https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/laosdan-sonra-fijide-sahte-icki-krizi-alkol-zehirlenmesi-suphesiyle-7-turist-hastaneye-kaldirildi-1091575069.html

Laos'dan sonra Fiji'de sahte içki krizi: Alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 turist hastaneye kaldırıldı

Laos'dan sonra Fiji'de sahte içki krizi: Alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7 turist hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta sahte alkol 'şüphesiyle' altı turistin hayatını kaybetmesinden haftalar sonra Fiji'de yedi turist şüpheli alkol zehirlenmesinden... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T10:03+0300

2024-12-16T10:03+0300

2024-12-16T10:03+0300

dünya

güneydoğu asya

fiji

sağlık bakanlığı

alkol

sahte alkol

turist

zehirlenme

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Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta şüpheli metanol zehirlenmesi nedeniyle altı turistin ölümünden haftalar sonra şimdi de Fiji'de yedi turist, kaldıkları beş yıldızlı tatil köyünün barında servis edilen kokteylleri içtikten sonra alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Yerel medyanın Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberlere göre, 4 Avustralyalı, bir ABD'li ve iki Fiji'de yaşayan yabancının alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altında olduğunu bildirildi. 7 kişinin arasından bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirilmişti ancak yerel yetkililer hepsinin durumunun stabil olduğunu belirtti.Geçen ayda 6 turistin hayatını kaybettiği Laos'ta metil alkol içerdiği daha sonra tespit edilen sahte içki olayından haberdar olduğunu açıklayan turizm yetkilileri 'Fiji'de yaşanan olayın Laos'takinden çok uzak olduğunu' öne sürüyor.Cumartesi gecesi 7 turistin Coral Coast'taki Warwick Fiji tatil köyü barında kokteyl içtikten sonra kötüleştiklerine inanılıyor. Kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve nörolojik semptomlar gösteren turistlerin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Otel yöneticileri, konuyu 'çok ciddiye aldıklarını' ve 'kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini' açıkladı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT) turistlere "Fiji'de alkollü içecekler tüketerek içkiye ilaç ekleme ve metanol zehirlenmesi ile ilgili potansiyel risklere karşı dikkatli olmaları" tavsiyesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/laostaki-sahte-icki-olayinda-olu-sayisi-6ya-yukseldi-kac-kisinin-daha-zehirlendigi-belirsizligini-1090692711.html

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güneydoğu asya, fiji, sağlık bakanlığı, alkol, sahte alkol, turist, zehirlenme