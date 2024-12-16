https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/istanbul-valiligi-acikladi-sahte-alkolden-37-kisi-hayatini-kaybetti-1091606643.html

İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, sahte alkolden zehirlenen ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Son bir buçuk ayda sahte alkolden zehirlenen 73 kişiden 37'si... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T12:54+0300

2024-12-16T12:54+0300

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türkiye

istanbul valiliği

sahte alkol

zehirlenme

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Sahte alkol her geçen gün can alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı da artıyor. İstanbul Valiliği, son bir buçuk ayda sahte alkolden 73 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Sahte alkolden 37 kişi hayatını kaybetti.17 kişinin tedavisi de devam ediyor, 23 kişi ise taburcu edildi.

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Sputnik Türkiye

istanbul valiliği, sahte alkol, zehirlenme