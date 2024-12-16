https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/istanbul-valiligi-acikladi-sahte-alkolden-37-kisi-hayatini-kaybetti-1091606643.html
İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, sahte alkolden zehirlenen ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Son bir buçuk ayda sahte alkolden zehirlenen 73 kişiden 37'si... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:54+0300
2024-12-16T12:54+0300
2024-12-16T13:07+0300
türkiye
istanbul valiliği
sahte alkol
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Sahte alkol her geçen gün can alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı da artıyor. İstanbul Valiliği, son bir buçuk ayda sahte alkolden 73 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti.17 kişinin tedavisi de devam ediyor, 23 kişi ise taburcu edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/kredi-karti-limitleri-dusurulecek-mi-aciklama-geldi-1091604978.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul valiliği, sahte alkol, zehirlenme
istanbul valiliği, sahte alkol, zehirlenme
İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti
12:54 16.12.2024 (güncellendi: 13:07 16.12.2024)
İstanbul Valiliği, sahte alkolden zehirlenen ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Son bir buçuk ayda sahte alkolden zehirlenen 73 kişiden 37'si hayatını kaybetti.
Sahte alkol her geçen gün can alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı da artıyor.
İstanbul Valiliği, son bir buçuk ayda sahte alkolden 73 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti.
17 kişinin tedavisi de devam ediyor, 23 kişi ise taburcu edildi.