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Otoparkta tartıştıkları gence kurşun yağdırdılar: Arkadaşları 'annesine nasıl söyleyeceğiz' diye isyan etti
Otoparkta tartıştıkları gence kurşun yağdırdılar: Arkadaşları 'annesine nasıl söyleyeceğiz' diye isyan etti
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları 27 yaşındaki gencin üzerine kurşun yağdıran saldırganlar yakalandı. Saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T14:34+0300
2024-12-14T14:37+0300
türkiye
beylikdüzü
silahlı saldırı
otopark
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Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişilik grup, sözlü tacizde bulunduğu 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş'a silahlı saldırıda bulundu. Silahlı saldırıya uğrayan genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştirdikten sonra kiralık otomobil ile kaçan saldırganlar özel harekat polisi ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Hayatını kaybeden gencin arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, "Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız” diye isyan ettiler. Tarafları sakinleştirmeye çalışırken hedef olduBeylikdüzü Marina'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği esnada otoparkta görevli ve 4 şahıs arasında yaşanan tartışmada tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kurtulmuş, burada 4 şahsın sözlü tacizine maruz kaldı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma sonrası çıkan kavga, otoparktaki görevli ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. 4 şahıs daha sonra araçlarına binerek otoparktan ayrıldı. Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte oturmak için kafeye gitti. Bir süre sonra otoparktan ayrılan 4 kişi, geri gelerek otoparkta otomobil içerisinde beklemeye başladı. Arkadaşıyla birlikte kafeden ayrılan Muharrem Can Kurtuluş, aracına binerek otoparktan çıkacağı esnada tartıştığı 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş, aracından indiği esnada 4 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği genç yere yığıldı. Silahlı saldırıda bulunan 4 şahıs ise otomobile binerek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede ağır yaralı olan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Kiralık arabadan tespit edildilerPolis ekipleri, gerçekleştirdikleri silahlı saldırı sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan şahıslar için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin Atakan G., Sonkan G., Asilcan A. ve Taha K. olduğu ve olayı gerçekleştirdikleri otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Kiralama şirketi ile yapılan görüşmeler sonrası şahısların Esenyurt'ta oldukları tespit edildi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.Annesine söyleyemedikHayatını kaybeden Muharrem Can Kurtulmuş'un arkadaşı Muhammed Atışyaşananları şöyle anlattı: “Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Şahıslar üzerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/tepecikspor-tribun-liderine-silahli-saldiri-1091532972.html
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beylikdüzü, silahlı saldırı, otopark
beylikdüzü, silahlı saldırı, otopark

Otoparkta tartıştıkları gence kurşun yağdırdılar: Arkadaşları 'annesine nasıl söyleyeceğiz' diye isyan etti

14:34 14.12.2024 (güncellendi: 14:37 14.12.2024)
© HACER İNCİ - MAHSUN IŞIKLI - OZAN ERTURAN-AW350143silahlı saldırı
silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© HACER İNCİ - MAHSUN IŞIKLI - OZAN ERTURAN-AW350143
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Beylikdüzü'nde otoparkta tartıştıkları 27 yaşındaki gencin üzerine kurşun yağdıran saldırganlar yakalandı. Saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişilik grup, sözlü tacizde bulunduğu 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş'a silahlı saldırıda bulundu. Silahlı saldırıya uğrayan genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayı gerçekleştirdikten sonra kiralık otomobil ile kaçan saldırganlar özel harekat polisi ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Hayatını kaybeden gencin arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, "Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız” diye isyan ettiler.

Tarafları sakinleştirmeye çalışırken hedef oldu

Beylikdüzü Marina'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği esnada otoparkta görevli ve 4 şahıs arasında yaşanan tartışmada tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kurtulmuş, burada 4 şahsın sözlü tacizine maruz kaldı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma sonrası çıkan kavga, otoparktaki görevli ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. 4 şahıs daha sonra araçlarına binerek otoparktan ayrıldı. Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte oturmak için kafeye gitti.
Bir süre sonra otoparktan ayrılan 4 kişi, geri gelerek otoparkta otomobil içerisinde beklemeye başladı. Arkadaşıyla birlikte kafeden ayrılan Muharrem Can Kurtuluş, aracına binerek otoparktan çıkacağı esnada tartıştığı 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş, aracından indiği esnada 4 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği genç yere yığıldı. Silahlı saldırıda bulunan 4 şahıs ise otomobile binerek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede ağır yaralı olan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiralık arabadan tespit edildiler

Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri silahlı saldırı sonrası otomobil ile olay yerinden kaçan şahıslar için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin Atakan G., Sonkan G., Asilcan A. ve Taha K. olduğu ve olayı gerçekleştirdikleri otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Kiralama şirketi ile yapılan görüşmeler sonrası şahısların Esenyurt'ta oldukları tespit edildi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ile bin 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan Atakan G.'nin ise daha önceden emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

Annesine söyleyemedik

Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtulmuş'un arkadaşı Muhammed Atışyaşananları şöyle anlattı:
“Otopark çıkışında 4 şahsın şüpheli hareketleri vardı. O esnada otoparkçı durumu polise ihbar ediyor. O sırada bir kargaşa oluyor. Arkadaşımız Muharrem'de o esnada oradan geçiyordu. Bunlar Muharrem'e sataştıktan sonra dağılıyor. Şahıslar daha sonra geri geliyor. Silahlı saldırı meydana geliyor. Akabinde arkadaşımızı kaybediyoruz. Şahıslar evlerinde baskınla yakalanıyor. Şahıslar üzerinden uyuşturucu çıktı. Bu şahıslar polise de saldırıda bulunuyor. Çok sevdiğim bir kardeşimdi. Biz beraber büyüdük zaten. Kendi halinde iyi bir insandı. Herkes de tanır ve severdi. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. Annesine trafik kazası dedik, izah bile edemedik. Nasıl anlatacağız” dedi.
Tepecikspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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