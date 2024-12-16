https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/irandan-suriyede-buyukelcilik-aciklamasi--1091607679.html
İran'dan Suriye'de büyükelçilik açıklaması
İran'dan Suriye'de büyükelçilik açıklaması
Sputnik Türkiye
İran, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T13:22+0300
2024-12-16T13:22+0300
2024-12-16T13:22+0300
dünya
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heyet tahrir şam
heyet tahrir şam (htş)
heyet tahrir el şam (htş)
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suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
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İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi.Büyükelçi Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/disisleri-bakanligi-israilin-golan-tepelerinde-yasa-disi-yerlesimleri-genisletme-karari-almasini-1091598486.html
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şam, heyet tahrir şam, heyet tahrir şam (htş), heyet tahrir el şam (htş), muhalif, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti
şam, heyet tahrir şam, heyet tahrir şam (htş), heyet tahrir el şam (htş), muhalif, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti
İran'dan Suriye'de büyükelçilik açıklaması
İran, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı.
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Büyükelçi Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır." dedi.
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesi sonrasında İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine son verdiği ve çalışanlarının ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.