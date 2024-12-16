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İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılışı için tarih verildi
İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılışı için tarih verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattı ile İstanbullulara Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında aktarmasız... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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eyüpsultan
yenikapı
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İBB’den yapılan açıklamaya göre, hattın Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları ile Haliç tramvay hattına entegre edileceği belirtildi. Tamamlandığında 3,2 kilometre uzunluğunda olacak hatta, 5 istasyon ve 7,45 dakikalık yolculuk süresi ile hizmet verilecek. Bu proje sayesinde İstanbullular daha hızlı ve konforlu bir ulaşım deneyimine kavuşacak.2 hat birleşiyor, aktarmasız ulaşım geliyorHattın, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile ortak işletme modelinde çalışacağına dikkat çekildi. Feshane İstasyonu’ndan sonra iki ayrı güzergâha ayrılacak hat, tamamlandığında İstanbullulara aktarmasız ulaşım sunacak. Hattın şu anda yüzde 6'sı tamamlanmış durumda.Bayrampaşa'da çalışmalar sürüyorProje kapsamında, Bayrampaşa Meydan İstasyonu’nda kazı destek sistemlerinin yapımına devam edildiği ve bölgedeki mobilizasyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Şaftlardaki kazık imalatı tamamlanırken, kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Ayrıca, kazı destek imalatlarına bu ay başlanacağı ve Demirkapı ile Feshane istasyonları arasındaki kısmın yapım işlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla başlayacağı açıklandı. Proje çerçevesinde hemzemin bölgelerde yol ve altyapı deplase işlerinin yapılacağı da duyuruldu.İstanbul'un ulaşım ağını genişletiyorİBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa hattı ile İstanbul’un ulaşım ağını genişletirken, özellikle Haliç bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve toplu taşımada konforu artırmayı amaçlıyor. 2027 yılında tamamlanması hedeflenen bu hat, İstanbul’un sürdürülebilir ulaşım projeleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/istanbul-valiligi-acikladi-sahte-alkolden-37-kisi-hayatini-kaybetti-1091606643.html
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eyüpsultan, yenikapı, haliç, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tramvay

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılışı için tarih verildi

13:32 16.12.2024 (güncellendi: 13:33 16.12.2024)
© AATramvay hattı
Tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattı ile İstanbullulara Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında aktarmasız ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. 2027 yılında tamamlanması planlanan hattın şu anda yüzde 6'sının tamamlandığı açıklandı.
İBB’den yapılan açıklamaya göre, hattın Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları ile Haliç tramvay hattına entegre edileceği belirtildi. Tamamlandığında 3,2 kilometre uzunluğunda olacak hatta, 5 istasyon ve 7,45 dakikalık yolculuk süresi ile hizmet verilecek. Bu proje sayesinde İstanbullular daha hızlı ve konforlu bir ulaşım deneyimine kavuşacak.

2 hat birleşiyor, aktarmasız ulaşım geliyor

Hattın, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile ortak işletme modelinde çalışacağına dikkat çekildi. Feshane İstasyonu’ndan sonra iki ayrı güzergâha ayrılacak hat, tamamlandığında İstanbullulara aktarmasız ulaşım sunacak. Hattın şu anda yüzde 6'sı tamamlanmış durumda.

Bayrampaşa'da çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında, Bayrampaşa Meydan İstasyonu’nda kazı destek sistemlerinin yapımına devam edildiği ve bölgedeki mobilizasyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Şaftlardaki kazık imalatı tamamlanırken, kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Ayrıca, kazı destek imalatlarına bu ay başlanacağı ve Demirkapı ile Feshane istasyonları arasındaki kısmın yapım işlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla başlayacağı açıklandı. Proje çerçevesinde hemzemin bölgelerde yol ve altyapı deplase işlerinin yapılacağı da duyuruldu.

İstanbul'un ulaşım ağını genişletiyor

İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa hattı ile İstanbul’un ulaşım ağını genişletirken, özellikle Haliç bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve toplu taşımada konforu artırmayı amaçlıyor. 2027 yılında tamamlanması hedeflenen bu hat, İstanbul’un sürdürülebilir ulaşım projeleri arasında yer alıyor.
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