https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/japonya-yeni-kabine-fotografinin-fotosoplandigini-kabul-etti-kucuk-duzenlemeler-yaptik-1088919953.html

Japonya, yeni kabine fotoğrafının fotoşoplandığını kabul etti: Küçük düzenlemeler yaptık

Japonya, yeni kabine fotoğrafının fotoşoplandığını kabul etti: Küçük düzenlemeler yaptık

Sputnik Türkiye

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun göreve gelmesini takiben geleneksel kabine fotoğrafı çekildi. Basının çektiği ve Japonya Başbakanlığı'nın paylaştığı aynı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:02+0300

2024-10-07T16:02+0300

2024-10-07T16:02+0300

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japonya

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japonya kabinesi

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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçilmişti. Yeni göreve başlayan Şigeru kabinesinin geleneksel olarak çekilen arkası uzun ceketli (Jaketatay) fotoğrafı dünya basınında 'fotoşoplu' olduğuna dair tartışma yarattı. Basın tarafından çekilen kabine fotoğrafında Başbakan Şigeru ve Savunma Bakanı Nakatani'nin giydiği beyaz gömleklerin alt tarafı, ceket altından görünürken Japonya Başbakanlığı'nca dağıtıma sunulan fotoğraflarda beyaz gömleklerin parçaları görünmüyordu.Kabine Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, bugün yaptığı basın açıklamasında bu fotoğrafların uzun yıllar arşivlerde yer alacağını ifade edip daha önceki fotoğraflarda da 'düzenlemeler' yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-polonya-basbakani-ukraynada-gecmiste-etnik-temizlik-yapanlarin-bugun-heykelini-dikiliyor-1088921711.html

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japonya, japonya başbakanı, fotoşop, japonya kabinesi