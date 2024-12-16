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Isparta'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T13:44+0300
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Aksel Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/otoparkta-tartistiklari-gence-kursun-yagdirdilar-1-kisi-hayatini-kaybetti-1091535181.html
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Isparta'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

13:44 16.12.2024
© İsmail Kuztrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İsmail Kuz
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Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Aksel Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.
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