancak yerel yetkililer hepsinin durumunun stabil olduğunu belirtti.Geçen ayda 6 turistin hayatını kaybettiği Laos'ta metil alkol içerdiği daha sonra tespit edilen sahte içki olayından haberdar olduğunu açıklayan turizm yetkilileri 'Fiji'de yaşanan olayın Laos'takinden çok uzak olduğunu' öne sürüyor.Cumartesi gecesi 7 turistin Coral Coast'taki Warwick Fiji tatil köyü barında kokteyl içtikten sonra kötüleştiklerine inanılıyor. Kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve nörolojik semptomlar gösteren turistlerin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Otel yöneticileri, konuyu 'çok ciddiye aldıklarını' ve 'kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini' açıkladı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) turistlere "Fiji'de alkollü içecekler tüketerek içkiye ilaç ekleme ve metanol zehirlenmesi ile ilgili potansiyel risklere karşı dikkatli olmaları" tavsiyesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/laostaki-sahte-icki-olayinda-olu-sayisi-6ya-yukseldi-kac-kisinin-daha-zehirlendigi-belirsizligini-1090692711.html
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güneydoğu asya, fiji, sağlık bakanlığı, alkol, sahte alkol, turist, zehirlenme
güneydoğu asya, fiji, sağlık bakanlığı, alkol, sahte alkol, turist, zehirlenme

Laos'dan sonra Fiji'de sahte içki krizi: Alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 turist hastaneye kaldırıldı

10:03 16.12.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471Muğla, müzikli eğlence
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471
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Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta sahte alkol 'şüphesiyle' altı turistin hayatını kaybetmesinden haftalar sonra Fiji'de yedi turist şüpheli alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı.
Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta şüpheli metanol zehirlenmesi nedeniyle altı turistin ölümünden haftalar sonra şimdi de Fiji'de yedi turist, kaldıkları beş yıldızlı tatil köyünün barında servis edilen kokteylleri içtikten sonra alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yerel medyanın Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, 4 Avustralyalı, bir ABD'li ve iki Fiji'de yaşayan yabancının alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altında olduğunu bildirildi. 7 kişinin arasından bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirilmişti ancak yerel yetkililer hepsinin durumunun stabil olduğunu belirtti.
Geçen ayda 6 turistin hayatını kaybettiği Laos'ta metil alkol içerdiği daha sonra tespit edilen sahte içki olayından haberdar olduğunu açıklayan turizm yetkilileri 'Fiji'de yaşanan olayın Laos'takinden çok uzak olduğunu' öne sürüyor.
Cumartesi gecesi 7 turistin Coral Coast'taki Warwick Fiji tatil köyü barında kokteyl içtikten sonra kötüleştiklerine inanılıyor. Kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve nörolojik semptomlar gösteren turistlerin hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Otel yöneticileri, konuyu 'çok ciddiye aldıklarını' ve 'kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini' açıkladı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) turistlere "Fiji'de alkollü içecekler tüketerek içkiye ilaç ekleme ve metanol zehirlenmesi ile ilgili potansiyel risklere karşı dikkatli olmaları" tavsiyesinde bulundu.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Laos'taki sahte içki olayında ölü sayısı 6'ya yükseldi: Kaç kişinin daha zehirlendiği belirsizliğini koruyor
22 Kasım, 11:57
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