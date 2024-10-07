https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/japonya-yeni-kabine-fotografinin-fotosoplandigini-kabul-etti-kucuk-duzenlemeler-yaptik-1088919953.html
Japonya, yeni kabine fotoğrafının fotoşoplandığını kabul etti: Küçük düzenlemeler yaptık
Japonya, yeni kabine fotoğrafının fotoşoplandığını kabul etti: Küçük düzenlemeler yaptık
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun göreve gelmesini takiben geleneksel kabine fotoğrafı çekildi. Basının çektiği ve Japonya Başbakanlığı'nın paylaştığı aynı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:02+0300
2024-10-07T16:02+0300
2024-10-07T16:02+0300
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japonya kabinesi
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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçilmişti. Yeni göreve başlayan Şigeru kabinesinin geleneksel olarak çekilen arkası uzun ceketli (Jaketatay) fotoğrafı dünya basınında 'fotoşoplu' olduğuna dair tartışma yarattı. Basın tarafından çekilen kabine fotoğrafında Başbakan Şigeru ve Savunma Bakanı Nakatani'nin giydiği beyaz gömleklerin alt tarafı, ceket altından görünürken Japonya Başbakanlığı'nca dağıtıma sunulan fotoğraflarda beyaz gömleklerin parçaları görünmüyordu.Kabine Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, bugün yaptığı basın açıklamasında bu fotoğrafların uzun yıllar arşivlerde yer alacağını ifade edip daha önceki fotoğraflarda da 'düzenlemeler' yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-polonya-basbakani-ukraynada-gecmiste-etnik-temizlik-yapanlarin-bugun-heykelini-dikiliyor-1088921711.html
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japonya, japonya başbakanı, fotoşop, japonya kabinesi
japonya, japonya başbakanı, fotoşop, japonya kabinesi
Japonya, yeni kabine fotoğrafının fotoşoplandığını kabul etti: Küçük düzenlemeler yaptık
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun göreve gelmesini takiben geleneksel kabine fotoğrafı çekildi. Basının çektiği ve Japonya Başbakanlığı'nın paylaştığı aynı fotoğraf arasında farklılık basına yansıdı. Kabine Sözcüsü, "Küçük düzenlemeler yaptık" dedi.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçilmişti. Yeni göreve başlayan Şigeru kabinesinin geleneksel olarak çekilen arkası uzun ceketli (Jaketatay) fotoğrafı dünya basınında 'fotoşoplu' olduğuna dair tartışma yarattı.
Basın tarafından çekilen kabine fotoğrafında Başbakan Şigeru ve Savunma Bakanı Nakatani'nin giydiği beyaz gömleklerin alt tarafı, ceket altından görünürken Japonya Başbakanlığı'nca dağıtıma sunulan fotoğraflarda beyaz gömleklerin parçaları görünmüyordu.
Kabine Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, bugün yaptığı basın açıklamasında bu fotoğrafların uzun yıllar arşivlerde yer alacağını ifade edip daha önceki fotoğraflarda da 'düzenlemeler' yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
“Resmi etkinliklerde çekilen grup fotoğrafları, katılımcılar için yıllarca hatıra olarak kalacaktır. Bu nedenle, küçük düzenlemeler yaptık.”