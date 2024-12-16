https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ispartada-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1091610404.html

Isparta'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T13:44+0300

2024-12-16T13:44+0300

2024-12-16T13:44+0300

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Aksel Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.

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