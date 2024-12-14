https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sekiz-arap-ulkesinden-israile-suriye-tepkisi--israil-birliklerinin-geri-cekilmesini-talep-ediyoruz-1091545298.html

Sekiz Arap ülkesinden İsrail'e Suriye tepkisi: 'İsrail birliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz'

Sekiz Arap ülkesinden İsrail'e Suriye tepkisi: 'İsrail birliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Sekiz Arap ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in Suriye topraklarından askerlerini çekmesini talep etti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T18:33+0300

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suriye

mısır

bahreyn kralı hamad bin isa el halife

bahreyn

ürdün

lübnan

katar

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Bahreyn, Mısır, Irak, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü temsil eden bakanlar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye ile sınırdaki ara bölgeye ve Hermon Dağı'ndaki belirli bölgelere yönelik sızma girişimlerini kınadılar.Ürdün'ün Akabe kentinde gerçekleştirilen bakanlar toplantısının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, “İsrail güçlerinin Suriye sınırındaki yerleşimlerden, Hermon Dağı, El Kuneytra ve Şam vilayetlerindeki bazı bölgelere sızmasını kınıyoruz. Bu durum, uluslararası hukuku ve 1974 yılında Suriye ile İsrail arasında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşmasını ihlal eden acımasız bir işgaldir. Bu nedenle, İsrail birliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/netanyahu-golan-tepelerinin-sonsuza-dek-israilin-ayrilmaz-bir-parcasi-olarak-kalacak--1091340910.html

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, israil, suriye, mısır, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, bahreyn, ürdün, lübnan, katar, birleşik arap emirlikleri, suudi arabistan, irak